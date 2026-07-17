Morning Wrap: แรงขายกดดันวอลล์สตรีท AI หมดโมเมนตัม Netflix สะดุด อ่าวเปอร์เซียลุกเป็นไฟ

📈 ตลาดหุ้น – สหรัฐฯ และเอเชีย
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายเมื่อคืนด้วยการปรับตัวลงในระดับปานกลาง โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.5% ขณะที่ Dow Jones อ่อนตัว 0.2% ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงขายหนักที่สุด ส่งผลให้ Nasdaq ปิดลบประมาณ 1.5%
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงถูกเทขาย แม้บริษัทผู้ผลิตชิปจากไต้หวันอย่าง TSMC จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็ตาม นักลงทุนเริ่มกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่ม AI อยู่ในระดับสูงเกินไป และการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่คาด ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีเป็นวงกว้าง
ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดย Micron ร่วงกว่า 5.5% ขณะที่ SanDisk ดิ่งลงมากกว่า 12%
หุ้น Google ถูกกดดันหลังมีรายงานว่า การเปิดตัวโมเดล AI เรือธง Gemini 3.5 Pro ถูกเลื่อนออกไปอีกหลายเดือน เนื่องจากยังไม่ผ่านเป้าหมายด้านประสิทธิภาพภายในบริษัท ข่าวดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลว่า Alphabet อาจเริ่มเสียความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน AI
แรงขายในหุ้น AI ยังลุกลามมายังตลาดเอเชีย โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ฉุดดัชนีหลักของภูมิภาคให้ปรับตัวลง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงกว่า 5.5% ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงลดลงราว 2.5% ส่วนดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ
📊 ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ – Netflix
หุ้น Netflix ถูกกดดันหลังบริษัทเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการสำหรับไตรมาสถัดไป ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดไว้
บริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 12.86 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.82 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่รายได้ 13 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 0.84 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
นักลงทุนเริ่มจับตาสัญญาณว่าธุรกิจของ Netflix กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ โดยการขยายตัวเริ่มชะลอลง ขณะที่บริษัทหันไปมุ่งเน้นแหล่งรายได้ใหม่ เช่น ธุรกิจโฆษณา การสตรีมสด และเกม
นอกจากนี้ Netflix ยังประกาศว่าจะลดความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลชั่วโมงการรับชม (Viewing Hours) ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใส และความสามารถในการประเมินผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มในอนาคต
แม้แนวโน้มไตรมาส 3 จะน่าผิดหวัง แต่ปัจจัยพื้นฐานของ Netflix ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทเดินหน้าสร้างการเติบโตของรายได้ ขยายธุรกิจโฆษณา และเพิ่มการใช้ AI ในการผลิตและแนะนำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง
บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า "จำนวนชั่วโมงการรับชมทั้งหมด" ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดอีกต่อไป โดยความสามารถในการทำกำไรและการสร้างรายได้จริงกลายเป็นตัวชี้วัดหลักของธุรกิจในปัจจุบัน
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเป็นคืนที่ 6 ติดต่อกัน พร้อมขยายเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของอิหร่าน ทั้งสะพาน ทางรถไฟ และพื้นที่ใกล้ท่าเรือ Bandar Abbas
รัฐบาลสหรัฐฯ ยังยืนยันการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ซึ่งรวมถึงการสกัดและทำให้เรือที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านไม่สามารถปฏิบัติการได้ ส่งผลให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัดมากขึ้น
ด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเพิ่มเติม ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้มีการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตราบใดที่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการโจมตีสะพาน King Fahd Causeway ซึ่งเชื่อมระหว่างบาห์เรนและซาอุดีอาระเบีย ทำให้ตลาดกังวลว่าความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียอาจยกระดับขึ้นอีก
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงหนุนราคาน้ำมันดิบ โดยราคามีแนวโน้มบันทึกการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญของโลก
สัญญาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับสูง โดย Brent เคลื่อนไหวบริเวณ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI อยู่ใกล้ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
🪙 โลหะมีค่า
ตลาดโลหะมีค่าเริ่มต้นวันด้วยภาพที่แตกต่างกัน โดยทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในขณะที่ราคาเงินยังอ่อนตัว และกำลังทดสอบบริเวณ 55 ดอลลาร์ต่อออนซ์
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงขาย โดย Bitcoin ลดลงประมาณ 1.9% หลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับตัวลงมากกว่า 2.5% และเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,830 ดอลลาร์
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