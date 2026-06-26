Morning Wrap: เอเชียขยายแรงเทขายตามวอลล์สตรีท จากความกังวลเรื่องฮาร์ดแวร์ราคาแพง (26.06.2026)

🇺🇸 หุ้นสหรัฐฯ & ภาพรวมตลาด
- สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยกลุ่มเทคโนโลยียังไม่สามารถหาจุดทรงตัวได้ บรรยากาศตลาดยังถูกกดดันจากแรงเทขายหนักใน Apple เมื่อวาน และการปรับขึ้นราคาทั่วโลกของ Xbox โดย Microsoft
- Nasdaq 100 นำการปรับตัวลง (US100: -1.3%) ตามด้วย S&P 500 (US500: -0.7%), Russell 2000 (US2000: -0.5%) และ Dow Jones (US30: -0.3%) ขณะที่ Euro Stoxx 50 futures ของยุโรป (EU50) ลดลง 0.6%
🌏 ตลาดเอเชียและแปซิฟิก
- ตลาดหุ้นเอเชียดิ่งลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงขายทำกำไรในกลุ่ม AI และฮาร์ดแวร์ แม้ Micron จะประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด แต่ความเชื่อมั่นกลับแย่ลงหลัง Apple ร่วงแรง 6.1% และ Microsoft ปรับขึ้นราคา Xbox เพิ่ม 150 ดอลลาร์จากต้นทุนชิปและหน่วยความจำที่สูงขึ้น
- KOSPI เกาหลีใต้ร่วงหนัก 7.7% นำการปรับฐานในภูมิภาค หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 70% ในไตรมาส 2 โดยทั้งสัปดาห์ลดลงรวม 5% จากแรงขายในหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์
- Nikkei 225 ญี่ปุ่นร่วง 4.4% เข้าสู่ช่วงปรับฐานทางเทคนิค แม้ยังคงเพิ่มขึ้น 6% ในเดือนนี้ และ 38% ในไตรมาสนี้
- ตลาดจีนปรับตัวลงเช่นกัน: Shanghai Composite -2.1%, Hang Seng -1.9% โดยปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางจากวันหยุดในประเทศ
🌍 เศรษฐกิจ ธนาคารกลาง และการเมือง
- ECB: Isabel Schnabel ระบุว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% โดยเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง (3.2% ในเดือนพฤษภาคม และคาดทั้งปีเฉลี่ยราว 3%)
- Fed: John Williams ระบุว่านโยบายการเงินปัจจุบัน “เหมาะสมแล้ว” แต่เลื่อนกรอบเวลาการบรรลุเงินเฟ้อ 2% จากปี 2027 ไปเป็น 2028 จากแรงกดดันของการลงทุน AI ภาษีนำเข้า และความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์
- Fed Chicago Austan Goolsbee มองว่าภาคบริการเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย และสนับสนุนแนวทางที่อิงข้อมูลมากกว่าการให้แนวทางล่วงหน้าแบบตายตัว
- โตเกียว: เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 1.6% YoY ขณะที่ core-core ขยับขึ้นเป็น 1.9% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่กระจายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- IMO ระงับปฏิบัติการอพยพลูกเรือกว่า 11,000 คนในช่องแคบฮอร์มุซ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือสินค้า ทำให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX)
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน (-0.1%)
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า (-0.2%) จากความกังวลด้านความเสี่ยงในตลาด
- ฟรังก์สวิสแข็งค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปเหนือและตลาดเกิดใหม่
- EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 1.1370
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และโลหะมีค่า
ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังเหตุโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ยังปิดลบในวันเดียวกัน: Brent -0.75%, WTI -1.05%
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 (+0.7%)
โลหะมีค่ากลับมาอ่อนตัว:
- ทองคำ -0.3% อยู่แถว 4,017 ดอลลาร์/ออนซ์
- เงิน -1.8% อยู่ใกล้ 56.00 ดอลลาร์/ออนซ์
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed (26.06.2026)
🔴Live: อ่านเกมทอง วางแผนเข้าออกให้ชัด
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