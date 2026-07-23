Morning Wrap: ภัยคุกคามครั้งใหม่ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง 🚨 (23.07.2026)

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ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อเป็นคืนที่ 12 ติดต่อกัน โดยสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กันต่อเนื่อง ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ขู่ว่า หากมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซทุก 1 ลำ สหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยการทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าในอิรัก 1 แห่ง ด้านอิหร่านประกาศว่า หากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถูกโจมตี จะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสะพานในภูมิภาค รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยังประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซถูก "ปิดโดยสมบูรณ์" และเตือนว่าจะไม่อนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันลำใดผ่าน หากไม่มีการอนุญาต พร้อมขู่ระงับการขนส่งน้ำมันทั้งหมด หากอิหร่านถูกโจมตีเพิ่มเติม
- กลุ่มฮูตีขยายการปิดล้อมสู่ทะเลแดง โดยอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ได้แก่ Layla และ Encelia อย่างไรก็ตาม UKMTO ยืนยันว่ามีเพียงเรือลำเดียวที่ถูกโจมตี ขณะที่เรือประมาณ 9-10 ลำได้ยกเลิกการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ หลังมีการประกาศปิดล้อมท่าเรือของซาอุดีอาระเบีย ด้านคูเวตรายงานว่าสามารถสกัดโดรนที่บินเหนือน่านฟ้าของประเทศได้ สะท้อนว่าความเสี่ยงกำลังขยายวงกว้างเกินกว่าจุดยุทธศาสตร์ด้านการเดินเรือหลัก ขณะที่สหรัฐฯ ส่งกองกำลังพิเศษ เครื่องบินรบ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่ภูมิภาค พร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 73,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แม้ผลประกอบการหลายบริษัทออกมาแข็งแกร่ง โดยดัชนี Dow Jones ลดลง 0.01%, S&P 500 ลดลง 0.14% และ Nasdaq Composite ลดลง 0.57% ขณะที่ฟิวเจอร์สเช้าวันนี้ยังเคลื่อนไหวในแดนลบ (Dow -0.1%, S&P 500 -0.2%, Nasdaq -0.2%) จากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวที่ 4.661% ส่วนพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.304% โดยตลาดยังคาดการณ์ในวงกว้างว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังดำเนินต่อ โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้าน AI ดัชนี Kospi พุ่งกว่า 3% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3, Nikkei เพิ่มขึ้นราว 0.55-1% และ ASX 200 บวก 0.72% หุ้น SK Hynix พุ่ง 6.5% และ Samsung เพิ่มขึ้น 4.8% หลัง Alphabet ปรับเพิ่มงบลงทุน (Capex) และ Tesla รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาส 2 ของเกาหลีใต้ขยายตัว 0.6% QoQ สูงกว่าคาดที่ 0.4% จากแรงหนุนของการส่งออกชิป ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้ธนาคารกลางเกาหลี (BoK) ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
- ตลาดแรงงานออสเตรเลียแข็งแกร่งเกินคาด โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 76,300 ตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพียง 15,000 ตำแหน่ง และเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.4% ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวขึ้น พร้อมเพิ่มความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม แม้อัตราการทำงานไม่เต็มเวลาที่ยังสูงที่ 6.5% จะทำให้การตีความเชิง Hawkish ยังไม่ชัดเจนนัก
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่เงินเยนและฟรังก์สวิสถูกจับตา โดย EUR, CAD, AUD และ CHF แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วน USD/JPY ทรงตัว ขณะที่รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นระบุว่าพร้อมใช้ "มาตรการที่เด็ดขาด" หากจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยล่าสุด EUR/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1429, GBP/USD ที่ 1.3382 และ USD/JPY ใกล้ระดับ 163.10
- ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดย Brent เพิ่มขึ้นราว 2% สู่เกือบ 96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.7% สู่ 88.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ด้าน HSBC ระบุว่าทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่าความพยายามทางการทูตจะสามารถฟื้นฟูเสถียรภาพของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่ ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย 0.23% แม้ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยมหาเศรษฐี John Paulson มองว่าการปรับขึ้นของทองคำยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิงระยะยาว
- หุ้นเทคโนโลยีเคลื่อนไหวผันผวน โดยตลาดจับตาการลงทุนด้าน AI Alphabet ร่วงกว่า 4% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนปี 2026 เป็น 195-205 พันล้านดอลลาร์ แม้รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 119.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 116.93 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Tesla ปรับตัวลงราว 3-4% หลัง EPS อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 0.51 ดอลลาร์ แม้รายได้จะสูงกว่าประมาณการที่ 28.24 พันล้านดอลลาร์ ด้าน ServiceNow ปรับขึ้นกว่า 2% หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากการสมัครใช้บริการ ขณะที่ Texas Instruments ลดลง 3% แม้กำไรดีกว่าคาด ส่วน IBM เพิ่มขึ้น 2% แม้รายงานผลต่ำกว่าคาด และ Uber ประกาศลดพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าลง 10% โดยให้เหตุผลว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำ AI มาใช้งาน
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) โดย Bitcoin ปรับตัวลงราว 0.67% เคลื่อนไหวบริเวณ 65,500 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง
- ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ (คาดการณ์ 212,000 ราย) รวมถึงผลประกอบการของ American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific และ Norfolk Southern ก่อนตลาดเปิด และ Intel หลังตลาดปิด ขณะที่ฟิวเจอร์สยุโรปชี้เปิดอ่อนตัวเล็กน้อย โดย DAX ลดลง 0.21%, Euro Stoxx 50 ลดลง 0.10% และ FTSE 100 ทรงตัว ทั้งนี้ ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงปฏิกิริยาต่อผลประกอบการของ Big Tech ก่อนการรายงานของ Meta, Microsoft, Amazon และ Apple ในสัปดาห์หน้า
Volatility is currently evident across the main instruments. The divergent behaviour between OIL and OIL.WTI is due to the rollover of the OIL futures contract. Source: xStation
Oil rises over 3% 🛢️
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