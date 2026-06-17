Morning Wrap: อารมณ์ตลาดคลายตัวหลังข้อตกลงหยุดยิง เฟดกลับมาเป็นศูนย์กลางของตลาด

📈 ตลาดหุ้น (Stock Market)
- การซื้อขายในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ แม้จะเปิดตลาดในแดนบวก แต่สุดท้ายปิดด้วยการปรับฐานระดับปานกลาง โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1.2%
- มีเพียงดัชนี Dow Jones ที่ปิดบวกได้ โดยปรับขึ้น 0.6%
- ความคึกคักช่วงแรกของนักลงทุนจากข่าวข้อตกลงหยุดยิงค่อย ๆ จางลง
- ข้อมูลด้านการเงินของ OpenAI ถูกจับตามองอย่างมาก เนื่องจากบริษัทกำลังเตรียมเข้าตลาดหุ้น โดยได้ยื่นเอกสาร IPO แบบลับแล้ว และมีรายงานว่าอาจเข้าตลาดได้เร็วสุดในเดือนกันยายน 2026 โดยอาจมีมูลค่าบริษัทแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์
- หุ้น SpaceX ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ทะลุระดับ 200 ดอลลาร์
- เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสม โดยดัชนี Nikkei ญี่ปุ่น และ Kospi เกาหลีใต้ปรับขึ้น ขณะที่ Hang Seng จีนปรับตัวลงเล็กน้อย
🧠 OpenAI
- OpenAI ใช้เงิน 3.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 เทียบกับรายได้ 5.7 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจากเอกสารผู้ถือหุ้นที่ The Information รายงาน)
- ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าถึงแม้รายได้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทยังคงมีต้นทุนสูงมากจากการพัฒนา AI การขยายโครงสร้างพื้นฐาน และการดูแลบริการอย่าง ChatGPT
🏛️ เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน (Macro & Fed)
- ตลาดกำลังจับตาการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน
- ทั้งนี้ นี่จะเป็นการประชุม FOMC ครั้งแรกที่มี Kevin Warsh เป็นประธาน Fed
- การเริ่มต้นตำแหน่งของ Kevin Warsh เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ทั้งเงินเฟ้อที่ยังสูง ความไม่แน่นอนของการเติบโตเศรษฐกิจ และความผันผวนในตลาดการเงิน
- การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งแรกของเขาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด และอาจมีผลต่อมุมมองตลาดต่อทิศทางในระยะยาว
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ (สหรัฐฯ – อิหร่าน)
- Donald Trump ระบุว่าเขามั่นใจในความสำเร็จของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยย้ำว่าเงื่อนไขหลักคือการที่อิหร่านจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
- ตามรายงาน ข้อตกลงที่ลงนามได้กำหนดเป้าหมายนี้ไว้อย่างชัดเจน และการเจรจาจะเข้าสู่เฟสถัดไป ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายในไม่กี่สัปดาห์
- Trump ยังระบุว่าอิหร่านต้องการให้การเจรจาเสร็จสิ้นโดยเร็ว และกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจปกติ
🇨🇳 จีน (China)
- ทางการจีนประกาศออกพันธบัตรพิเศษมูลค่า 300,000 ล้านหยวน เพื่อเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคาร
- รัฐบาลปักกิ่งยังยืนยันแผนลดความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น และพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์
- ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) Pan Gongsheng ระบุว่า การขยายสินเชื่อในอัตราเดิมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้แล้ว สะท้อนแนวโน้มการเติบโตสินเชื่อที่ชะลอลง
- ขณะเดียวกัน PBOC ยังเตรียมมาตรการผลักดันเงินหยวนในตลาดโลก ผ่านการพัฒนาตลาด FX และตลาดพันธบัตรนอกประเทศ
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่าภายใต้ข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่าน อิหร่านอาจกลับมาส่งออกน้ำมันได้ในระยะเวลาอันสั้น
- ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณของอุปทานน้ำมันโลกที่เพิ่มขึ้น และการคลายความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
- นักลงทุนเริ่มปรับราคาคาดการณ์ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคา Brent และ WTI
- ทองคำเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- เงิน (Silver) ปรับขึ้นเล็กน้อย ยืนเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- น้ำมัน Brent ซื้อขายต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
🪙 คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
- ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวแบบผสม
- Bitcoin อ่อนตัวลงเล็กน้อย หลุดระดับ 66,000 ดอลลาร์
- Ethereum ปรับขึ้นประมาณ 1.8% และทดสอบระดับ 1,800 ดอลลาร์
การพุ่งขึ้นของ SpaceX ยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า $80
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