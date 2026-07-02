Morning Wrap: เทคโนโลยีถูกเทขายในเกาหลี เยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี ก่อนตัวเลข NFP 🚨

ภาพรวมตลาดเอเชีย (Asian trading)
ตลาดเอเชียได้รับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อดัชนี KOSPI และ Nikkei ตั้งแต่ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
รัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่ในช่วงกลางคืนต่อกรุงเคียฟและพื้นที่อื่น ๆ ของยูเครน นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ Vitali Klitschko รายงานผู้เสียชีวิต 10 ราย และผู้บาดเจ็บ 34 คน
โปแลนด์สั่งเตรียมเครื่องบินขับไล่ในสถานะเฝ้าระวัง ขณะที่ฟินแลนด์ประกาศปิดน่านฟ้าเหนืออ่าวฟินแลนด์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกภายหลัง เพื่อตอบสนองต่อเหตุโจมตีของรัสเซีย
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่โดฮาจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน แม้กาตาร์ระบุว่ามี “ความคืบหน้าเชิงบวก” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงอิสลามาบัด (Islamabad MoU)
สถานะของช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ชัดเจน และประเด็นนี้จะถูกหยิบขึ้นมาหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจา “ดำเนินไปได้ดี” ซึ่งช่วยคลายความกังวลในตลาดน้ำมัน
เศรษฐกิจและข้อมูลมหภาค (Economy & Macro Data)
วันนี้ (วันพฤหัสบดี เนื่องจากวันหยุด 4 กรกฎาคมของสหรัฐฯ) เวลา 14:30 น. จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (NFP)
ตลาดคาดว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลงเหลือประมาณ 110,000–115,000 ตำแหน่ง จาก 172,000 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่อัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3%
ช่วงการคาดการณ์มีความกว้างมาก (25K–200K) และ Goldman Sachs ระบุว่าฟุตบอลโลกอาจช่วยเพิ่มการจ้างงานในภาคบริการราว 40,000 ตำแหน่ง
ตลาดคาดว่าตัวเลขที่แข็งแกร่งจะเพิ่มโอกาสที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน (ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักประมาณ 66–80%) ขณะที่ตัวเลขอ่อนจะลดแรงกดดันด้านนโยบายเข้มงวด
ประธานเฟด Kevin Warsh กล่าวในเวที Sintra ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง แต่ย้ำจุดยืนว่าจะยังคงเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างเคร่งครัด
ในยุโรป อัตราว่างงานยูโรโซนเดือนพฤษภาคมคาดอยู่ที่ 6.3% (ประกาศวันนี้) ขณะที่เงินเฟ้อ HICP เดือนมิถุนายนลดลงมากกว่าคาดเหลือ 2.8% y/y
ประธาน ECB Christine Lagarde ระบุว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการเติบโตตอนนี้ “สมดุลมากขึ้น” ซึ่งตลาดตีความว่าอาจเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยรอบใหม่ออกไป
การเคลื่อนไหวตลาดหลัก (วอลล์สตรีทเมื่อวาน)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเมื่อวันพุธ โดย Dow Jones ลบกำไรระหว่างวันกว่า 423 จุดและปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง
S&P 500 ลดลง 0.2% และ Nasdaq Composite ลดลง 0.7% จากแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
ETF VanEck Semiconductor (SMH) ร่วง 5.4% ขณะที่ Micron และ Sandisk ดิ่งกว่า 10% หลังมีรายงานว่า Meta อาจขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการลงทุน AI ที่มากเกินไป
ฟิวเจอร์สเช้านี้ฟื้นตัวเล็กน้อย: Dow +0.1%, S&P 500 +0.14–0.2%, Nasdaq-100 +0.23–0.3%
บอนด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.48% ขณะที่อายุ 2 ปีขยับขึ้นเป็น 4.18% ก่อนตัวเลข NFP
ตลาดเอเชีย (Asian Markets)
ดัชนี KOSPI เป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยร่วงลงถึง 5.36–6% ในช่วงเปิดตลาด จนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราว (sidecar)
จากนั้นการลดลงหดตัวเหลือประมาณ 2.7–3% ตอนปิดตลาด
Samsung Electronics และ SK Hynix ร่วงกว่า 6–7% ส่วน SK Square ดิ่งกว่า 10% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ลามมาสู่ผู้ผลิตชิปเกาหลี
ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงประมาณ 1–1.2% ขณะที่ Topix ปิดบวกเล็กน้อย
Hang Seng ของฮ่องกงสวนทางภูมิภาค ปรับขึ้น 1.3–1.8% จากหุ้นเทคและไบโอฟาร์มา ขณะที่ CSI 300 ของจีนลดลงกว่า 2%
เงินเฟ้อเกาหลีใต้เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 3.2% y/y สูงสุดตั้งแต่ธันวาคม 2023 หนุนโอกาสที่ Bank of Korea อาจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 16 กรกฎาคม
นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นเอเชียสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 137 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกปี 2026
ค่าเงิน (Currencies)
เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีที่ 162.84 เยนต่อดอลลาร์ ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจมีการแทรกแซงจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
รายงานจาก Reuters ระบุว่าโตเกียวเปลี่ยนกลยุทธ์เป็น “ambush tactics” โดยไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้า
ช่วงวันหยุดสหรัฐฯ วันที่ 4 กรกฎาคม อาจเป็นช่วงสภาพคล่องต่ำที่เหมาะกับการแทรกแซง
ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ทรงตัวที่ 101.1–101.4 ขณะที่ EUR/USD อยู่ใกล้ระดับ 1.138 หลังเงินยูโรอ่อนค่าจากถ้อยแถลงของ Lagarde
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าหลังขาดดุลการค้าเกินคาด และแรงกดดันเพิ่มเติมจากจีนที่จำกัดสต็อกแร่เหล็กของ Fortescue
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
น้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อ WTI -1% อยู่ที่ 67.8 ดอลลาร์/บาร์เรล และ Brent -1% อยู่ที่ 70.9 ดอลลาร์/บาร์เรล
Brent กำลังเข้าสู่ไตรมาสที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020 โดยลดลงเกือบ 40% ในไตรมาสนี้
แรงกดดันมาจากความคืบหน้าในการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน และการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้น
ทองคำฟื้นตัวกลับเหนือ 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ จากข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนลง และราคาน้ำมันที่ลดลง แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 23 มิถุนายน
ผลสำรวจ OMFIF ระบุว่าธนาคารกลางมองว่าทองคำอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 5,000–6,000 ดอลลาร์ใน 12 เดือนข้างหน้า
บริษัท (Companies)
Apple อยู่ระหว่างเจรจาจัดหาชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตจีน CXMT และ YMTC ซึ่งอยู่ใน blacklist ของ Pentagon โดยจะใช้ในตลาดจีนเป็นหลัก
SoftBank กลับมาเจรจากับกลุ่มธนาคาร (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) เพื่อขอสินเชื่อ 10 พันล้านดอลลาร์โดยใช้หุ้น OpenAI เป็นหลักประกัน
Financial Times รายงานว่า OpenAI เสนอให้รัฐบาลสหรัฐถือหุ้น 5% เพื่อคลายแรงกดดันทางการเมือง
หุ้น EV จีนในฮ่องกงปรับตัวขึ้นจากยอดส่งมอบเดือนมิถุนายนที่แข็งแกร่ง โดย BYD +9% และ Xiaomi +5%
Crypto และภาพรวมวันนี้
Bitcoin ลดลงมาอยู่ราว 60,000–60,800 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum อยู่ราว 1,606 ดอลลาร์ ตามบรรยากาศ risk-off
จุดโฟกัสหลักวันนี้คือรายงาน NFP ของสหรัฐฯ หากตัวเลขแข็งค่าอาจหนุนดอลลาร์และดันบอนด์ยีลด์ขึ้น กดดันหุ้นเทคต่อ
ในทางกลับกัน หากตัวเลขอ่อนมาก (ต่ำกว่า ~65K) อาจเปิดช่องให้ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินในช่วงสภาพคล่องต่ำของวันหยุดสหรัฐฯ
Volatility currently observed in the major markets. Source: xStation
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP วันนี้จะทำให้วอลล์สตรีทดิ่งลงหรือไม่❓
ข่าวเด่นวันนี้ 2 ก.ค.
🚨 ด่วน: รายงานสต็อกน้ำมันยังคงลดลง ขณะที่ WTI ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
Fed Warsh ลดน้ำเสียงสายเหยี่ยว จุดความหวังให้ฝั่งกระทิงทองคำ 🟡