Morning Wrap: ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียปะทุอีกครั้ง ดันน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด

📈 ตลาดหุ้น (Stock Market)
- การซื้อขายในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวันอังคารปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงของดัชนีหลัก
- ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลงมากกว่า 0.2% และร่วงลงต่ำกว่าระดับ 53,000 จุด
- ดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 0.5% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อ่อนแอลง
- ส่วน Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่มีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูง ได้รับแรงกดดันหนักที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 1.1% จากแรงขายในกลุ่มผู้ผลิตชิป
- หุ้นกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมากที่สุด โดย Micron Technology และ SanDisk ร่วงลงประมาณ 5% และ 7% ตามลำดับ
- ในกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่อื่น ๆ Intel ดิ่งลงเกือบ 10% ขณะที่ AMD ปรับตัวลดลงเกือบ 7%
- อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม Hyperscalers อย่าง Microsoft, Meta Platforms, Amazon และ Alphabet สามารถต้านแรงขายได้ดีกว่า โดยปิดตลาดในแดนบวก
- ตลาดหุ้นเอเชียยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก sentiment เชิงลบ โดยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
- ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 5% จากความกังวลด้านปัจจัยเสี่ยงทั่วโลกและ sentiment ที่อ่อนแอลงต่ออุตสาหกรรม AI
- ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงประมาณ 1% ตามทิศทางตลาดภูมิภาค
- ขณะที่ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ยังทำผลงานได้ดีกว่า โดยดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5%
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์และภาคพลังงาน (Geopolitics and Energy Sector)
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น หลังอิหร่านโจมตีเรือขนส่ง LNG ของกาตาร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
- อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านโดยกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีก่อนหน้านี้ต่อเรือพาณิชย์
- หลังตลาดปิดทำการ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้น หลังสหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกใบอนุญาต (การอนุญาต) สำหรับการขายน้ำมันอิหร่าน รวมถึงมีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่าน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและข้อจำกัดด้านอุปทานน้ำมัน
- กรุงเตหะรานมองว่าการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอีกครั้งเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพก่อนหน้า ขณะที่กองบัญชาการอิหร่านประกาศว่าจะมี “การตอบโต้ครั้งใหญ่” พร้อมกล่าวหาว่าวอชิงตันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้
- รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า กองทัพเรืออิหร่านอาจมีความเป็นไปได้ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญ
- การหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งผ่านหนึ่งในเส้นทางหลักสำหรับน้ำมันและ LNG ทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน และเพิ่มแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) ในตลาดการเงิน
- จีนได้เข้าซื้อน้ำมันอย่างน้อย 26 ล้านบาร์เรลจากประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
- ปักกิ่งใช้ประโยชน์จากส่วนลดราคาน้ำมันจำนวนมากจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นส่วนลดที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 เพื่อช่วยเติมสต็อกน้ำมันของจีนหลังจากช่วงเวลาที่นำเข้าน้ำมันในระดับจำกัด
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% แตะระดับ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 3% อยู่ที่ระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ตลาดโลหะมีค่ายังคงมีทิศทางผสมผสาน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุน
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% และกำลังทดสอบระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังเกิดการปรับฐานเล็กน้อย
- ราคาเงิน (Silver) เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว โดยซื้อขายบริเวณ 61 ดอลลาร์ต่อออนซ์
💵 เศรษฐกิจมหภาคและค่าเงิน (Macroeconomics and Currencies)
- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเพิ่มขึ้น 25 bps สู่ระดับ 2.50%
- พร้อมกันนี้ RBNZ ส่งสัญญาณว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อาจทำให้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
- ท่าทีเชิง Hawkish ของธนาคารกลางช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
- ผู้ว่าการ RBNZ Anna Breman ประเมินว่า เงินเฟ้อของนิวซีแลนด์อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
- อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยังคงใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา
- RBNZ ระบุว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา แม้ว่าภาพรวมพื้นฐานยังคงเป็นการทยอยคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญกับ sentiment ที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง
- Bitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% และร่วงลงต่ำกว่าระดับ 63,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลงมากกว่า 1% และกำลังทดสอบแนวรับบริเวณ 1,750 ดอลลาร์
Nasdaq ถูกเทขาย 🚩 DeepSeek และผลประกอบการ Samsung กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
📈 น้ำมันพุ่งขึ้น 2%
กาแฟแพงรอบใหม่กำลังมา? ราคาพุ่งแรง สะเทือนถึงร้านกาแฟทั่วโลก
ข่าวเด่นวันนี้ 8 ก.ค.