ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดกำลังจับตาอะไรหลัง NFP? (03.07.2026)

วันนี้เป็นวันที่ ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องจากชาวอเมริกันอยู่ในช่วงวันหยุดยาวจากการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 250 ปีวันประกาศอิสรภาพ (4 กรกฎาคม)
ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล Non-Farm Payrolls (NFP) ซึ่งปกติจะประกาศในวันศุกร์แรกของเดือน จึงถูก เลื่อนมาประกาศก่อนหน้า 1 วัน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสร้าง ความประหลาดใจเชิงลบต่อนักลงทุน เนื่องจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (+49k เทียบกับที่คาด +107k) พร้อมทั้งมีการ ปรับลดตัวเลขของสองเดือนก่อนหน้าลงอย่างมีนัยสำคัญ (-74k)
รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และองค์ประกอบการจ้างงานในดัชนี ISM PMI (ปี 2023–2026)**
แหล่งที่มา: XTB Research, 03.07.2026
วันนี้ตลาดให้ความสนใจหลักไปที่ตัวเลข PMI โดยได้มีการประกาศข้อมูลจากฝั่งเอเชียไปแล้ว และยังรอการปรับปรุงตัวเลขของประเทศในยุโรปต่อไป
🌏 ข้อมูลสำคัญจากช่วงการซื้อขายเอเชีย
จีน
จากข้อมูล PMI เดือนมิถุนายน พบว่าอัตราการเติบโตของภาคบริการชะลอลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง (54.1) โดยปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ส่งผลให้การจ้างงานกลับมาเติบโตอีกครั้ง และเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024
ต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ และการขนส่ง ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ล่าสุดที่ 3.9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี
ญี่ปุ่น
ในญี่ปุ่น ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพียงการปรับทบทวนตัวเลข ซึ่งมีผลต่อภาพรวมค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาคบริการปรับขึ้นจาก 51.8 เป็น 52.2
สิ่งที่น่าสนใจคือ จำนวนคำสั่งซื้อใหม่ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเติบโตในอัตราเร็วเป็นอันดับสองในรอบ 3 ปี โดยได้รับแรงหนุนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศมากกว่าการส่งออก
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซัตสึกิ คาตายามะ (Satsuki Katayama) ได้รับความสนใจจากตลาด หลังยืนยันว่าญี่ปุ่นยังพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมเน้นย้ำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยระบุว่านโยบายการคลังจะถูกดำเนินการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาด
ออสเตรเลีย
ฝั่งออสเตรเลียมีการปรับเพิ่มเล็กน้อยของข้อมูล PMI เดือนมิถุนายน
ดัชนีภาคบริการถูกยืนยันที่ระดับ 50.5
อย่างไรก็ตาม จำนวนคำสั่งซื้อใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลดลง
เงินเฟ้อด้านราคาผลผลิตอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้ม 12 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีในงบประมาณรัฐบาลกลาง
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันศุกร์
- สเปน: PMI ภาคบริการ — เวลา 08:15 | คาดการณ์ 51 | ก่อนหน้า 50.1
- อิตาลี: PMI ภาคบริการ — เวลา 08:45 | คาดการณ์ 50.3 | ก่อนหน้า 49.4
- เยอรมนี: PMI ภาคบริการ (ปรับปรุง) — เวลา 08:55 | คาดการณ์ 46.8 | ก่อนหน้า 48.1
- ยูโรโซน: PMI ภาคบริการ (ปรับปรุง) — เวลา 09:00 | คาดการณ์ 48.9 | ก่อนหน้า 47.7
- สหราชอาณาจักร: PMI ภาคบริการ (ปรับปรุง) — เวลา 09:30 | คาดการณ์ 48.7 | ก่อนหน้า 49.3
- สหราชอาณาจักร: คำกล่าวของผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey — เวลา 16:00
📊 3 ตลาดที่น่าจับตา
เงินเยน (JPY): คู่เงิน USDJPY หลุดระดับจิตวิทยา 162 ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ทองคำและเงิน: ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงในประเทศเศรษฐกิจหลัก และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง
EU50: เมื่อสหรัฐฯ ปิดตลาด นักลงทุนจะหันมาโฟกัสยุโรป โดยคำถามสำคัญคือการหมุนเงินเข้าสู่หุ้นกลุ่มเชิงรับจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่
Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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