ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ: Nasdaq ปิดไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบหลายปี

การซื้อขายในวันสุดท้ายของไตรมาส 2 ปี 2026 บนตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างสงบและอยู่ในช่วงปรับฐาน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของวันซื้อขายแรกในสัปดาห์นี้ แม้ในช่วงที่ผ่านมาเราจะพูดถึงแรงเทขายกันมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดกำลังปิดฉากหนึ่งในไตรมาสที่ให้ผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบหลายปี
ในภาพรวมรายไตรมาส ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ขณะที่นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ปรับตัวขึ้นแล้ว 18% โดยกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด ได้แก่ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ พลังงาน และฮาร์ดแวร์
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
วันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) และ รายงาน JOLTS โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนระดับความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันต่อเศรษฐกิจและฐานะการเงินของตนเอง ปรับเพิ่มขึ้นสู่ 91.2 จุดในเดือนมิถุนายน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 94.4 จุด
ขณะที่ รายงาน JOLTS ซึ่งใช้วัดความตึงตัวของตลาดแรงงานจากจำนวนตำแหน่งงานว่างและการเลิกจ้าง สร้างความประหลาดใจในเชิงบวก โดยในเดือนพฤษภาคม จำนวนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 7.594 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.296 ล้านตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว อีกประเด็นที่น่าจับตาคือ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ เงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ปรับขึ้นแตะระดับ 162.4.
ปิดไตรมาสอย่างโดดเด่น พร้อมการปรับสัดส่วนหุ้นในดัชนี Russell
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังเตรียมปิดฉาก ครึ่งแรกของปี ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งใน ไตรมาสที่ 2 ดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม S&P 500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 14% นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ถือเป็น ผลตอบแทนรายไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบ 6 ปี ขณะที่ Nasdaq 100 พุ่งขึ้นมากกว่า 25% ซึ่งนับเป็น ผลงานรายไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2020 และหากไม่นับการฟื้นตัวอย่างรุนแรงหลังการระบาดของโควิด-19 ก็ถือเป็น ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2001
Nasdaq 100 ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในไตรมาส 2 ปี 2026 ที่มา: Bloomberg Finance LP
ปัจจัยหลักที่ยังคงขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นของตลาดอย่างต่อเนื่องคือ กระแสการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงร้อนแรง ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงเห็น ความอ่อนแอของหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่อง จากการประเมินของ Bloomberg Intelligence คาดว่า บริษัทเพียง 44 แห่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี AI จะเป็นผู้สร้าง เกือบ 60% ของการเติบโตของกำไรรวมของดัชนี S&P 500 ในปีปฏิทิน 2026 โดยบริษัทเหล่านี้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของกำไร มากกว่า 40% ซึ่งเร็วกว่าอัตราการเติบโตของบริษัทอื่น ๆ ในตลาดเกือบ 3 เท่า
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มฮาร์ดแวร์ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะบริษัทอย่าง Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD และ Lam Research ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เซมิคอนดักเตอร์และชิป ไม่มากก็น้อย ในทางกลับกัน บริษัทอย่าง Workday, Adobe และ Thomson Reuters กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบและกำลังเสียเปรียบจากกระแสการปฏิวัติด้าน AI ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ภาพรวมการซื้อขายวันนี้
การซื้อขายในวันนี้เริ่มต้นอย่างค่อนข้างสงบ โดยดัชนีฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวใกล้กับระดับปิดของเมื่อวันจันทร์
- US500 หรือสัญญาฟิวเจอร์สของ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.15% ในช่วง 20 นาทีแรกของการซื้อขาย
- US100 หรือสัญญาฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นถึง 0.75%
- US30 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.07%
- US2000 ลดลง 0.15%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: US100
ดัชนีเทคโนโลยี Nasdaq 100 ในตลาดสปอตเริ่มการซื้อขายวันนี้ด้วยผลตอบแทนรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายไตรมาสนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 ที่อยู่เพียง 4.25%
จากมุมมองของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การเกิดแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ในกรอบเวลารายไตรมาส ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่การฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 และยุค ดอทคอม (Dot-com) สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) อย่างชัดเจนในทั้งระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็เข้าใกล้ระดับสุดขั้วแล้ว
อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ การเติบโตของกำไรพื้นฐานของบริษัทผู้นำด้าน AI ยังคงสอดคล้องกับระดับมูลค่าหุ้น แนวโน้มหลักของตลาดยังคงเป็น ขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และการปรับฐานระยะสั้นของตลาด เช่น การย่อตัวของ Bitcoin หรือ การเคลื่อนไหวในกรอบของ Microsoft ยังคงถูกมองว่าเป็น โอกาสในการทยอยสะสมหุ้น มากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
ดัชนี US100 ยังคงปรับตัวขึ้นต่อจากการรีบาวด์เมื่อวาน และสามารถ ทะลุระดับ 30,000 จุด ได้สำเร็จ หากสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 30,300 จุด ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 23.6% Fibonacci Retracement ของรอบขาขึ้นล่าสุด ก็อาจเป็นสัญญาณเปิดทางให้ดัชนีปรับตัวขึ้นทดสอบ จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่อยู่ต่ำกว่า 31,000 จุด เล็กน้อย
ข่าวสำคัญจากภาคธุรกิจ
- Big Tech Sector (Magnificent Seven): บรรยากาศการซื้อขายของหุ้นกลุ่มเมกะแคปเป็นไปอย่างผสมผสานในช่วงเปิดตลาด โดย Nvidia (NVDA) ปรับตัวขึ้น 1.4%, Alphabet (GOOGL) ลดลง 0.6% แม้ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายจะเคยปรับตัวขึ้น 0.5%, ขณะที่ Microsoft (MSFT) เพิ่มขึ้น 0.9% แม้ว่าหุ้นจะกำลังมุ่งหน้าสู่การปิดเดือนที่มีผลการดำเนินงานย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2000
- Semiconductor Sector: บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกกดดันจากรายงานในไต้หวัน ซึ่งระบุว่าหน่วยงานภาครัฐได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของ Super Micro Computer ในการสอบสวนข้อกล่าวหาการลักลอบส่งออกชิปของ Nvidia ไปยังประเทศจีน
- Tesla (TSLA) ร่วงลงถึง 1.5% ในช่วงเปิดตลาด แต่ปัจจุบันสามารถลดช่วงติดลบลงได้เกือบทั้งหมด ส่วน Amazon (AMZN) ปรับตัวลดลง 0.4%
- AeroVironment (AVAV): หุ้นของผู้ผลิตโดรนและระบบป้องกันประเทศพุ่งขึ้นมากกว่า 20% (ระหว่างวันเคยทะยานสูงสุดถึง 36%) หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาดอย่างชัดเจน และเปิดเผยประมาณการรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
- Concentrix (CNXC): หุ้นของผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ร่วงลง 20% หลังบริษัทปรับลดประมาณการผลประกอบการตลอดปีงบประมาณลงอย่างมีนัยสำคัญ
- Air Products (APD): ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 8.8% แม้ว่าบริษัทจะประกาศยกเลิกโครงการ Louisiana Clean Energy Complex และเตรียมบันทึกค่าใช้จ่ายด้อยค่าสูงสุด 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ นักลงทุนมองว่าการถอนตัวจากโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท
- Comcast (CMCSA): หุ้นปรับตัวขึ้น 0.8% หลังจากช่วงแรกของการซื้อขายเคยบวกมากกว่า 2% นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแผนแยกธุรกิจสื่อ NBCUniversal และ Sky ออกจากบริษัท นอกจากนี้ Deutsche Bank ยังได้ปรับคำแนะนำหุ้นขึ้นเป็น "Buy" พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายที่ 32 ดอลลาร์สหรัฐ
- MicroStrategy Inc. (MSTR): หุ้นของบริษัทที่ก่อตั้งโดย Michael Saylor ร่วงลง 7.5% หลังราคา Bitcoin หลุดต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับนักวิเคราะห์หลายรายปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระดมทุนของบริษัท และการหันมาใช้การขายโทเคนเป็นแหล่งเงินทุนมากขึ้น
⬆️ US100 ปรับตัวขึ้น 1.6% ในช่วงปิดไตรมาส 2
"Rammmagedon" ถูกฟ้องคดีผูกขาด ท่ามกลางแผนลงทุนในเกาหลี
IBM แสดงความก้าวหน้าครั้งสำคัญ: ผู้นำของการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งถัดไปหรือไม่?
Apple ปรับขึ้นราคาสินค้า: ต้นทุนชิปหน่วยความจำกดดันทั้งบริษัทและตลาดการเงิน