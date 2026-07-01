Morning Wrap: หุ้นอ่อนตัวหลังรีบาวด์ ทองคำหลุด 4,000 ดอลลาร์ (01.07.2026)

🇺🇸 หุ้นสหรัฐฯ และบรรยากาศการลงทุน
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนตลาดยุโรปเปิด หลังรีบาวด์ต่อเนื่องจากแรงหนุนของหุ้นเทคในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดย Nasdaq 100 (US100) และ Russell 2000 (US2000) ลดลง 0.2% ขณะที่ S&P 500 (US500) และ Dow Jones (US30) อ่อนตัว 0.15% และ 0.1% ตามลำดับ ส่วน Euro Stoxx 50 (EU50) ของยุโรปลดลง 0.2%
- Nike รายงานกำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) ที่ 0.20 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.13 ดอลลาร์ และมีรายได้ 10.97 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการคืนภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ มูลค่า 986 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงสูงสุด 8% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังยอดขายในจีนลดลง 12% ยอดขายในสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด และบริษัทให้แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสถัดไปทรงตัว ปัจจุบันหุ้นซื้อขายในช่วง Pre-market ลดลงราว 3.3%
🌏 ตลาดเอเชียและแปซิฟิก
- ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI และแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่าตลาดภูมิภาคจะเพิ่งปิดไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบ 17 ปี แต่ความสนใจของนักลงทุนกำลังหันไปจับตาตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งตลาดให้น้ำหนักไว้ราว 60%
- ตลาดแต่ละประเทศเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากแรงปรับพอร์ตช่วงสิ้นไตรมาส โดย Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 1.79% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ฟื้นตัว 1.52% หลังร่วงแรงในสัปดาห์ก่อน แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีของประเทศยังเผชิญแนวต้านทางเทคนิค หลังปรับขึ้นเกือบ 100% ตั้งแต่ต้นปี 2026
🌍 เศรษฐกิจและธนาคารกลาง
- ผลสำรวจ Tankan เดือนมิถุนายนของญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาด สนับสนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของ BoJ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น +22 (ตลาดคาด +16) ส่วนภาคบริการแตะ +37 นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 1 ปีเป็น 2.7% และในอีก 5 ปีเป็น 2.6% ขณะที่แผนลงทุน (Capex) ของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 11.5% ส่งผลให้ตลาดมองว่า BoJ มีโอกาสเร่งขึ้นดอกเบี้ย แม้หลายบริษัทจะยังใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ 152.57 เยนต่อดอลลาร์
- PMI ภาคการผลิตของจีน จาก RatingDog อยู่ที่ 51.7 ในเดือนมิถุนายน ลดลงเล็กน้อยจาก 51.8 ในเดือนพฤษภาคม แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิต คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ทำให้ค่าเฉลี่ยรายไตรมาสแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 ขณะที่ต้นทุนการผลิตชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และการจ้างงานขยายตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023
- เจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้นต่อแนวโน้มนโยบายการเงิน โดย Boštjan Dolenc ระบุว่าผลกระทบเงินเฟ้อรอบสองยังไม่ชัดเจน และราคาน้ำมันที่ทรงตัวอาจเปิดทางให้ ECB คงดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายน ด้าน Mārtiņš Kazaks มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอีกต่อไป ทำให้แรงกดดันในการใช้นโยบายเข้มงวดลดลง
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX)
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เพิ่มขึ้น 0.15% หลังดีดตัวผ่านกรอบการพักฐาน โดยได้รับแรงหนุนจากแนวรับบริเวณ 101.500 ขณะที่ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าทั่วกระดานเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 หลังข้อมูลภาคการผลิตของจีนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ส่งผลให้ AUDUSD ลดลง 0.3% ด้าน USDJPY เพิ่มขึ้น 0.15% จากการอ่อนค่าของเงินเยน ส่วน EURUSD ลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 1.1410
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และโลหะ
- โลหะมีค่าปรับตัวลงจากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่า โดย ทองคำ (GOLD) ร่วงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 3,965 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Silver (SILVER) ปรับตัวลงแรงกว่า 1.55% สู่ระดับ 57.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- น้ำมันดิบ Brent (OIL) ลดลงเล็กน้อย 0.2% โดยราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 72–76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นช่วงการซื้อขายที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับจำกัด
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