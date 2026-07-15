  
14:16 · 15 กรกฎาคม 2026

Morning Wrap: จับตาทิศทางต่อไปของช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

เราเพิ่งผ่านอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญในแทบทุกภาคส่วนของตลาด

📉 สหรัฐฯ เผชิญเงินเฟ้อติดลบรายเดือนครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอย่างมาก

  • ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 0.4% MoM ถือเป็นการปรับลดรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงโควิดในปี 2020
  • ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหาร อยู่ที่ 2.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน

ตัวเลขดังกล่าวทำให้นักลงทุนปรับมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้ง

หลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดเคยคาดว่า FOMC อาจขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ก่อนสิ้นปี แต่ล่าสุดกลับมามองว่า จะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง โดยโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 68%

🏛️ Kevin Warsh ยังคงส่งสัญญาณสายเหยี่ยว

การปรับลดคาดการณ์ดอกเบี้ยอาจรุนแรงกว่านี้ หาก Kevin Warsh ไม่ได้แสดงจุดยืนที่ค่อนข้างเข้มงวดระหว่างการให้การต่อสภาคองเกรส

ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  • ระบุว่า "เงินเฟ้อเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้" พร้อมย้ำว่า Fed ต้องรับผิดชอบต่อเสถียรภาพด้านราคา
  • เชื่อว่าหากใช้นโยบายการเงินอย่างเหมาะสม เงินเฟ้อสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะกลายเป็นเพียงอดีต
  • ยืนยันว่า Fed จะไม่ยอมให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2%
  • เมื่อถูกถามถึงแรงกดดันจากประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย เขาตอบว่า "หน้าที่ของผมคือทำงานของตัวเอง" และ "ไม่มีที่สำหรับการเมืองในธนาคารกลาง"
  • ระบุว่าตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งดาต้าเซ็นเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แต่ Fed ยังคงติดตามผลกระทบต่อเงินเฟ้อและตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด

🌍 Trump เปลี่ยนท่าทีอีกครั้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดี Donald Trump ยังคงสร้างความสับสนเกี่ยวกับนโยบายต่อช่องแคบฮอร์มุซ

ล่าสุด เขา ยกเลิกข้อเสนอเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบ ซึ่งเดิมตั้งใจใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือของสหรัฐฯ

หลังการหารือกับผู้นำประเทศในตะวันออกกลาง Trump ระบุว่า มาตรการดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วย

  • ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่
  • การลงทุนขนาดใหญ่จากประเทศอ่าวเปอร์เซียเข้าสู่สหรัฐฯ

โดยเขาระบุผ่าน Truth Social ว่า การลงทุนดังกล่าวจะเป็น "ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" และจะช่วยสร้างโรงงาน การผลิต และตำแหน่งงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ

🛢️ พลังงาน

แม้นักลงทุนจะไม่ได้ให้น้ำหนักกับคำพูดของ Trump มากนัก แต่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียด

แม้ยังมีเรือบางส่วนเดินทางผ่านช่องแคบโดยปิดระบบระบุตำแหน่ง แต่ปริมาณการขนส่งยังต่ำกว่าปกติอย่างมาก

ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า จำนวนเที่ยวขนส่งที่เสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม ลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน

ราคาพลังงานจึงกลับมาปรับตัวขึ้น

  • Brent ประมาณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI ประมาณ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • ก๊าซธรรมชาติ TTF ของเนเธอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นสู่ 54 ดอลลาร์/MWh

🥇 โลหะมีค่า

หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 2% ตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ราคาทองคำและโลหะมีค่าปรับฐานกลับมาใกล้ระดับเปิดตลาด

สาเหตุหลักมาจากถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของ Kevin Warsh ซึ่งช่วยลดการคาดหวังว่า Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้น

ปัจจุบัน

  • ทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,030 ดอลลาร์/ออนซ์
  • เงินอยู่ที่ประมาณ 58.4 ดอลลาร์/ออนซ์

📈 หุ้น

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกอีกครั้ง

  • KOSPI พุ่งประมาณ 7% นำตลาด จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติและสถาบัน รวมถึงการฟื้นตัวของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ โดย SK Hynix และ Samsung ต่างปรับขึ้นราว 10%
  • Hang Seng +1.4%
  • Nikkei +1.4%
  • Shanghai Composite -0.1% หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนแอกว่าคาด

IBM ร่วงแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987

ผลประกอบการของ IBM ซึ่งประกาศหลังตลาดปิด กลายเป็นประเด็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นปรับขึ้นจากประมาณ 215 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม สู่เกือบ 300 ดอลลาร์ จากความคาดหวังด้าน AI และ Quantum Computing

อย่างไรก็ตาม

  • รายได้อยู่ที่ 17.2 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 17.8 พันล้านดอลลาร์
  • การเติบโตของธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มีมาร์จิ้นสูงชะลอตัว
  • CEO Arvind Krishna ระบุว่าลูกค้าเริ่มโยกงบลงทุน (CAPEX) ไปยังธุรกิจหน่วยความจำ

ส่งผลให้หุ้น IBM ดิ่งลงประมาณ 24% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987

📅 ผลประกอบการที่ต้องติดตามวันนี้

ก่อนตลาดเปิด

  • Johnson & Johnson
  • Morgan Stanley
  • BlackRock

หลังตลาดปิด

  • United Airlines
  • BitMine Immersion
  • Kinder Morgan

📊 เศรษฐกิจมหภาค

🇨🇳 จีน

GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 4.3% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

เศรษฐกิจยังถูกกดดันจาก

  • วิกฤตอสังหาริมทรัพย์
  • อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
  • การลงทุนที่ลดลง 5.7% YoY ในช่วงครึ่งปีแรก

อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี ยังคงแข็งแกร่ง

💱 ค่าเงิน

ข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน แม้ว่าคำแถลงของ Kevin Warsh จะช่วยจำกัดแรงขายบางส่วน

  • EUR/USD ปิดวันอังคารเพิ่มขึ้น 0.3% และวันนี้ปรับขึ้นต่อบริเวณ 1.142
  • สกุลเงินในกลุ่ม G10 และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น
  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุนจากท่าที Hawkish ของ RBNZ
  • โครนนอร์เวย์แข็งค่าตามราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

₿ คริปโทเคอร์เรนซี

บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นหลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

  • Bitcoin ปรับขึ้นกว่า 4% แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เหนือ 64,000 ดอลลาร์
  • Ethereum เพิ่มขึ้น 6.5% ซื้อขายบริเวณ 1,875 ดอลลาร์
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