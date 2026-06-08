Morning Wrap: ตลาดจะฟื้นตัวจาก “แรงเทขาย” เมื่อวันศุกร์ได้หรือไม่ ❓

Morning Market Wrap
- ความตึงเครียดตะวันออกกลางกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง:
- อิหร่านยิงจรวดใส่อิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หยุดยิงในเดือนเมษายน ขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่าน ตลาดยังคงกังวล เพราะการเจรจาทางการทูตยังไร้ทางออกที่ชัดเจน
- น้ำมันพุ่งจากวิกฤตอุปทานครั้งประวัติศาสตร์:
- WTI พุ่งเกือบ +5% ทะลุ $94 ส่วน Brent ใกล้แตะ $97 หลังปัญหาช่องแคบฮอร์มุซกระทบกำลังการผลิต OPEC+ อย่างหนัก จนถูกมองว่าเป็นวิกฤตอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
- Fed กลับมาใช้น้ำเสียง Hawkish:
ตัวเลขจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่งต่อเนื่อง บวกกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น ทำให้ตลาดกลับมากังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง ตอนนี้นักลงทุนให้น้ำหนักมากกว่า 70% ที่ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้
Wall Street เทขายหุ้นเทคหนัก:
• MU -13.25%
• AMD -10.86%
• INTC -11.28%
• NVDA -6.2%
ขณะที่กลุ่ม Defensive เช่น Healthcare และ Consumer Staples กลับปรับตัวแข็งแกร่ง สะท้อนการโยกเงินออกจากหุ้น Growth ไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น
ตลาดเอเชียโดนแรงขายต่อ:
- KOSPI ดิ่งกว่า -8% ระหว่างวันจนต้องใช้ Circuit Breaker ส่วนหุ้นเทคญี่ปุ่นและไต้หวันถูกเทขายหนัก หลังนักลงทุนลดสถานะในธีม AI
ดอลลาร์แข็งค่าต่อ:
- DXY ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน กดดัน EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USD ขณะที่ USD/JPY ยังยืนเหนือ 160 แม้ BOJ เคยแทรกแซงค่าเงินก่อนหน้านี้
ทองคำยังถูกกดดัน:
- แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น แต่ Bond Yield ที่สูงขึ้นยังคงกดดันราคาทองคำให้เคลื่อนไหวใกล้ $4,315 ต่อออนซ์
Crypto เริ่มฟื้นตัว:
- Bitcoin รีบาวด์กลับเหนือ $63,000 หลังร่วงแรงสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นราว 3%
ไฮไลต์สำคัญสัปดาห์นี้:
• CPI สหรัฐ (พุธ)
• PPI สหรัฐ (พฤหัสฯ)
• IPO ของ SpaceX (ศุกร์)
3 ปัจจัยนี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
ภาพรวมราคาสินทรัพย์การเงินสำคัญ: โลหะมีค่าและตลาดหุ้นเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์
Source: xStation
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: US100, ทองคำ (GOLD), EURUSD
Silver ร่วงแรง 7% 📉 โลหะมีค่าเผชิญแรงขายกดดันหนักทั่วตลาด
🚨 ด่วน: Nasdaq ร่วง 2.4% ขณะที่ Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $60K
ข่าวเด่นวันนี้ 8 มิ.ย.