Morning Briefing: AI จะไปทางไหนต่อ? (29.06.2026)

แม้ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Micron จะช่วยสร้างความหวังให้ตลาดในช่วงสั้น ๆ แต่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ รวมถึงบริษัท Hyperscaler เกือบทั้งหมด ปิดสัปดาห์ในแดนลบ
ตลาดเอเชีย
สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยแรงขายในหุ้น SK Hynix (-4.4%) และ Samsung (-5.7%) ซึ่งทั้งสองบริษัทมีสัดส่วนรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดในดัชนี KOSPI ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลง 0.9%
ด้านญี่ปุ่น ดัชนี NIKKEI 225 ลดลง 1% โดยถูกกดดันจากการร่วงแรงของ Kioxia (-9.4%) ผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลชและ SSD รายใหญ่ของญี่ปุ่น
ในทางกลับกัน ตลาด Hang Seng ของจีนปรับตัวขึ้น 2.6% จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ หลังเกิดการหมุนเงินลงทุนเข้าสู่หุ้น Defensive โดยหุ้นเด่น ได้แก่
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CSPC Pharmaceutical Group (+10%) ผู้ผลิตยานวัตกรรมและยาสามัญ
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Innovent Biologics (+7.9%) ผู้พัฒนายาชีวภาพ โดยเฉพาะยารักษามะเร็งและโรคภูมิคุ้มกัน
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JD Health International (+6.9%) แพลตฟอร์มขายยาออนไลน์รายใหญ่ของจีน พร้อมบริการ Telemedicine
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Sino Biopharmaceutical (+6.8%) กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่วิจัย พัฒนา จนถึงจัดจำหน่ายยา
ภูมิรัฐศาสตร์
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นข่าวสำคัญตลอดช่วงสุดสัปดาห์
เมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวหาอิหร่านว่าละเมิดกรอบข้อตกลง พร้อมสั่งโจมตีคลังขีปนาวุธ โดรน และสถานีเรดาร์ของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานทัพ Ali Al Salem ในคูเวต และฐานกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน พร้อมขู่ว่าจะยุติการเจรจาโดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งในวันอังคาร ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนเริ่มผ่อนคลาย และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 Futures ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7%
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบยังคงซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดสงคราม
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Brent อยู่ที่ประมาณ 72 ดอลลาร์/บาร์เรล
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WTI ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาก๊าซธรรมชาติก็ยังอยู่ในทิศทางอ่อนตัว
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NATGAS เคลื่อนไหวบริเวณ 3.29 ดอลลาร์/MMBtu
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TTF อยู่เหนือ 41 ยูโร/MWh เล็กน้อย
ส่วนโลหะมีค่าก็ยังซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา
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ทองคำ อยู่ต่ำกว่า 4,060 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์
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เงิน อยู่ที่ประมาณ 59 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์
เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในช่วงไม่กี่เดือนก่อน ราคาทองคำปรับตัวลงราว 25% ขณะที่ราคาเงินลดลงประมาณ 50%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ญี่ปุ่น
ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าคาด และขยายตัวในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักเต็มที่กับการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี โดยปัจจุบันประเมินความเป็นไปได้ไว้ที่ประมาณ 87% ขณะที่คู่เงิน USD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับ 162
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