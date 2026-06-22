Morning Wrap: ยังเปราะบาง แต่ก็ยังไปต่อได้ นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านมีความคืบหน้า ⏰

ภูมิรัฐศาสตร์ (GEOPOLITICS)
สหรัฐฯ–อิหร่าน: มีความคืบหน้า แต่ยังเปราะบาง
ระหว่างการประชุมที่เมืองบัวร์เกินชต็อค ริมทะเลสาบลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ไกล่เกลี่ยอย่างกาตาร์และปากีสถานระบุว่าการเจรจาตลอด 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา “มีความคืบหน้าในเชิงบวก” ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกรอบเวลา 60 วันเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย และจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อติดตามกระบวนการไกล่เกลี่ย แม้คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินออกจากการประชุมชั่วคราว หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ผ่าน Truth Social ว่าอาจกลับมาโจมตีทางอากาศอีกครั้ง แต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไป
ช่องแคบฮอร์มุซ: ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ก่อนคลี่คลายลง
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 5 ลำ จาก 26 ลำในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หลังคำแถลงจากผู้ไกล่เกลี่ย สถานการณ์เริ่มดีขึ้น โดยมีการจัดตั้งช่องทางสื่อสารพิเศษเพื่อรับรองความปลอดภัยของการขนส่งเชิงพาณิชย์ ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี ประกาศยกเลิกการปิดล้อม เปิดท่าเรือน้ำมันและปิโตรเคมีอีกครั้ง พร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูประเทศ อย่างไรก็ตาม อิสราเอลไม่ได้ถูกกล่าวถึงในแถลงการณ์สุดท้าย ทำให้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิง
กาตาร์: เกิดเหตุระเบิดที่ Ras Laffan
เกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่สถานี LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างการทดสอบระบบ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 54 ราย และยังสูญหายอีก 18 ราย ขณะที่ QatarEnergy ยังไม่ได้เปิดเผยขอบเขตความเสียหาย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
จีนตอบโต้เพนตากอน
ปักกิ่งเพิ่มหน่วยงานทางทหารของสหรัฐฯ 10 แห่งเข้าในบัญชีควบคุมการส่งออก รวมถึง MP Materials และ USA Rare Earth พร้อมตัด 46 บริษัทสหรัฐฯ ออกจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อตอบโต้การอัปเดตรายชื่อ 1260H ของเพนตากอน ซึ่งเพิ่ม Alibaba, Baidu และ BYD เข้าไป นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวมีนัยเชิงสัญลักษณ์มากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสัมพันธ์หลังการพบกันระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง
สหราชอาณาจักร: Starmer อาจอำลาตำแหน่ง
The Guardian รายงานว่า นายกรัฐมนตรี Keir Starmer เตรียมยืนยันการลาออกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลัง Andy Burnham คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งซ่อม และถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการขึ้นเป็นผู้นำพรรคคนต่อไป ขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทางวินัยทางการคลังของเขา
เศรษฐกิจมหภาค (MACROECONOMICS)
Fed: ตลาดเริ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น
หลังการประชุม FOMC ที่มีน้ำเสียงเข้มงวดในสัปดาห์ก่อน ตลาดให้น้ำหนัก 75% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และคาดว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นรวม 41 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.2276% สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025
ตัวเลขสำคัญของสัปดาห์: Core PCE วันพฤหัสบดี
ตลาดคาดว่า Core PCE เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% หากออกมาสูงกว่าคาด อาจเร่งการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมี CPI ของแคนาดา, PMI เบื้องต้นของยูโรโซน และ CPI กรุงโตเกียว
จีน: คงอัตรา LPR เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน
PBOC คงอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปีไว้ที่ 3.00% และ 5 ปีที่ 3.50% พร้อมกำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.8150 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.7733 สะท้อนความต้องการให้เงินหยวนอ่อนค่า ขณะเดียวกัน จีนยังชะลอการนำเข้าน้ำมัน ซึ่งอาจกดดันราคาน้ำมันในระยะยาว
ตลาดการเงิน (MARKETS)
Wall Street Futures อ่อนตัวเล็กน้อย
- S&P 500 Futures: -0.5%
- Nasdaq 100 Futures: -0.6%
- Dow Futures: -0.4% (-187 จุด)
อย่างไรก็ตาม แรงขายเริ่มลดลงในช่วงเช้า สัปดาห์ก่อนดัชนีหลักปิดบวกทั้งหมด โดย S&P 500 +1%, Dow +1% และ Nasdaq +2% ซึ่งเป็นสัปดาห์บวกครั้งที่ 11 จาก 12 สัปดาห์ล่าสุด
ญี่ปุ่นทำจุดสูงสุดใหม่
Nikkei 225 พุ่ง +1.95% ทะลุ 72,000 จุด ส่วน Topix +1.29% ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน
- Kospi (เกาหลีใต้): +1.22%
- Kosdaq: -0.99%
- ASX 200 (ออสเตรเลีย): ปรับขึ้นเล็กน้อย
- Hang Seng (ฮ่องกง): -1.74%
- CSI 300 (จีน): +0.28%
ตลาดสกุลเงิน (FOREX)
เยนอ่อนค่าต่อเนื่อง
USDJPY ซื้อขายบริเวณ 161.66 (+0.24%) ใกล้ระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 ปี หากทะลุ 161.96 อาจนำไปสู่ค่าเงินเยนที่อ่อนที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986
รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น Katayama ระบุว่าพร้อมแทรกแซงตลาดได้ “ทุกเวลา” แต่ตลาดยังคงสงสัยถึงประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว ท่ามกลาง Fed ที่ยังคงใช้นโยบายเข้มงวด
EURUSD ทรงตัว
EURUSD เคลื่อนไหวที่ประมาณ 1.1457 (-0.01%)
สกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด:
- JPY: -0.9%
- NOK: -0.6%
- SEK: -0.4% ถึง -0.5%
สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด:
- ZAR (+0.9% เทียบกับ JPY)
สินค้าโภคภัณฑ์ (COMMODITIES)
น้ำมันผันผวนหนัก ก่อนปิดลบ
- Brent: 78.97 ดอลลาร์ (-1.72%)
- WTI: 75.25 ดอลลาร์ (-1.66%)
ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 3% หลังข่าวการปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่ปรับตัวลงหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจา
ทองคำและเงินปรับขึ้น
- Gold CFD: 4,185 (+0.73%)
- Silver CFD: 65.55 (+1.17%)
Goldman Sachs ระบุว่าธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำรวม 59 ตันในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว
- Natural Gas: 3.316 (+2.41%)
หุ้นรายตัว (COMPANIES)
SK Hynix แซง Samsung แล้ว
SK Hynix กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก แซงหน้า Samsung Electronics หลังราคาหุ้นพุ่งกว่า 340% ในปีนี้ จากความเป็นผู้นำด้านชิป HBM สำหรับ AI ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ Nvidia และ Google
Tesla เผชิญแรงกดดันด้านภาพลักษณ์
เกิดอุบัติเหตุในรัฐเท็กซัสที่เกี่ยวข้องกับระบบช่วยขับขี่ของ Tesla ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังรถออกนอกเลนและพุ่งชนอาคาร
₿ คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อย
Bitcoin ซื้อขายที่ 64,099 ดอลลาร์ (+0.75%) ได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นหลังความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
สิ่งที่ต้องจับตาในตลาดยุโรปวันนี้
- ทรัมป์เตรียมลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร เวลา 20:30 น. ตามเวลาอังกฤษ
- ถ้อยแถลงจาก:
- Christopher Waller (Fed)
- Christine Lagarde (ECB)
- Valdis Dombrovskis (EU)
- ตัวเลข:
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน
- CPI แคนาดา เดือนพฤษภาคม
ความเสี่ยงสำคัญของสัปดาห์:
ตัวเลข Core PCE วันพฤหัสบดี หากสูงกว่า 3.4% อาจเพิ่มแรงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed กดดันตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นทั่วโลก
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข CPI ของแคนาดาเป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 💡
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