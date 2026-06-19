  
08:47 · 19 มิถุนายน 2026

NATGAS พุ่งขึ้นหลังรายงาน EIA 📈 สต็อกก๊าซชะลอการเพิ่มขึ้น

สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวเร่งขึ้นอีกขั้นวันนี้ +2.6% พร้อมทะลุระดับเทคนิคสำคัญ

แรงหนุนหลักมาจากรายงานของ U.S. Energy Information Administration (EIA) ที่เผยว่าปริมาณการเพิ่มสต็อกก๊าซรายสัปดาห์ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ไฮไลต์สำคัญ

รายงาน EIA

  • การเพิ่มสต็อกสุทธิ (Net injection): 73 Bcf สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิ.ย. 2026
  • ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ประมาณ 76 Bcf
  • ชะลอตัวลงอย่างมากจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่มถึง 108 Bcf

ภาพรวมการปรับสมดุลของสต็อก (Storage rebalancing)

  • ระดับสต็อกโดยรวมยังคง สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ 151 Bcf
  • แต่ได้พลิกกลับมา ต่ำกว่าระดับปีที่แล้ว 29 Bcf

สิ่งนี้สะท้อนว่า:

โครงสร้างอุปสงค์–อุปทานของตลาดเริ่ม “ตึงตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

สรุปภาพรวม

แม้ระดับสต็อกโดยรวมยังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่การที่ตัวเลขเพิ่มขึ้น “ช้ากว่าคาด” และการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกให้กับตลาด

ผลลัพธ์คือแรงซื้อกลับเข้ามาใน NATGAS อย่างรวดเร็ว ส่งให้ราคาทะลุแนวเทคนิคสำคัญ และสะท้อนความอ่อนไหวของตลาดต่อข้อมูลสต็อกระยะสั้นจาก EIA อย่างชัดเจน

 

Source: EIA

 

NATGAS (H1)

สัญญาก๊าซธรรมชาติ NATGAS พุ่งทะลุระดับ Fibonacci สำคัญบนกราฟรายชั่วโมง โดยราคาทะลุแนว 61.8% retracement ที่ระดับ 3.217 และเริ่มมองไปที่การทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง

ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง +2.6% หลังจากก่อนหน้านี้เคยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 ช่วง (EMA100; สีม่วงเข้ม) บนกราฟรายชั่วโมง

โดยรวมแล้ว ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสะสมตัว (consolidation) ระหว่าง 3.000 – 3.360 ดังนั้นแม้จะสามารถเบรกเหนือจุดสูงสุดล่าสุดได้ ก็ยังต้องใช้แรงส่งค่อนข้างมากเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มไปสู่ขาขึ้นอย่างแท้จริง

 

 

Source: xStation5

 

19 มิถุนายน 2026, 08:56

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