Morgan Stanley ออกคาดการณ์ “ทะยานสู่ห้วงอวกาศ” สำหรับ SpaceX 📈 Norges Bank เผยสถานะการลงทุน

SpaceX ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด หลัง Norges Bank เปิดเผยการถือครองหุ้นบริษัทจำนวน 7.3 ล้านหุ้น ขณะที่ธุรกิจเรือธงของ Elon Musk กำลังกลายเป็นบริษัทที่วิเคราะห์ผ่านมุมมองของธุรกิจจรวดและ Starlink เพียงอย่างเดียวได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้น ประเด็นด้านมูลค่าของ SpaceX เริ่มหันไปให้ความสำคัญกับ AI, ดาต้าเซ็นเตอร์ในวงโคจร และการเข้าซื้อกิจการ Cursor มากขึ้น
Morgan Stanley ยังคงคำแนะนำ Overweight พร้อมราคาเป้าหมายกรณีฐานที่ $300 ขณะที่กรณี Bull Case มองว่าหุ้นอาจพุ่งแตะ $600 ซึ่งจะทำให้ SpaceX มีมูลค่าราว $8 ล้านล้าน และอาจก้าวขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือ เส้นทางสู่มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับธุรกิจหลายส่วนที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ในระดับที่สมมติไว้ในกรณีที่เป็นบวกที่สุด
$600 คือสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนโฉม ไม่ใช่แค่การเติบโตตามปกติ
Bull Case ของ Morgan Stanley ไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเพียงว่า SpaceX จะเพิ่มจำนวนการปล่อยจรวดหรือขยายฐานสมาชิก Starlink อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นภาพที่ SpaceX พัฒนาจากบริษัทด้านอวกาศและโทรคมนาคมไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ซึ่งผสานการขนส่งในวงโคจร การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม และศักยภาพด้านการประมวลผล AI เข้าด้วยกัน
Starship ยังคงเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของสมการนี้ โดย Morgan Stanley คาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ และบินได้บ่อยและมีต้นทุนต่ำเพียงพอที่จะช่วยลดต้นทุนการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลขึ้นสู่วงโคจรได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้สถานการณ์ Bull Case ต้นทุนการสร้างศักยภาพด้านการประมวลผลในวงโคจรอาจลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของระดับปัจจุบัน
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการประเมินมูลค่า เพราะความสำเร็จของ Starship สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยตัวเอง แต่โอกาสในการสร้างมูลค่าที่มากกว่านั้นจะเกิดขึ้น หากการเข้าถึงวงโคจรที่มีต้นทุนถูกลงช่วยเปิดตลาดใหม่ทั้งหมด Morgan Stanley จึงไม่ได้เดิมพันเพียงกับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ยังเดิมพันกับการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่แทบยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน
Starlink อาจไม่ได้เชื่อมต่อแค่ผู้คนอีกต่อไป
เสาหลักที่สองของกรณีราคา $600 คือการขยายตลาดที่ Starlink สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างขึ้น ในระยะยาว เครือข่ายอาจไม่ได้ให้บริการเฉพาะครัวเรือน ธุรกิจ และอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อีกด้วย
Morgan Stanley คาดการณ์ว่า ภายในปี 2040 อาจมีหุ่นยนต์หลายร้อยล้านตัว หรืออาจถึงระดับหลายพันล้านตัว เชื่อมต่อผ่าน Starlink และสร้างรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ราว $35 ต่อเดือน
หากตลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โมเดลธุรกิจของ Starlink อาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากเครือข่ายทางเลือกสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารระดับโลกสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นหนึ่งในสมมติฐานที่อยู่ไกลที่สุดในมูลค่าดังกล่าว นักลงทุนที่ให้มูลค่ากับโอกาสนี้ตั้งแต่วันนี้จึงต้องรับทั้งความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของ SpaceX รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเร็วของระบบอัตโนมัติทั่วโลกและการแข่งขันในตลาดการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร
Cursor กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวด้านมูลค่าของ SpaceX
การเข้าซื้อ Cursor มูลค่าราว $60,000 ล้าน ช่วยเพิ่มการเปิดรับธุรกิจ AI ของ SpaceX อย่างมีนัยสำคัญ โดยธุรกรรมแบบแลกหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม
Cursor พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยโปรแกรมเมอร์ในการเขียน แก้ไข ดีบัก และวิเคราะห์โค้ด โดยมีรายงานว่าบริการดังกล่าวถูกใช้งานโดยบริษัทมากกว่า 50,000 แห่ง และบริษัทใน Fortune 500 กว่า 64%
ดังนั้น มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของดีลนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว SpaceX จะได้ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าองค์กร ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ และข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนากับโมเดล AI
ทั้งสองบริษัทเริ่มทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน รวมถึงการใช้ข้อมูลจาก Cursor เพื่อฝึก Grok 4.5 และการผสานโมเดลดังกล่าวเข้ากับแพลตฟอร์ม การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จึงอาจช่วยย่นระยะเวลาจากการพัฒนาโมเดล AI ไปสู่การนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์
Morgan Stanley คาด Cursor โตแบบก้าวกระโดด
ประมาณการสำหรับธุรกิจที่เข้าซื้อกิจการมานั้นถือว่าค่อนข้างเชิงรุก Morgan Stanley คาดว่า Cursor จะสร้างรายได้ประมาณ $2,500 ล้านในปี 2026 และ $13,000 ล้านในปี 2027 คิดเป็นประมาณ 10% และ 19% ของรายได้จากธุรกิจ AI ของ SpaceX ตามลำดับ
ขณะที่ Annual Recurring Revenue หรือ ARR คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะประมาณ $8,000 ล้านภายในสิ้นปีนี้ และราว $33,000 ล้านภายในปี 2030
ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ราคาซื้อกิจการที่ $60,000 ล้านจะดูแตกต่างออกไปอย่างมาก หาก Cursor สามารถเข้าใกล้ระดับ ARR ที่ $33,000 ล้านได้จริง มูลค่าดีลในปัจจุบันจะคิดเป็นไม่ถึง 2 เท่าของรายได้ประจำในอนาคตดังกล่าว
ความเสี่ยงหลักอยู่ที่ต้นทุน เพราะการเติบโตของรายได้ AI อย่างรวดเร็วอาจต้องแลกมาด้วยการลงทุนจำนวนมหาศาลในดาต้าเซ็นเตอร์ พลังงาน และชิปประมวลผล ดังนั้น สำหรับมูลค่าระยะยาวของ SpaceX ความสามารถของ Cursor ในการเปลี่ยนการเติบโตให้กลายเป็นกระแสเงินสดที่ยั่งยืนอาจมีความสำคัญไม่แพ้ตัวเลขรายได้
ปัจจุบัน Morgan Stanley ประเมินว่าธุรกิจ AI มีมูลค่าราว $12 ต่อหุ้น SpaceX ซึ่งสะท้อนส่วนลดเมื่อเทียบกับบริษัท Neocloud บางแห่ง
ก่อนหน้านี้ Morgan Stanley ยังเคยระบุว่า ราคาหุ้นประมาณ $100 อาจหมายความว่าตลาดแทบไม่ได้ให้มูลค่ากับธุรกิจ AI ของ SpaceX เลย ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าทำไมประมาณการมูลค่าของบริษัทจึงมีช่วงกว้างอย่างผิดปกติ
ธุรกิจจรวดและ Starlink เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มีโครงสร้างพื้นฐาน ลูกค้า และข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ขณะที่ AI ดาต้าเซ็นเตอร์ในวงโคจร และการเชื่อมต่อเครื่องจักรอัตโนมัติในอนาคต ล้วนเป็น Optionality หรือโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มเติม
ดังนั้น Upside ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการขยายธุรกิจเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของ SpaceX ในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่หลายรูปแบบ
Wall Street มองบวก แต่ช่วงราคาเป้าหมายกว้างมหาศาล
จากนักวิเคราะห์ 32 รายที่ติดตาม SpaceX ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $227 แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าค่าเฉลี่ยคือความแตกต่างของประมาณการ
Raymond James มองที่ $800, Morgan Stanley $300, J.P. Morgan $240, Deutsche Bank $235, Goldman Sachs $220, Wells Fargo $215, UBS $210 และ Citi $200 ขณะที่ Arete เพิ่งปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก $401 เป็น $450 พร้อมคงคำแนะนำ Buy
ในอีกด้านหนึ่ง Piper Sandler ให้เป้าหมายที่ $140 พร้อมคำแนะนำ Hold, CFRA มองที่ $115 พร้อมคำแนะนำ Sell ขณะที่ Phillip Securities ประเมินมูลค่าไว้ที่ $75
ช่วงราคา $75–800 ถือว่ากว้างมาก แม้สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตสูงก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนว่า ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนักวิเคราะห์อาจไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของธุรกิจปัจจุบันของ SpaceX เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงคำถามว่า ตลาดควรให้มูลค่ากับธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้ามากแค่ไหนตั้งแต่วันนี้
Morningstar มีมุมมองที่ระมัดระวังมากกว่า โดยประเมินว่าธุรกิจหลักอย่าง Starlink และธุรกิจปล่อยจรวดมีมูลค่าราว $40 ต่อหุ้น ขณะที่มูลค่าเพิ่มเติมมาจากโครงการที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าในเชิงเก็งกำไร โดยกรณี “Moonshot” อยู่ที่ประมาณ $154 ต่อหุ้น และให้ความน่าจะเป็นเพียง 7%
แม้แต่ Bear Case ที่ $75 ของ Morgan Stanley ก็สะท้อนภาพที่น่าสนใจ เพราะภายใต้กรอบการวิเคราะห์เดียวกัน มูลค่าที่เป็นไปได้ของ SpaceX แตกต่างกันถึง 8 เท่า ระหว่างกรณี Bear และกรณีที่เป็นบวกที่สุด
ความแตกต่างเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับบริษัทที่มูลค่าในระยะยาวจำนวนมากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและตลาดที่ยังไม่สามารถทำตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบ
SpaceX กำลังกลายเป็นพอร์ตธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน
วิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ SpaceX คือการแบ่งบริษัทออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนแรกคือ ธุรกิจปล่อยจรวด ซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากที่สุด และได้รับการสนับสนุนจากข้อได้เปรียบในการดำเนินงานที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ง่าย
ส่วนที่สองคือ Starlink ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สามารถขยายตัวได้ทั่วโลก
ส่วนที่สามคือ Starship ซึ่งเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ในตัวเอง และอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนของธุรกิจอื่น ๆ ของ SpaceX
ส่วนที่สี่คือ AI ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ Cursor โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล ไปจนถึงศักยภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ในวงโคจร
ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ Bull Case อยู่ที่ การทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจเหล่านี้ หาก Starship สามารถลดต้นทุนการนำโครงสร้างพื้นฐานขึ้นสู่วงโคจรได้ Starlink ให้การเชื่อมต่อทั่วโลก และ Cursor ช่วยจัดหาลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจ AI สินทรัพย์แต่ละส่วนอาจมีมูลค่ารวมกันสูงกว่าการแยกประเมินทีละส่วน
ในสถานการณ์ดังกล่าว SpaceX จะไม่ใช่เพียงบริษัทที่รวมเทคโนโลยีหลายประเภทเข้าด้วยกัน แต่จะกลายเป็น แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร
นี่คือเหตุผลที่ไม่ควรมองราคา $600 เป็นเพียงราคาเป้าหมายที่คำนวณจากปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน แต่ควรมองว่าเป็นสถานการณ์ที่โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ในเวลาใกล้เคียงกัน
Starship ต้องสามารถลดต้นทุนการปล่อยได้อย่างมาก Starlink ต้องขยายตัวเกินกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเดิม Cursor ต้องรักษาการเติบโตในระดับสูง และธุรกิจ AI ต้องขยายตัวมากพอที่จะรองรับมูลค่าเพิ่มเติมอีกหลายแสนล้านดอลลาร์
สำหรับผู้ถือหุ้น ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Wall Street แต่คือ หลักฐานที่ยืนยันหรือท้าทายสมมติฐานเหล่านี้ ได้แก่ ความคืบหน้าของ Starship เศรษฐศาสตร์ของ Starlink การเติบโตและอัตรากำไรของ Cursor รวมถึงปริมาณเงินทุนที่ต้องใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ SpaceX
ท้ายที่สุด SpaceX เป็นกรณีที่ไม่ธรรมดา เพราะตลาดกำลังประเมินทั้งข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอยู่จริง และ Optionality มูลค่ามหาศาลในระยะยาว ไปพร้อมกัน ยิ่ง Optionality เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้และกระแสเงินสดได้มากเท่าไร การรองรับมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานก็จะยิ่งทำได้ง่ายขึ้น
แต่หากโครงการที่มีความทะเยอทะยานที่สุดเผชิญความล่าช้าหรือมีเศรษฐศาสตร์ที่แย่กว่าคาด กลไกเดียวกันก็สามารถทำงานในทิศทางตรงกันข้าม เพราะธุรกิจในอนาคตคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของช่องว่างระหว่างมูลค่าประเมินแบบอนุรักษ์นิยมกับ Bull Case ที่ $600
กราฟ SpaceX (กรอบเวลา H1)
แหล่งที่มา: xStation5
SpaceX – ปัจจัยพื้นฐานสะท้อนขนาดการลงทุนก่อนการสร้างรายได้เต็มศักยภาพ
SpaceX ยังคงอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันสะท้อน ขนาดของการลงทุน มากกว่าศักยภาพในการสร้างกำไรในระยะยาว โดยรายได้เติบโตด้วยอัตรา CAGR ประมาณ 15.4% ในช่วง 8 ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ EBIT Margin ที่ -41.4% และ ROE ที่ -41.1% แสดงให้เห็นว่า การเติบโตยังคงแลกมาด้วยความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแอในระยะสั้น
งบดุลถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ $24,400 ล้าน ขณะที่หนี้สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ $6,600 ล้าน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงการพัฒนาในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.7 เท่า ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงภาระหนี้ในระดับที่สูงเกินไป แม้ว่าการขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคตกลายเป็นตัวแปรสำคัญ
ดังนั้น บททดสอบสำคัญด้านปัจจัยพื้นฐานจะอยู่ที่ว่า SpaceX สามารถเปลี่ยนการเติบโตของ Starlink ธุรกิจให้บริการปล่อยจรวด และธุรกิจใหม่ ๆ ให้กลายเป็นการขยายอัตรากำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่
โครงสร้างทางการเงินในปัจจุบันยังช่วยอธิบายได้ว่าทำไมราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์จึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพราะตลาดไม่ได้ประเมิน SpaceX จากกำไรในวันนี้เป็นหลัก แต่กำลังประเมินว่า เงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่ใช้ไปในปัจจุบันจะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ที่ขยายตัวได้ในวงกว้างและมีอัตรากำไรสูงในอนาคตได้มากเพียงใด
Source: xStation5
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