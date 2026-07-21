Morning Wrap: ตลาดหุ้นลุ้นรีบาวด์ ท่ามกลางความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน

- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกำลังพยายามฟื้นตัว โดย US500 ปรับตัวขึ้นราว 0.4% แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบาง เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่ ยังคงเป็นปัจจัยเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง กำลังกดดันตลาดพันธบัตร ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงทองคำ เงิน และคริปโทเคอร์เรนซี เริ่มฟื้นตัว
- ในยุโรป นักลงทุนจับตาผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดของ Novartis และ Julius Baer ขณะที่ Schindler ยังคงยืนยันแนวโน้มผลประกอบการตลอดปีตามเป้าหมายเดิม
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกำลังพยายามฟื้นตัว โดย US500 ปรับตัวขึ้นราว 0.4% แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบาง เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่ ยังคงเป็นปัจจัยเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง กำลังกดดันตลาดพันธบัตร ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงทองคำ เงิน และคริปโทเคอร์เรนซี เริ่มฟื้นตัว
- ในยุโรป นักลงทุนจับตาผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดของ Novartis และ Julius Baer ขณะที่ Schindler ยังคงยืนยันแนวโน้มผลประกอบการตลอดปีตามเป้าหมายเดิม
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการปรับฐานช่วงก่อนหน้า โดย US500 ปรับขึ้นราว 0.4% อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบาง ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังดำเนินต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง จนกลบความหวังเรื่องการหยุดยิง และฉุดให้หุ้นส่วนใหญ่ในดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปเปิดบวกเช่นกัน โดย EU50 และ DE40 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% ขณะที่ EURUSD ขยับขึ้น 0.1% ด้าน Bitcoin ฟื้นตัวกลับขึ้นสู่ระดับเกือบ 65,500 ดอลลาร์ แม้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ส่วน Ethereum ปรับขึ้นประมาณ 1%
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นจุดเด่นของตลาด หลังดัชนีหุ้นกลุ่มชิปฟื้นตัวเมื่อวานนี้จากภาวะตลาดหมี ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีในไต้หวันปรับขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของ TSMC และผู้ผลิตชิปรายอื่น
- ความพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มมีความคืบหน้า หลังมีรายงานถึงความเป็นไปได้ของการหยุดโจมตีเป็นเวลา 10 วัน ส่งผลให้ราคาพลังงานอ่อนตัวลงเล็กน้อย ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนและกระตุ้นแรงซื้อกลับในตลาดหุ้น
- Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบ Brent อาจพุ่งแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายในปีนี้ หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวหลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 2.2%, Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งราว 4% และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 2.7% หลังเข้าสู่ภาวะปรับฐานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งเกือบ 7% หลังได้รับแรงสนับสนุนจากสถาบันการเงินของภาครัฐ
- แม้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง แต่สินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มฟื้นตัว โดย ทองคำ ปรับขึ้นเกือบ 1.2% และ โลหะเงิน เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
- ตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเผชิญแรงขายอย่างหนัก หลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Andy Burnham สร้างความกังวลต่อนักลงทุนจากแนวทางด้านนโยบายการคลัง
- มีรายงานว่า Alphabet กำลังพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์ของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล AI Gemini ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายนอก
- Donald Trump ระบุว่าอิหร่านจะต้องเผชิญผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ทำให้ทหารสหรัฐฯ 3 นายเสียชีวิต แม้ผู้ไกล่เกลี่ยยังคงเดินหน้าผลักดันการหยุดยิงรอบใหม่ ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเตรียมปิดกั้นเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูงและช่วยพยุงราคาน้ำมัน
- Trump ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเข้มงวดเงื่อนไขการยกเว้นข้อจำกัดในการใช้แร่ธาตุและวัตถุดิบสำคัญจากซัพพลายเออร์ต่างชาติสำหรับบริษัทด้านกลาโหม โดยบริษัทที่ไม่สามารถลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ความเสี่ยงสูง ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ หรือจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของแร่และชิ้นส่วนสำคัญ อาจสูญเสียสัญญาจากภาครัฐ
- กองทัพอิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีระบบขีปนาวุธของสหรัฐฯ ที่ฐาน Camp Arifjan ในคูเวต ขณะที่สำนักข่าว Mehr ของอิหร่านรายงานเหตุระเบิดในเมืองอิสฟาฮาน สะท้อนถึงการยกระดับปฏิบัติการทางทหาร
- Trump เปิดเผยว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Andy Burnham โดยทั้งสองฝ่ายพูดคุยเกี่ยวกับการค้า การผลิตน้ำมันในทะเลเหนือ ความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร และความพยายามฟื้นฟูความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมมีแผนพบกันในเร็ว ๆ นี้
- Novartis รายงานยอดขายไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 14.41 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 13.94 พันล้านดอลลาร์ พร้อมยืนยันประมาณการผลประกอบการทั้งปี กำไรต่อหุ้นหลัก (Core EPS) อยู่ที่ 2.41 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 2.16 ดอลลาร์ โดยผลิตภัณฑ์ Cosentyx สร้างความประหลาดใจเชิงบวกมากที่สุด ด้วยยอดขาย 1.82 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 1.14 พันล้านดอลลาร์
- Schindler มีรายได้ครึ่งปีแรกปี 2026 อยู่ที่ 5.33 พันล้านฟรังก์สวิส ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 5.39 พันล้านฟรังก์สวิส ส่วนคำสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 5.79 พันล้านฟรังก์สวิส ใกล้เคียงกับประมาณการ และบริษัทยังคงยืนยันแนวโน้มผลประกอบการปี 2026
- Julius Baer รายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ สิ้นครึ่งปีแรกอยู่ที่ 547 พันล้านฟรังก์สวิส สูงกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่กำไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 813.9 ล้านฟรังก์สวิส สูงกว่าประมาณการ และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงเหลือ 62.6% สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
US500 (กราฟ H1)
จากกราฟฟิวเจอร์ส S&P 500 สัญญาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญบริเวณ 7,470 จุด ได้สำเร็จ และกำลังพยายามทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50, เส้นสีส้ม) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้สำเร็จ
Source: xStation5
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