Morning Wrap: น้ำมันกลับมายืนเหนือ $90 ขณะที่ AI จากจีนกดดันหุ้นเทคฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Wall Street)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนลบเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
- ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลง 0.8%
- S&P 500 ลดลง 1.0%
- Nasdaq ร่วง 1.4%
แรงขายกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี โดย Netflix ปิดลบกว่า 7% หลังประกาศผลประกอบการรายไตรมาสต่ำกว่าที่ตลาดคาด
ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนจับตา
- สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 9 โดย CENTCOM ระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน รวมถึงความสามารถในการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
- ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น โดยมีรายงานการยิงขีปนาวุธจากคูเวตไปยังอิหร่าน การระเบิดในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่าน และการโจมตีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ในหลายประเทศอ่าวอาหรับ เช่น คูเวต จอร์แดน และบาห์เรน
- ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงของการยกระดับทางทหาร และผลกระทบต่อการขนส่งพลังงาน
- แหล่งข่าวสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลของ Donald Trump กำลังเร่งส่งกำลังทหารเข้าสู่ภูมิภาค เพื่อเตรียมรับมือความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้าง
- ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านระบุว่า การเจรจาทางการทูตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเตหะรานมีความได้เปรียบทางทหาร สะท้อนว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงในระยะสั้น
ตลาดพลังงาน
- ตลาดน้ำมันได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากอิหร่านว่าเกิดเหตุวางทุ่นระเบิดและการระเบิดของเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
- นอกจากนี้ อิหร่านยังเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธระลอกใหม่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- ตลาดจึงเร่งสะท้อนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากน้ำมันราว 20% ของการค้าทั่วโลก ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และหากการขนส่งถูกจำกัด อุปทานน้ำมันอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
- ผลจากความกังวลดังกล่าว ทำให้ราคาน้ำมัน Brent กลับมายืนเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งและความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
- อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของตลาดคือการแข่งขันด้าน AI
- บริษัท AI จากจีน Moonshot ประกาศจำกัดการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ของโมเดล Kimi K3 ชั่วคราว หลังความต้องการใช้งานสูงเกินกว่าศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง
- ความนิยมของโมเดล AI จากจีนทำให้นักลงทุนกังวลว่า บริษัทจีนอาจสามารถแข่งขันกับผู้พัฒนาจากตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเปิดตัว Kimi K3 ยังสร้างแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากตลาดกังวลว่าโมเดล AI ที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูง อาจชะลอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานราคาแพง เช่น GPU และผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง Nvidia และ Micron
- ตลาดจึงเริ่มประเมินความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในการแข่งขันด้าน AI ใหม่อีกครั้ง พร้อมกังวลว่าอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับ "DeepSeek Moment" ที่บริษัทจีนสามารถพัฒนาโมเดล AI ระดับสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก
ตลาดหุ้นเอเชียและนโยบายการเงิน
- ตลาดหุ้นเอเชียปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน โดยแรงขายหนักที่สุดอยู่ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น
- ดัชนี KOSPI ร่วงประมาณ 4.5% จากแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีและผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- นักลงทุนกังวลว่าการคาดหวังต่อ AI ก่อนหน้านี้อาจผลักดันมูลค่าหุ้นสูงเกินพื้นฐาน และการพัฒนาโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจเปลี่ยนแนวโน้มความต้องการชิปในอนาคต
- ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นจีนปรับตัวแข็งแกร่งกว่าภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นโอกาสของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา AI ภายในประเทศ
ด้าน ธนาคารกลางจีน (PBoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ตามคาด โดย
- LPR อายุ 1 ปี คงไว้ที่ 3.0%
- LPR อายุ 5 ปี คงไว้ที่ 3.5%
สะท้อนท่าทีระมัดระวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหยวน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินในเอเชียอย่างชัดเจน
- นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ประเทศในเอเชียที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานกำลังเผชิญต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นและดุลการค้าที่อ่อนแอลง
- หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ อาจเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินในภูมิภาค และสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
โลหะมีค่า
- ทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อย
- โลหะเงิน ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.3% และยังทรงตัวเหนือ 56 ดอลลาร์
สินทรัพย์ดิจิทัล
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงขายเล็กน้อย
- Bitcoin ปรับตัวลงประมาณ 0.4% ทดสอบระดับ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum เคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่า โดยลดลงเพียงเล็กน้อยบริเวณ 1,850 ดอลลาร์
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