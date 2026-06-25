Micron เตรียมประกาศงบ: บททดสอบสำคัญของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และ AI?

- Micron เคยระบุว่า กำลังการผลิตหน่วยความจำ HBM ทั้งหมดสำหรับปีปฏิทิน 2026 ถูกจองซื้อหมดแล้ว
- นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 280% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และกำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้นเกือบ 967% YoY
- ในการประชุมผลประกอบการครั้งก่อน ผู้บริหารระบุว่า ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ AI ระดับสูงอาจยืดเยื้อต่อเนื่องไปหลังปี 2026
- ปัจจุบัน Implied Volatility ของออปชันหุ้น Micron อยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบประมาณ 2 ปี สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหลังประกาศผลประกอบการครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- Micron เคยระบุว่า กำลังการผลิตหน่วยความจำ HBM ทั้งหมดสำหรับปีปฏิทิน 2026 ถูกจองซื้อหมดแล้ว
- นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 280% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และกำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้นเกือบ 967% YoY
- ในการประชุมผลประกอบการครั้งก่อน ผู้บริหารระบุว่า ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ AI ระดับสูงอาจยืดเยื้อต่อเนื่องไปหลังปี 2026
- ปัจจุบัน Implied Volatility ของออปชันหุ้น Micron อยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบประมาณ 2 ปี สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหลังประกาศผลประกอบการครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ
หลังจากหุ้น Micron ร่วงลงมากกว่า 13% และแรงขายกระจายไปทั่วกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ของบริษัท ซึ่งมีกำหนดประกาศหลังตลาดปิดในวันที่ 24 มิถุนายน โดยความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่ Wall Street คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 35.3–35.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น (EPS) จะสูงกว่า 20 ดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตในระดับสูงเป็นประวัติการณ์จากกระแส AI
ความต้องการหน่วยความจำ High-Bandwidth Memory (HBM) สำหรับชิป AI ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก โดยก่อนหน้านี้ Micron ระบุว่ากำลังการผลิต HBM สำหรับปี 2026 ถูกจองเต็มแล้ว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะตัวเลขผลประกอบการ แต่ยังจับตาแนวโน้มไตรมาส 4 และมุมมองของผู้บริหารต่ออุปสงค์และอุปทานในตลาด DRAM และ NAND อย่างใกล้ชิด
หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 1,000% นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 นักลงทุนต้องการเห็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทุนใน AI ยังคงเร่งตัวต่อเนื่อง ไม่ใช่กำลังเข้าใกล้จุดอิ่มตัว ด้วยเหตุนี้ ผลประกอบการของ Micron อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นการปรับขึ้นรอบใหม่ของหุ้น AI หรือเป็นชนวนให้เกิดแรงขายทำกำไรอีกระลอก
ตลาดจะโฟกัสอะไรเป็นพิเศษ?
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แนวโน้มรายได้และกำไรสำหรับไตรมาส 4 รวมถึงมุมมองต่อปีงบประมาณ 2027
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การเติบโตของยอดส่งมอบ HBM และอุปสงค์จากลูกค้ากลุ่ม Data Center และ AI Infrastructure
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ความสามารถในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่ระดับประมาณ 81% ตามที่บริษัทเคยคาดการณ์ไว้
ผลประกอบการของ Micron: บททดสอบสำคัญของตลาด AI
Micron กำลังจะรายงานผลประกอบการในช่วงเวลาที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดันจากการเทขายหุ้น AI ดังนั้น รายงานครั้งนี้จะไม่ได้ถูกตัดสินจากตัวเลขรายได้และกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าอุปสงค์ด้าน AI ยังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงหรือไม่
ตลาดต้องการมากกว่าแค่ผลประกอบการที่ทำสถิติใหม่
แม้นักวิเคราะห์จะคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 35.3–35.4 พันล้านดอลลาร์ และ EPS สูงกว่า 20 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ความคาดหวังของตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนการประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดอาจไม่เพียงพออีกต่อไป นักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณว่าการเติบโตจะยังดำเนินต่อไปในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า
HBM ยังคงเป็นหัวใจของเรื่องราวการเติบโต
ส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานคือธุรกิจ HBM ซึ่งเป็นหน่วยความจำขั้นสูงที่ใช้ใน AI Accelerator โดย Micron เคยระบุว่ากำลังการผลิต HBM สำหรับปี 2026 ถูกจองเต็มแล้ว ทำให้ทุกข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของลูกค้า ปริมาณการส่งมอบ ระดับราคา และแผนขยายกำลังการผลิต กลายเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องการทราบ
อัตรากำไรจะสะท้อนอำนาจการกำหนดราคา
Micron เคยคาดการณ์ Gross Margin ไว้ที่ประมาณ 81% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท หากสามารถรักษาหรือขยายอัตรากำไรได้มากกว่านี้ จะเป็นสัญญาณว่าภาวะอุปทานตึงตัวในตลาด DRAM, NAND และ HBM ยังคงช่วยเสริมอำนาจการกำหนดราคาของบริษัท
Guidance อาจสำคัญกว่าตัวเลขผลประกอบการ
- ตลาดมีแนวโน้มให้น้ำหนักกับ Guidance สำหรับไตรมาส 4 และมุมมองต่อปีงบประมาณ 2027 มากกว่าตัวเลขที่รายงานออกมา หากผู้บริหารส่งสัญญาณว่าอุปสงค์ด้าน AI และ Data Center ยังคงเร่งตัวต่อเนื่อง อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้อีกครั้ง
- ในทางกลับกัน หากบริษัทแสดงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น ก็อาจเพิ่มความกังวลว่ารอบการลงทุนใน AI กำลังเริ่มชะลอตัว
ตลาดออปชันอาจจำกัดการตอบสนองของราคาหุ้น
- นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน นักลงทุนยังจับตาสถานะการลงทุนในตลาดออปชันอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก Implied Volatility ของออปชัน Micron อยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี สะท้อนว่าตลาดคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างรุนแรงหลังประกาศงบ
- ขณะเดียวกัน สถานะการลงทุนยังเอนเอียงไปทาง Call Options อย่างมาก คล้ายกับก่อนการประกาศผลประกอบการในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้นหุ้นปรับตัวลงแม้ผลประกอบการจะออกมาดีก็ตาม
- กลุ่ม Call Options ที่มีการถือครองหนาแน่นที่สุดอยู่บริเวณระดับ 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นแนวต้านระยะสั้น หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers) อาจขายหุ้นออกมาเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้แรงบวกของราคาถูกจำกัด
- นอกจากนี้ Implied Volatility มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วหลังการประกาศผลประกอบการ ซึ่งในอดีตมักนำไปสู่การลดลงของมูลค่าออปชันและการขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้น
- ท้ายที่สุดแล้ว ปฏิกิริยาของราคาหุ้น Micron หลังประกาศงบ อาจขึ้นอยู่กับพลวัตของตลาดออปชันมากพอ ๆ กับตัวเลขผลประกอบการที่รายงานออกมา
Source: xStation 5
Source: XTB Research
Source: XTB Research
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