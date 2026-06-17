Nasdaq ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🔼 กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Double Top หรือไม่?

การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและแนวโน้มการกลับมาเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซ ได้จุดกระแสความเชื่อมั่นเชิงบวกใน Wall Street อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการ IPO ของ SpaceX และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง
แรงขายในหุ้นกลุ่ม AI อย่าง Oracle และ Broadcom ในช่วงก่อนหน้า ถูกลบล้างไปเกือบทั้งหมด หลังนักลงทุนกลับเข้าซื้ออย่างคึกคัก ส่งผลให้ดัชนี US100 กลับมายืนเหนือระดับ 30,000 จุดได้อีกครั้ง
คำถามสำคัญในตอนนี้คือ ฝั่งกระทิงยังมีแรงมากพอที่จะผลักดันดัชนีไปสู่จุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่?
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการปรับตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเริ่มสร้างคำถามให้กับตลาด
นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 2,200 จุด ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด RSI และ MACD บนกราฟรายวันกลับปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ส่งผลให้เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ระหว่างราคาและโมเมนตัม
แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ว่าดัชนี US100 จะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับต้นเดือนมิถุนายนได้หรือไม่ แต่ปัจจุบันดัชนีอยู่ห่างจากระดับดังกล่าวเพียงประมาณ 300 จุดเท่านั้น ซึ่งอาจสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของตลาดกำลังเข้าใกล้ภาวะ "Euphoria" หรือความคึกคักเกินเหตุ
ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ สัญญาฟิวเจอร์สของ US100 เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยในระหว่างวัน
Source: xStation5
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