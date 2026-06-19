NATGAS พุ่งขึ้นหลังรายงาน EIA 📈 สต็อกก๊าซชะลอการเพิ่มขึ้น

สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวเร่งขึ้นอีกขั้นวันนี้ +2.6% พร้อมทะลุระดับเทคนิคสำคัญ
แรงหนุนหลักมาจากรายงานของ U.S. Energy Information Administration (EIA) ที่เผยว่าปริมาณการเพิ่มสต็อกก๊าซรายสัปดาห์ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ไฮไลต์สำคัญ
รายงาน EIA
- การเพิ่มสต็อกสุทธิ (Net injection): 73 Bcf สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิ.ย. 2026
- ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ประมาณ 76 Bcf
- ชะลอตัวลงอย่างมากจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่มถึง 108 Bcf
ภาพรวมการปรับสมดุลของสต็อก (Storage rebalancing)
- ระดับสต็อกโดยรวมยังคง สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ 151 Bcf
- แต่ได้พลิกกลับมา ต่ำกว่าระดับปีที่แล้ว 29 Bcf
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
โครงสร้างอุปสงค์–อุปทานของตลาดเริ่ม “ตึงตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป”
สรุปภาพรวม
แม้ระดับสต็อกโดยรวมยังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่การที่ตัวเลขเพิ่มขึ้น “ช้ากว่าคาด” และการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกให้กับตลาด
ผลลัพธ์คือแรงซื้อกลับเข้ามาใน NATGAS อย่างรวดเร็ว ส่งให้ราคาทะลุแนวเทคนิคสำคัญ และสะท้อนความอ่อนไหวของตลาดต่อข้อมูลสต็อกระยะสั้นจาก EIA อย่างชัดเจน
Source: EIA
NATGAS (H1)
สัญญาก๊าซธรรมชาติ NATGAS พุ่งทะลุระดับ Fibonacci สำคัญบนกราฟรายชั่วโมง โดยราคาทะลุแนว 61.8% retracement ที่ระดับ 3.217 และเริ่มมองไปที่การทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง
ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง +2.6% หลังจากก่อนหน้านี้เคยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 ช่วง (EMA100; สีม่วงเข้ม) บนกราฟรายชั่วโมง
โดยรวมแล้ว ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสะสมตัว (consolidation) ระหว่าง 3.000 – 3.360 ดังนั้นแม้จะสามารถเบรกเหนือจุดสูงสุดล่าสุดได้ ก็ยังต้องใช้แรงส่งค่อนข้างมากเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มไปสู่ขาขึ้นอย่างแท้จริง
Source: xStation5
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