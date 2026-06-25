Morning Wrap: วอลล์สตรีทฟื้นตัว หลังผลประกอบการของ Micron แข็งแกร่ง 📈 ความคึกคักของ AI กลับมาอีกครั้งหรือไม่?

ตลาดการเงินทั่วโลกกลับมาอยู่ในโหมดรับความเสี่ยง (Risk-on) หลัง Micron (MU.US) รายงานผลประกอบการและคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่งกว่าคาด ช่วยตอกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนด้าน AI Infrastructure และความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์
Nasdaq 100 Futures ปรับตัวขึ้นราว 1.8% ขณะที่ S&P 500 Futures เพิ่มขึ้น 0.5% ด้านตลาดเอเชียนำโดยเกาหลีใต้ โดยดัชนี KOSPI พุ่งสูงสุดระหว่างวันกว่า 7% ส่วนฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปส่งสัญญาณเปิดบวกเช่นกัน โดย DE40 ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.4%
🔹 Micron จุดชนวนแรงซื้อ AI รอบใหม่
- Micron กลายเป็นตัวเร่งสำคัญของตลาด หลังราคาหุ้นพุ่งกว่า 15% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด จากการคาดการณ์รายได้ไตรมาสถัดไปที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อย่างมาก
- บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 25.11 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 20.49 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 41.46 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 35.69 พันล้านดอลลาร์
- สำหรับไตรมาส 4 Micron คาดการณ์ EPS อยู่ที่ 30-32 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 25.31 ดอลลาร์ และคาดรายได้ที่ 49-51 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 43.24 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ขยายตัวสู่ 84.9% สูงกว่าทั้ง Guidance ก่อนหน้าและตัวเลขคาดการณ์ของตลาด
- ธุรกิจ Cloud Memory สร้างรายได้ 13.77 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ 10.69 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ธุรกิจ Data Center ทำรายได้ 11.52 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์เพียง 6.88 พันล้านดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารย้ำว่าความต้องการจากลูกค้ายังคงแข็งแกร่งมาก สะท้อนว่าเม็ดเงินลงทุนใน AI ยังไม่ได้ชะลอตัวอย่างที่หลายฝ่ายกังวล
🔹 น้ำมันลง หนุนบรรยากาศการลงทุน
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงและช่วยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง
- ด้านทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังหลุดระดับดังกล่าวชั่วคราวก่อนหน้านี้ โดยยังถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและมุมมองว่าดอกเบี้ยสหรัฐอาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด
🔹 Fed ยืนยันธนาคารสหรัฐยังแข็งแกร่ง
- ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปี (Stress Test) โดยระบุว่าธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงได้ แม้ว่าความเสียหายสมมติรวมอาจสูงกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์ก็ตาม
- Fed ยังประกาศเตรียมปรับปรุงวิธีการคำนวณ Stress Test เพื่อลดความผันผวนของข้อกำหนดด้านเงินกองทุน โดยคาดว่าจะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่หลังรอบการทดสอบปี 2027
🔹 Qualcomm ได้แรงหนุนจาก Meta และ Microsoft
- Qualcomm เปิดเผยว่า Meta เตรียมนำชิป C1000 ไปใช้ใน Data Center ตั้งแต่ปี 2028 ขณะที่ Microsoft มีแผนนำชิป High Bandwidth Compute (HBC) ไปใช้ในศูนย์ข้อมูล Azure
- ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้น Qualcomm พุ่งกว่า 12% หลังตลาดปิด โดยบริษัทคาดว่าธุรกิจชิปแบบ Custom Silicon จะเริ่มสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลายปี 2027 เป็นต้นไป
🔹 ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
• Anthropic กล่าวหา Alibaba ว่าเข้าถึงโมเดล AI ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านห้องวิจัย Qwen ขณะที่ Alibaba ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
• SambaNova สตาร์ทอัพด้าน AI ได้รับเงินทุนรอบใหม่ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ The Information
• นักลงทุนในจีนจับตาการออกพันธบัตรรัฐบาลสกุลยูโรมูลค่าสูงสุด 5 พันล้านยูโร และมาตรการใหม่ของ PBOC เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น
📊 มุมมองทางเทคนิค US100
- หลังประกาศผลประกอบการของ Micron ดัชนี US100 สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 50 บนกราฟ H1 ได้สำเร็จ และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ EMA 200
- หากสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะเดินหน้าทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) อีกครั้ง ซึ่งยังอยู่ห่างจากระดับปัจจุบันมากกว่า 700 จุด
Source: xStation5
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