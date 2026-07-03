Morning Wrap: ตลาดเอเชียปิดบวก ความเชื่อมั่นกำลังกลับคืนสู่ตลาดหรือไม่? (03.07.2026)

สิ่งที่น่าสังเกตคือ วันนี้ตลาดการเงินสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องจากชาวอเมริกันหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลอง วันครบรอบ 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ (4 กรกฎาคม)
🗓️ สรุปภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้
การซื้อขายเมื่อวานนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการประกาศตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 49,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 107,000 ตำแหน่ง อีกทั้งยังมีการ ปรับลดตัวเลขของสองเดือนก่อนหน้ารวม 74,000 ตำแหน่ง
รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และดัชนีย่อยการจ้างงานของ ISM PMI (ปี 2023–2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 03.07.2026
อัตราว่างงานลดลง แต่ต้องแลกกับการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่ลดลง
- อัตราว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 4.2% ซึ่งโดยปกติถือเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ภาพรวมกลับถูกกดดันจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labour Force Participation Rate) ที่อยู่เพียง 61.5%
- ระดับดังกล่าวถือว่าอยู่ในโซนต่ำมาก และเป็นระดับที่เคยพบครั้งล่าสุดในช่วงวิกฤตโควิด-19
Figure 2: อัตราว่างงานและอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสหรัฐฯ (2023–2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 03.07.2026
- การเติบโตของค่าจ้าง ไม่ได้แตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (3.5%) แต่เมื่อหักผลกระทบจากเงินเฟ้อแล้ว ค่าจ้างที่แท้จริง (Real Wage Growth) ติดลบ 0.7% ซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากการบริโภคของสหรัฐฯ ในปัจจุบันยังคงพึ่งพาการใช้เงินออมเป็นหลัก โดย อัตราการออม (Savings Rate) ลดลงเหลือเพียง 3% เท่านั้น
รูปที่ 3: อัตราเงินเฟ้อ CPI และการเติบโตของค่าจ้างในสหรัฐฯ (ปี 2006–2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 03.07.2026
รายงานดังกล่าวส่งผลให้ ตลาดปรับคาดการณ์เส้นทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ใหม่ แม้นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักเต็มที่ว่า Fed จะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งก่อนสิ้นปี แต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการประชุม 2 ครั้งถัดไป ลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับยูโร
ข้อมูลดังกล่าวยังช่วยหนุนตลาดหุ้นในช่วงแรกของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายตลาดเกิด การหมุนเวียนเงินลงทุน (Sector Rotation) และแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Intel และ Micron ร่วงมากกว่า 5% กดดันให้ดัชนี Nasdaq 100 ปิดลบ 0.7% ขณะที่ดัชนี Dow Jones ซึ่งมีลักษณะเชิงรับมากกว่า ปิดบวก 1.1%
🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย
แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังส่งผลต่อการเปิดตลาดในเอเชีย แต่บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับเป็นบวกในระหว่างวัน ทำให้หลายดัชนีปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
หลังจากเปิดตลาดด้วยแรงขาย หุ้นยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง SK Hynix (+10.2%) และ Samsung (+8%) ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ส่งผลให้ดัชนี KOSPI ปิดบวกมากกว่า 5% โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีดังกล่าวปรับตัวขึ้นเกือบ 160%
ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น และ Hang Seng ของฮ่องกง ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% โดยในจีน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ หลังราคาทองคำปรับตัวขึ้นราว 4% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา
🌍 ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า การเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี และระบุว่า เตหะราน "ยอมรับแทบทุกเงื่อนไขที่เราต้องการ" พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ศักยภาพทางทหารของอิหร่าน "ถูกทำลายไปเกือบทั้งหมด"
นอกจากนี้ บนแพลตฟอร์ม Truth Social เขายังคงเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ NATO อย่างต่อเนื่อง
ตลาดให้ความสนใจกับแถลงการณ์ของกองทัพอิหร่านมากกว่า โดยระบุว่า
“การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง การออกนอกเส้นทางเดินเรือที่กำหนด หรือการละเลยกฎการเดินเรือของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านใน ช่องแคบฮอร์มุซ จะได้รับการตอบโต้จากกองกำลังติดอาวุธอย่างฉับพลันและเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเรือที่ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว”
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ถ้อยแถลงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด
- Brent +0.9% เคลื่อนไหวบริเวณ 72 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI +1.1% อยู่เหนือ 69 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
- NATGAS +1.2% เคลื่อนไหวใกล้ 3.24 ดอลลาร์/MMBtu
- TTF +2.9% อยู่เหนือ 44 ยูโร/MWh
ขณะที่โลหะมีค่ายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนหลักจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Yields) ที่ปรับตัวลดลง หลังการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวานนี้
- ทองคำ ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 4,181 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์ เล็กน้อย
- โลหะเงิน อยู่เหนือ 62 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์
นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ราคาทองคำเพิ่มขึ้นราว 4% ส่วนโลหะเงินปรับตัวขึ้น 6.3%
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย ตลาดจับตาตัวเลข PMI ภาคบริการเดือนมิถุนายน
จีน
- ดัชนี PMI ภาคบริการชะลอตัวเล็กน้อย แต่ยังแข็งแกร่งที่ 54.1
- ปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
- จำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024
- ต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบ และการขนส่งที่สูงขึ้น ผลักดันให้ราคาปรับเพิ่ม สอดคล้องกับตัวเลข PPI Inflation ล่าสุดที่ 3.9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี
ญี่ปุ่น
- มีการปรับทบทวนข้อมูล PMI ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างจำกัด
- ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นจาก 51.8 เป็น 52.2
- คำสั่งซื้อใหม่ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับสองในรอบ 3 ปี โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศมากกว่าการส่งออก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซัตสึกิ คาตายามะ (Satsuki Katayama) ยืนยันว่า รัฐบาลญี่ปุ่นยังพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหากจำเป็น พร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายการคลังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดท่ามกลางภาวะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น
ออสเตรเลีย
- ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิถุนายนได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยืนยันที่ 50.5
- อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อใหม่ทั้งในและต่างประเทศลดลง
- เงินเฟ้อด้านราคาผลผลิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
- ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มในอีก 12 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีในงบประมาณของรัฐบาลกลาง
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากแรงกดดันหลังตัวเลข NFP ที่น่าผิดหวังเมื่อวานนี้
- EUR/USD ปรับตัวทะลุระดับ 1.146 และฟื้นตัวมากกว่า 1% จากจุดต่ำสุดล่าสุด
- USD/JPY ลดลงต่ำกว่าระดับ 161 เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
- ขณะเดียวกัน สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ส่วนใหญ่ก็เริ่มฟื้นตัวตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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