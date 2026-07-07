Morning Wrap: หุ้น AI ถูกเทขาย (07.07.2026)

ตลาดหุ้น (Equities)
- หลังจากการซื้อขายในวันจันทร์ที่ค่อนข้างสดใส ฟิวเจอร์สของดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% แรงกดดันต่อหุ้นผู้นำในกระแสการปฏิวัติด้าน AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมา กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- ปัจจัยกระตุ้นแรงเทขายครั้งนี้มาจากผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 2 ของ Samsung แม้ว่าบริษัทจะรายงานกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 58.4 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 112 พันล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับนักลงทุนได้ เนื่องจากความคาดหวังถูกตั้งไว้สูงมาก และราคาหุ้นได้สะท้อนภาพเชิงบวกอย่างมากไปแล้ว หลังประกาศผลประกอบการ หุ้น Samsung ร่วงลงเกือบ 10%
- ตามแรงกดดันจาก Samsung ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ก็ปรับตัวลงตามเช่นกัน โดยแรงขายรุนแรงถึงขั้นต้องหยุดการซื้อขายเป็นเวลา 20 นาที ขณะนี้ดัชนีปรับตัวลดลงประมาณ 6% ในวันนี้
- ตลาดหุ้นเอเชียอื่น ๆ ก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน โดยดัชนี Shanghai SE Composite ลดลง 1.6% ดัชนี Hang Seng ลดลงไม่ถึง 0.5% และ Nikkei ลดลง 2.2%
- หนึ่งในหุ้นที่เป็นผู้นำการปรับตัวลงในญี่ปุ่นคือ Kioxia (-11%) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดในตลาดหุ้นญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำ NAND flash และ SSD รายใหญ่ที่สุดของโลก (เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Toshiba Memory)
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
- ความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดมากนัก
- เขาระบุว่า “อิหร่านต้องลงนามในข้อตกลง” มิฉะนั้น “สหรัฐฯ จะกลับมาและจัดการให้จบ” อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบรับเพียงเล็กน้อย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- ราคาน้ำมันดิบเริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยราคาน้ำมัน Brent อยู่ที่ประมาณ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+0.9% ในวันนี้) และ WTI อยู่ที่ประมาณ 69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ก๊าซธรรมชาติ TTF ปรับขึ้นมาอยู่เหนือ 46 ดอลลาร์ต่อ MWh เล็กน้อย (+4.9% ในวันนี้) ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 3.23 ดอลลาร์ (-0.6% นับตั้งแต่เปิดตลาด)
- โลหะมีค่าปรับตัวลดลง โดยหนึ่งในปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นอีกครั้งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศเศรษฐกิจหลัก
- ปัจจุบันราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,125 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (-1%) ขณะที่เงินอยู่เหนือระดับ 60 ดอลลาร์เล็กน้อย (-2.4%)
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)
- ข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีเมื่อวานนี้ออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 6.2%
- ขณะที่ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ประกาศวันนี้ก็แข็งแกร่งกว่าคาดเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน
- เยอรมนียังคงรอผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังครั้งใหญ่ที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรี Friedrich Merz ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ 500 พันล้านยูโรสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข ภาคพลังงาน และการปรับปรุงระบบดิจิทัล
- อัตราเงินเฟ้อ PPI ของยูโรโซนก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.9% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ข้อมูลยอดค้าปลีก (+1.6% เมื่อเทียบรายปี) ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเช่นกัน
- สำหรับสหรัฐฯ ดัชนี PMI เดือนมิถุนายนมีการปรับลดลงเล็กน้อย โดยดัชนี PMI รวม (Composite PMI) อยู่ที่ 51.9 ซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งถึง 2.7%
ตลาดเงิน (Currencies)
- จากราคาน้ำมัน Brent ที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (+0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันศุกร์) และราคาก๊าซ LNG ในตลาด Dutch TTF ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า (+3% ในช่วงเวลาเดียวกัน) ทำให้โครนนอร์เวย์ (NOK) เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยปรับตัวขึ้น 0.5%
- ในทางกลับกัน สกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิมกลับอ่อนค่าลง โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิส ซึ่งทั้งสองสกุลเงินลดลง 0.3%
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
- Bitcoin (-1.2%) และ Ethereum (-1.4%) ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
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