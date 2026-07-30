Microsoft Preview: AI ต้องพิสูจน์ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนด้าน CapEx มหาศาล

ตลาดไม่ได้คาดหวังเพียงผลประกอบการที่แข็งแกร่ง การทำผลงานเหนือประมาณการ (Beat Consensus) หรือการเติบโตของรายได้ในระดับสูงอีกต่อไป แต่ Microsoft ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า การลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูล (Data Centers) โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และกำลังการประมวลผล กำลังเปลี่ยนเป็นรายได้จาก AI ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น ผลประกอบการในครั้งนี้จะถือเป็น บททดสอบสำคัญของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) มากกว่าการวัดผลการดำเนินงานตามปกติ
คำถามที่ตลาดต้องการคำตอบไม่ใช่ว่า ความต้องการใช้งาน AI มีอยู่หรือไม่ แต่คือ อัตราการเติบโตของรายได้จาก Azure และผลิตภัณฑ์ AI จะสูงพอที่จะรองรับและให้เหตุผลกับการขยายการลงทุนด้าน CapEx อย่างต่อเนื่องและเชิงรุกหรือไม่
Microsoft Preview: AI ต้องพิสูจน์ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน CapEx มหาศาล
ที่มา: XTB Research
ตัวเลขสำคัญที่ตลาดคาดการณ์
- รายได้: 87.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% YoY
- รายได้จาก Microsoft Cloud: 58.71 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากธุรกิจ Intelligent Cloud: 38.17 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากธุรกิจ Productivity and Business Processes: 37.27 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากธุรกิจ More Personal Computing: 12.17 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 4.25 ดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income): 39.04 พันล้านดอลลาร์
- การเติบโตของรายได้ Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ: ประมาณ 39.6% YoY (ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
- สัดส่วนที่ AI มีส่วนช่วยการเติบโตของ Azure: ประมาณ 24.6 จุดเปอร์เซ็นต์
- CapEx ไตรมาสล่าสุด: 35.22 พันล้านดอลลาร์
- CapEx ที่คาดในไตรมาสถัดไป: 45.04 พันล้านดอลลาร์
- CapEx รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases): 55.79 พันล้านดอลลาร์
ตลาดคาดผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่แค่ "ทำได้ตามคาด" อาจไม่เพียงพอ
นักวิเคราะห์คาดว่า Microsoft จะมีรายได้ราว 87.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) คาดอยู่ที่ 4.25 ดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจ Intelligent Cloud น่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 38.2 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ตลาดจับตามองมากที่สุดยังคงเป็น Azure โดยคาดว่ารายได้จาก Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ จะเติบโตเกือบ 40% YoY
แม้ตัวเลขดังกล่าวจะถือว่าแข็งแกร่ง แต่ตลาดรับรู้และสะท้อนความคาดหวังเหล่านี้ไว้ในราคาหุ้นแล้ว ดังนั้น การรายงานผลประกอบการเพียง "เป็นไปตามคาด" หรือแม้แต่ดีกว่าคาดเล็กน้อย อาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะนี้นักลงทุนไม่ได้คาดหวังเพียงผลประกอบการที่ดี แต่ต้องการเห็น Positive Surprise ที่ชัดเจน โดยเฉพาะสัญญาณว่า Azure กำลังเติบโตเร็วขึ้นตามการขยายกำลังประมวลผล และการใช้งาน AI กำลังสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
Azure และ AI ต้องแสดงศักยภาพมากกว่านี้
Azure ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวการลงทุนใน Microsoft เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI บริการคลาวด์ และโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กร
แต่การเติบโตของ Azure เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ตลาดต้องการรู้ว่า การเติบโตส่วนใดมาจากธุรกิจคลาวด์แบบดั้งเดิม และส่วนใดเกิดจาก AI โดยตรง
อีกประเด็นสำคัญคือ Microsoft 365 Copilot นักลงทุนจะจับตาการเติบโตของการใช้งานจริง เพื่อประเมินว่า AI เริ่มถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางหรือไม่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือ มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างรายได้ (Monetisation) จาก AI ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Microsoft จึงต้องพิสูจน์ว่า AI ไม่ได้ช่วยเพิ่มเพียงจำนวนผู้ใช้งาน แต่กำลังสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นแหล่งรายได้และกำไรที่สำคัญของบริษัท
CapEx อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อปฏิกิริยาของตลาด
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็น รายจ่ายฝ่ายทุน (CapEx)
ตลาดคาดว่า CapEx ในไตรมาสล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ 35.2 พันล้านดอลลาร์ และหากรวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มเป็น 42.1 พันล้านดอลลาร์
ที่สำคัญกว่านั้นคือแนวโน้มในไตรมาสหน้า ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า CapEx อาจเพิ่มขึ้นแตะ 55.8 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า Microsoft ยังคงเดินหน้าลงทุนเชิงรุกใน ศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ ชิปประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับทั้งความต้องการของ Azure และการพัฒนา AI ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม CapEx ที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อ กระแสเงินสด (Cash Flow) แม้รายได้จะเติบโต แต่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นอาจกดดัน กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ต่อไป
ดังนั้น สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญจึงไม่ใช่ระดับของ CapEx เพียงอย่างเดียว แต่เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับการเติบโตของรายได้
หาก Microsoft แสดงให้เห็นว่า CapEx ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเติบโตของ Azure และรายได้จาก AI ที่เร่งตัวขึ้น นักลงทุนก็พร้อมยอมรับการลงทุนที่สูงขึ้น แต่หากการลงทุนเพิ่มเร็วกว่าการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ ตลาดอาจมองว่าระยะเวลาคืนทุนกำลังยาวนานขึ้น และแรงกดดันต่อ Free Cash Flow จะดำเนินต่อไป
Alphabet แสดงให้เห็นแล้วว่าตลาดตอบสนองต่อ CapEx ที่เพิ่มขึ้นอย่างไร
กรณีของ Alphabet แสดงให้เห็นว่า แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะตอบรับในเชิงบวกเสมอไป
Alphabet ปรับเพิ่มประมาณการ CapEx เป็น 205 พันล้านดอลลาร์ จากเดิมประมาณ 190 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต และระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนด้าน AI
Microsoft อาจเผชิญสถานการณ์คล้ายกัน แม้ตลาดจะเตรียมรับการปรับเพิ่ม CapEx และการขยาย Data Center แล้ว แต่สิ่งที่จะตัดสินปฏิกิริยาของตลาดคือ การเติบโตของ Azure และความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI
นักลงทุนพร้อมยอมรับการลงทุนที่สูงขึ้น แต่ต้องการเห็นว่าทุกดอลลาร์ที่ลงทุนเพิ่ม จะสร้างการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
Microsoft ต้องสร้าง "Positive Surprise"
ผลประกอบการครั้งนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 ฉากทัศน์หลัก
1. ฉากทัศน์เชิงบวก
- ผลประกอบการสูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
- Azure เติบโตเหนือประมาณการ
- Copilot มีการใช้งานและสร้างรายได้แข็งแกร่ง
ในกรณีนี้ แม้ CapEx จะเพิ่มขึ้น ตลาดก็อาจมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อตอบสนองอุปสงค์จริง
2. ฉากทัศน์เป็นกลาง
- ผลประกอบการเป็นไปตามคาด
- Azure ไม่เร่งตัว
- ยังไม่มีหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก AI
หากผู้บริหารยังปรับเพิ่ม CapEx พร้อมกัน รายงานลักษณะนี้อาจไม่สร้างความประทับใจต่อตลาด
3. ฉากทัศน์เชิงลบ
- Azure เติบโตต่ำกว่าคาด
- ข้อมูลเกี่ยวกับ AI และ Copilot น่าผิดหวัง
- CapEx เพิ่มขึ้นอีก
นี่จะเป็นสถานการณ์ที่กดดันราคาหุ้นมากที่สุด เพราะสะท้อนว่าต้นทุนการลงทุนกำลังเติบโตเร็วกว่ารายได้จาก AI
บททดสอบสำคัญของการสร้างรายได้จาก AI
ปัจจุบัน Microsoft ไม่ได้ถูกประเมินในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบททดสอบสำคัญของโมเดลการลงทุนด้าน AI ทั้งอุตสาหกรรม
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี และ Microsoft จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า CapEx ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงต้นทุนของการแข่งขัน แต่เป็นการลงทุนที่สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
คำถามสำคัญที่ผลประกอบการคืนนี้จะตอบ ได้แก่
- Azure กำลังเติบโตเร็วขึ้นตามกำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
- รายได้จาก AI เติบโตเร็วเพียงใด
- Microsoft 365 Copilot กำลังถูกนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้างหรือไม่
- CapEx ที่เพิ่มขึ้นมีเหตุผลรองรับจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งหรือไม่
- แรงกดดันต่อ Free Cash Flow จะดำเนินต่อไปอีกนานเพียงใด
Microsoft อาจรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในคืนนี้ แต่หากต้องการให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกอย่างชัดเจน บริษัทน่าจะต้องแสดงให้เห็นมากกว่าตัวเลขที่ดีกว่าคาด นั่นคือ การเร่งตัวของ Azure การสร้างรายได้จาก AI ที่ชัดเจนขึ้น และเหตุผลที่น่าเชื่อถือสำหรับการลงทุนรอบใหม่
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การทำผลงานเหนือประมาณการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะสิ่งที่ตลาดต้องการเห็นคือ เม็ดเงินลงทุนมหาศาลใน AI กำลังเริ่มสร้างผลตอบแทนที่สมกับขนาดของการลงทุน
Source: XTB Resaerch
Meta รายได้ทุบสถิติ แต่หุ้นร่วงเกือบ 10% ตลาดตั้งคำถามต่อผลตอบแทนจากการลงทุน AI
Microsoft พิสูจน์ว่า Data Center สร้างรายได้ได้จริง การลงทุน AI เริ่มให้ผลตอบแทน
Meta Preview: ธุรกิจโฆษณาจะเป็นแรงหนุนการลงทุน AI ได้หรือไม่?
Electrolux, Alten และ Hexagon พุ่งแรงเลขสองหลัก หลังประกาศผลประกอบการ