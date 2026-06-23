Morning Wrap - ช่องแคบฮอร์มุซคลายความตึงเครียด ขณะที่การร่วงของ SpaceX ฉุดหุ้น Big Tech ปรับตัวลง

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และภูมิรัฐศาสตร์
- ราคาน้ำมันร่วงลง ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังตลาดตอบรับสัญญาณคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ความคืบหน้าในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน การเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์มีความคืบหน้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้ง ช่องทางสื่อสารพิเศษ เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ นอกจากนี้ยังให้คำมั่นร่วมกันในการรับรองบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอน
- ประเด็นที่บรรลุข้อตกลงแล้ว จนถึงขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในเรื่อง การปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัด และ ประเด็นการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน
- ข้อความที่ส่งสัญญาณผสมจาก Donald Trump ทรัมป์ระบุว่าปัจจุบันมีน้ำมันไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซในปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าสหรัฐฯ ยังคงมีอำนาจควบคุมสถานการณ์ในช่องแคบดังกล่าว และสามารถกลับมาใช้มาตรการปิดกั้นได้ทันที หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง
- การใช้เงินทุนของอิหร่าน ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่านเปิดเผยว่า เงินทุนที่ได้รับการปลดล็อกจะไม่ถูกใช้เฉพาะกับสินค้าจำเป็นเท่านั้น โดยเตหะรานสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรได้ แม้จะไม่มีภาระผูกพันในการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ
📈 ตลาดหุ้น
- แรงซื้อ AI เริ่มชะลอตัว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Nasdaq Composite ลดลง 1.3% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นกดดันบรรยากาศการลงทุนและหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น ปัจจุบันฟิวเจอร์ส US100 ปรับตัวลงเกือบ 1.2%
- ตลาดเอเชียปรับตัวลง ตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีใต้ เผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้ KOSPI ร่วงมากถึง 6% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.62% ท่ามกลางการอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินเยน ส่วนตลาดหุ้นจีนบางแห่งปิดทำการเนื่องในวันหยุด
- SpaceX ร่วงแรง 16% มูลค่าของ SpaceX ลดลงต่ำกว่าราคาปิดวันแรกหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ สาเหตุหลักมาจากการประกาศแผนกู้ยืมเชิงรุก โดยบริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ระดับ Investment Grade เป็นครั้งแรก เพื่อระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขนาดใหญ่ แม้เพิ่งลงนามสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาพลังประมวลผลให้กับ Reflection AI
- Alphabet เผชิญแรงกดดัน หุ้นของ Alphabet ปรับตัวลงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่า John Jumper รองประธานของ Google DeepMind และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2024 เตรียมย้ายไปร่วมงานกับคู่แข่งอย่าง Anthropic
📊 เศรษฐกิจมหภาคและตลาดเงิน
ญี่ปุ่น (Flash PMI)
ข้อมูลออกมาดีกว่าคาด โดยดัชนีภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 54.9 จุด (จาก 54.5) และดัชนี Composite เพิ่มขึ้นเป็น 52.5 จุด (จาก 51.1) สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ออสเตรเลีย (Flash PMI)
ผลลัพธ์ออกมาแบบผสมผสาน โดยภาคการผลิตยังขยายตัวได้ดีที่ 52.1 จุด ขณะที่ภาคบริการยังอยู่ในภาวะหดตัวเล็กน้อยที่ 49.9 จุด
ตลาดสกุลเงิน
- EURUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนบริเวณ 1.14
- USDJPY ปรับตัวขึ้นใกล้ 162 แม้ทางการญี่ปุ่นจะพยายามส่งสัญญาณแทรกแซงทางวาจาเพื่อพยุงค่าเงินเยน
🔭 สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้
การเปิดตลาดยุโรปอย่างระมัดระวัง
สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่าตลาดยุโรปอาจเปิดตัวด้วยบรรยากาศระมัดระวัง หลังแรงขายหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ และเอเชีย โดย
- DE40 ลดลง 0.6%
- UK100 ลดลง 0.7%
สถานการณ์ตะวันออกกลาง
นักลงทุนจะติดตามว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงจะสามารถรักษาระดับได้หรือไม่ ท่ามกลางความคืบหน้าทางการทูต ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อภาคขนส่ง แต่สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยราคาน้ำมัน Brent กำลังอาศัยแนวรับบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา
แรงกดดันต่อ Big Tech
สิ่งสำคัญคือการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ตลาดกำลังทดสอบว่าการขายหุ้น Alphabet และ SpaceX เมื่อวานนี้เป็นเพียงการทำกำไรระยะสั้น หรือเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่ลึกกว่าจากการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป นอกจากนี้ยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาระหนี้ของบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วกว่ารายได้และกำไร
ปัจจัยการเมือง
นักลงทุนจะเริ่มทยอยปรับสถานะเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญในอนาคต หลังมีการประกาศกำหนดการไต่สวนในสภาคองเกรส ซึ่งประธาน Fed นาย Kevin Warsh มีกำหนดเข้าให้การในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้
SpaceX เจอแรงกดดันจากหนี้สิน 🚀📉
ปอนด์พุ่ง หลังนักลงทุนตอบรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำอังกฤษ 🇬🇧🚀
น้ำมันปรับตัวลงอีกครั้ง แม้วิกฤตฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย
Accenture หุ้นร่วงหนักหลังรายงานผลประกอบการ