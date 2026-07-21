ตลาดเด่นรายวัน 🔼 Nasdaq พุ่ง 1.2% หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ฟื้นตัวเกือบ 1.2% แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดราว 6.5%
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก กำลังพยายามยุติการปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
- ในการปรับฐานรอบก่อน ๆ ดัชนีมักฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันทำการ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ฟื้นตัวเกือบ 1.2% แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดราว 6.5%
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก กำลังพยายามยุติการปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
- ในการปรับฐานรอบก่อน ๆ ดัชนีมักฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันทำการ
นักลงทุนกังวลต่อราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ขณะเดียวกันแรงซื้อในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็เริ่มชะลอตัวลง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนใน Nasdaq อ่อนแรง โดยดัชนียังคงปรับตัวลงราว 6.5% จากจุดสูงสุดล่าสุด และยังห่างไกลจากการฟื้นตัวทางเทคนิคแม้เพียงเล็กน้อย
ประเด็นสำคัญ
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียฟื้นตัว นำโดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นยุโรปบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเปิดบวก
- ผลประกอบการล่าสุดของ ASML และ TSMC ซึ่งเป็นสองบริษัทสำคัญที่หนุนกระแส AI ยังคงสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งและการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว
- Goldman Sachs เตือนว่า หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดจนถึงสิ้นปี ราคาน้ำมันดิบ Brent อาจปรับขึ้นแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- มีรายงานว่าช่องทางการทูตกำลังเจรจาเรื่องการหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางชั่วคราว
- ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P 500 ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่ามูลค่าหุ้นยังอยู่ใกล้ระดับปกติ แม้ตลาดจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- ข้อมูลจาก FactSet คาดว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะมีกำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสนี้ ขณะที่ดัชนีเพิ่มขึ้นราว 18% ในช่วงเวลาเดียวกัน
- ความผันผวนของ Nasdaq 100 มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์นี้ โดย Tesla และ Alphabet จะประกาศผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดในวันพุธ
- ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด 3M และ Charles Schwab จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ส่วนปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้ค่อนข้างเบาบาง และไม่มีตัวเลขสำคัญที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนต่อตลาด
- นักลงทุนกำลังจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- Intel จะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
กราฟ US100 (กรอบเวลา D1)
นับตั้งแต่แรงขายจากสงครามการค้าและการชะลอตัวของโมเมนตัมตลาดในช่วง กุมภาพันธ์–เมษายน 2025 ดัชนี Nasdaq 100 เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) นานเกินหนึ่งสัปดาห์เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
ยกเว้นในเดือน มีนาคม 2026 ซึ่งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนีสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 50 วันได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันทำการ
หากรูปแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องดันดัชนีผ่านแนวต้านบริเวณ 29,500 และ 30,000 จุด ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ในช่วง 28,900–29,000 จุด ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่มีแรงซื้อกลับเข้ามา หากดัชนีหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงสู่บริเวณ 26,500 จุด ซึ่งเป็นระดับใกล้จุดสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนมกราคม 2026
Source: xStation 5
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