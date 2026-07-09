  
09:49 · 9 กรกฎาคม 2026

ทรัมป์ที่อังการาไม่ได้ส่งสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ น้ำมันจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ Nasdaq ฟื้นตัวลดแรงกดดันจากการขาย

ประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของ Trump ที่การประชุมสุดยอด NATO ในกรุงอังการา

ยุติการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน

Trump ประกาศว่า ข้อตกลงชั่วคราวกับเตหะรานสิ้นสุดลงแล้ว

เขาประกาศว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่อาจรวมถึง:

  • โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
  • เกาะ Kharg Island

เพื่อ “ปิดฉากภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้น”

อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าจะ ไม่ส่งกองกำลังภาคพื้นดิน แต่จะยังคงดำเนินมาตรการกดดันและขัดขวางเรือพาณิชย์ต่อไป

การเพิ่มกำลังการผลิตในระดับสงคราม

Trump ระบุว่าการประชุม NATO ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เขากล่าวว่าสหรัฐฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนได้ทันทีถึง 4 เท่า

ขณะเดียวกัน Lockheed Martin จะจัดตั้งศูนย์บริการขนาดใหญ่ในยุโรป

การกำหนดเงื่อนไขใหม่

Trump ระบุถึงเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์หลายประการ ได้แก่:

  • อิสราเอลควรถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน
  • ซีเรียควรมีบทบาทในการควบคุมกลุ่ม Hezbollah
  • สหภาพยุโรป (เริ่มจากสเปน) ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า

น้ำมันในฐานะเครื่องมือทางยุทธศาสตร์

Trump ระบุว่า ขณะนี้ตลาดน้ำมันมีอุปทานส่วนเกิน และในระยะยาวราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างมาก

เขากล่าวว่าสหรัฐฯ จะช่วยรักษาความปลอดภัยของเส้นทางขนส่ง เพื่อให้การเคลื่อนย้ายน้ำมันเป็นไปอย่าง:

  • “เสรี”
  • “ง่าย”
  • “รวดเร็ว”

อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าในระยะสั้น ราคาน้ำมันอาจยังเผชิญแรงกดดันขาขึ้น

แนวโน้มต่อไปของราคาน้ำมัน

ตลาดน้ำมันกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิด ความผันผวนรุนแรงอีกครั้ง

เนื่องจากมุมมองของ Trump กำลังขัดแย้งกับสถานการณ์จริงในตลาด

ปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น

ในระยะสั้น ตลาดยังมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันขาขึ้น เนื่องจาก:

  • Trump ยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่าน
  • อิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณน้ำมันโลก

นอกจากนี้ สถานการณ์ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นจาก:

  • ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) อยู่ในระดับต่ำมาก
  • ปัจจุบัน SPR อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1984
  • รัสเซียประกาศห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล

ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงหนุนให้ตลาดน้ำมันมีโอกาสกลับไปสู่ระดับราคาที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลในอดีต สถานการณ์ความขัดแย้งในลักษณะนี้อาจหมายความว่า ราคาน้ำมันควรผ่านจุดสูงสุดจากปัจจัยสงครามไปแล้ว

ดังนั้น ตลาดน้ำมันจึงกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่าง:

  • ความเสี่ยงด้านอุปทานในระยะสั้น
  • ความเชื่อว่าราคาน้ำมันอาจกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลในระยะยาว

ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมากในช่วงต่อไป

แม้ว่าสต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ (Commercial Inventories) จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ ปริมาณสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reserves) กลับลดลงอย่างมาก จนแตะระดับต่ำกว่า 320 ล้านบาร์เรล

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

จากข้อมูลในอดีต เช่น เหตุการณ์ในปี 1990 และ 2022 แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำมันสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้แม้ผ่านไปแล้วถึง 4 เดือนหลังจากเริ่มเกิดความตึงเครียด

อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา (Amplitude) จะค่อย ๆ ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

ในอีกด้านหนึ่ง หากมองในระยะยาว Trump ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

สหรัฐฯ กำลังผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในระดับสูงเป็นประวัติการณ์

ประธานาธิบดี Trump เชื่อว่า กำลังการผลิตส่วนเกินของสหรัฐฯ (American Overproduction) จะสามารถกดดันราคาน้ำมันให้ลดลงได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หาก Trump ตัดสินใจเดินหน้าโจมตีเพิ่มเติม พร้อมใช้มาตรการปิดกั้นทางทะเล และอิหร่านกลับมาปิด ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อีกครั้ง

ตลาดอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันกลับขึ้นไปอยู่ในช่วง:

➡️ 90–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แต่หาก Trump ลดระดับการโจมตีในวันนี้ และนักการเมืองฝ่ายต่าง ๆ ส่งสัญญาณกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา

ราคาน้ำมัน Brent อาจปรับลดลงอย่างรวดเร็วกลับไปบริเวณ:

➡️ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้เช่นกัน

ดังนั้น ทิศทางราคาน้ำมันในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ เรายังเห็นการฟื้นตัวของ US100 อีกด้วย

รายงานจากสื่อระบุว่า จีนอาจอนุญาตให้บริษัทขนาดเล็กสามารถซื้อชิป H200 จาก Nvidia ได้

ข่าวดังกล่าวช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านการส่งออกชิปและความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ในจีน


 
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