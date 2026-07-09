ทรัมป์ที่อังการาไม่ได้ส่งสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ น้ำมันจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ Nasdaq ฟื้นตัวลดแรงกดดันจากการขาย

ยุติการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน
Trump ประกาศว่า ข้อตกลงชั่วคราวกับเตหะรานสิ้นสุดลงแล้ว
เขาประกาศว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่อาจรวมถึง:
- โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
- เกาะ Kharg Island
เพื่อ “ปิดฉากภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้น”
อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าจะ ไม่ส่งกองกำลังภาคพื้นดิน แต่จะยังคงดำเนินมาตรการกดดันและขัดขวางเรือพาณิชย์ต่อไป
การเพิ่มกำลังการผลิตในระดับสงคราม
Trump ระบุว่าการประชุม NATO ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
เขากล่าวว่าสหรัฐฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนได้ทันทีถึง 4 เท่า
ขณะเดียวกัน Lockheed Martin จะจัดตั้งศูนย์บริการขนาดใหญ่ในยุโรป
การกำหนดเงื่อนไขใหม่
Trump ระบุถึงเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์หลายประการ ได้แก่:
- อิสราเอลควรถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน
- ซีเรียควรมีบทบาทในการควบคุมกลุ่ม Hezbollah
- สหภาพยุโรป (เริ่มจากสเปน) ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า
น้ำมันในฐานะเครื่องมือทางยุทธศาสตร์
Trump ระบุว่า ขณะนี้ตลาดน้ำมันมีอุปทานส่วนเกิน และในระยะยาวราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างมาก
เขากล่าวว่าสหรัฐฯ จะช่วยรักษาความปลอดภัยของเส้นทางขนส่ง เพื่อให้การเคลื่อนย้ายน้ำมันเป็นไปอย่าง:
- “เสรี”
- “ง่าย”
- “รวดเร็ว”
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าในระยะสั้น ราคาน้ำมันอาจยังเผชิญแรงกดดันขาขึ้น
แนวโน้มต่อไปของราคาน้ำมัน
ตลาดน้ำมันกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิด ความผันผวนรุนแรงอีกครั้ง
เนื่องจากมุมมองของ Trump กำลังขัดแย้งกับสถานการณ์จริงในตลาด
ปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
ในระยะสั้น ตลาดยังมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันขาขึ้น เนื่องจาก:
- Trump ยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่าน
- อิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณน้ำมันโลก
นอกจากนี้ สถานการณ์ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นจาก:
- ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) อยู่ในระดับต่ำมาก
- ปัจจุบัน SPR อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1984
- รัสเซียประกาศห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล
ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงหนุนให้ตลาดน้ำมันมีโอกาสกลับไปสู่ระดับราคาที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลในอดีต สถานการณ์ความขัดแย้งในลักษณะนี้อาจหมายความว่า ราคาน้ำมันควรผ่านจุดสูงสุดจากปัจจัยสงครามไปแล้ว
ดังนั้น ตลาดน้ำมันจึงกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่าง:
- ความเสี่ยงด้านอุปทานในระยะสั้น
- ความเชื่อว่าราคาน้ำมันอาจกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลในระยะยาว
ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมากในช่วงต่อไป
แม้ว่าสต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ (Commercial Inventories) จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ ปริมาณสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reserves) กลับลดลงอย่างมาก จนแตะระดับต่ำกว่า 320 ล้านบาร์เรล
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
จากข้อมูลในอดีต เช่น เหตุการณ์ในปี 1990 และ 2022 แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำมันสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้แม้ผ่านไปแล้วถึง 4 เดือนหลังจากเริ่มเกิดความตึงเครียด
อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา (Amplitude) จะค่อย ๆ ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ในอีกด้านหนึ่ง หากมองในระยะยาว Trump ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก
สหรัฐฯ กำลังผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
ประธานาธิบดี Trump เชื่อว่า กำลังการผลิตส่วนเกินของสหรัฐฯ (American Overproduction) จะสามารถกดดันราคาน้ำมันให้ลดลงได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม หาก Trump ตัดสินใจเดินหน้าโจมตีเพิ่มเติม พร้อมใช้มาตรการปิดกั้นทางทะเล และอิหร่านกลับมาปิด ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อีกครั้ง
ตลาดอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันกลับขึ้นไปอยู่ในช่วง:
➡️ 90–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แต่หาก Trump ลดระดับการโจมตีในวันนี้ และนักการเมืองฝ่ายต่าง ๆ ส่งสัญญาณกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
ราคาน้ำมัน Brent อาจปรับลดลงอย่างรวดเร็วกลับไปบริเวณ:
➡️ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้เช่นกัน
ดังนั้น ทิศทางราคาน้ำมันในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ เรายังเห็นการฟื้นตัวของ US100 อีกด้วย
รายงานจากสื่อระบุว่า จีนอาจอนุญาตให้บริษัทขนาดเล็กสามารถซื้อชิป H200 จาก Nvidia ได้
ข่าวดังกล่าวช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านการส่งออกชิปและความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ในจีน
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