Morning Wrap: ตลาดเอเชียปรับตัวลงตามแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ จับตาผลประกอบการ TSMC

📉 ดัชนีและตลาดเอเชีย
- ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เปิดบวกเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของเมื่อวาน หลังตลาดผันผวนอย่างหนัก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ฟิวเจอร์สของ Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), Dow Jones (US30) และ Russell 2000 (US2000) ปรับตัวขึ้นราว 0.15% เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 (EU50)
- หุ้น SpaceX ทำจุดต่ำสุดใหม่ก่อนการทดสอบ Starship: หุ้น SpaceX (SPCX.US) ร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 132.75 ดอลลาร์ หลุดต่ำกว่าราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ แม้บรรยากาศการลงทุนใน Wall Street โดยรวมยังเป็นบวก แต่นักลงทุนกำลังจับตาการทดสอบ Starship เที่ยวบินที่ 13 ในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้น
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงจากแรงขายหุ้นชิปและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์: ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปิดลบในวันพฤหัสบดี หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายอย่างหนัก ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 2.7% (JP225: -1.24%) ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงกว่า 6% จากแรงขายในหุ้น SK Hynix และ Samsung Electronics ที่ปรับตัวลง 8-11% อย่างไรก็ตาม ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงสวนทางตลาด ปรับขึ้น 1.7%
- นักลงทุนจับตาผลประกอบการ TSMC เพื่อประเมินแนวโน้ม AI: แม้ตลาดโดยรวมจะอ่อนตัว แต่ความสนใจของนักลงทุนยังคงมุ่งไปที่ผลประกอบการรายไตรมาสของ TSMC ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนความแข็งแกร่งของอุปสงค์ชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว
🌍 เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- ธนาคารกลางเกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยสู่ 2.75% หลังเงินเฟ้อเร่งตัว: ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 2.75% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 3.2% ท่ามกลางเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่ขยายตัวแข็งแกร่ง 3.8%
- รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นย้ำพร้อมแทรกแซงค่าเงิน หากจำเป็น: ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทุกเมื่อ หากเห็นว่าจำเป็น อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่เงินเยนยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 162 เยนต่อดอลลาร์ คาตายามะระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือกุญแจสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นต่อเงินเยน
- ทรัมป์พิจารณายกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน: ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาขยายปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ โดยแผนที่อยู่ระหว่างการหารือประกอบด้วยการเพิ่มการโจมตีทางอากาศ การส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่น เกาะคาร์ก และการโจมตีฐานปฏิบัติการใต้ดินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ลับของอิหร่าน
- ทรัมป์มองว่าควรคงดอกเบี้ยมากกว่าขึ้นดอกเบี้ย: ทรัมป์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงภายในสิ้นปี พร้อมย้ำว่าต้องการเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่หากยังไม่สามารถลดได้ การคงดอกเบี้ยไว้ก็ยังดีกว่าการปรับขึ้น
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX)
- ตลาดค่าเงินเคลื่อนไหวค่อนข้างสงบ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.05% หลังดัชนี PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่คู่สกุลเงินหลักอย่าง USDJPY, EURUSD และ GBPUSD เคลื่อนไหวในกรอบแคบไม่เกิน ±0.05%
- สกุลเงินแอนติโพเดียนและฟรังก์สวิสเคลื่อนไหวแตกต่างจากตลาด: NZDUSD ปรับขึ้น 0.15% ขณะที่ AUDUSD ลดลง 0.1% ส่วนในกลุ่ม G10 ฟรังก์สวิสอ่อนค่ามากที่สุด โดย GBPCHF และ USDCHF ปรับขึ้น 0.25% ขณะที่ EURUSD ขยับขึ้น 0.05% สู่ระดับ 1.1467
🛢️ พลังงานและโลหะมีค่า
- ราคาพลังงานยังถูกกดดันจากแรงขาย: สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ลดลง 1.2% มาอยู่ที่ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลง 1.65% สู่ 79.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ในสหรัฐฯ ลดลง 0.5% แต่ในยุโรปปรับขึ้น 0.2%
- โลหะมีค่าปรับตัวลงต่อเนื่อง: แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวทรงตัว แต่ทองคำยังปรับลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 4,030 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โลหะเงินลดลง 0.8% สู่ระดับ 57.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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