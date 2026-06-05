📊 กราฟประจำวัน: ยูโรสูญเสียความได้เปรียบแล้ว แล้ว NFP จะพลิกสมดุลให้ดอลลาร์ได้หรือไม่?

การซื้อขาย EUR/USD เปรียบเสมือนการชักเย่อบนขอบหน้าผา โดยที่ฝั่งหนึ่ง—ยูโรโซน—เริ่มเสียหลักลงอย่างกะทันหัน เช้าวันนี้ได้สะท้อนความจริงที่ยากลำบากสำหรับยุโรป ขณะที่รายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่กำลังจะประกาศ อาจเป็นตัวตัดสินสุดท้ายว่า ฝั่งใดจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในศึกครั้งนี้
Source: xStation5
อะไรเป็นตัวขับเคลื่อน EUR/USD?
NFP กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจ
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้คือการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ภาพสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านค่าจ้าง
สำหรับตลาดเงิน ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างมาก ตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดอาจลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ จะเพิ่มโอกาสที่ Fed จะใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น กดดันดอลลาร์และช่วยหนุน EUR/USD
ในเชิงปฏิบัติ รายงานวันนี้อาจกลายเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดก่อนสิ้นสัปดาห์
ภาพเศรษฐกิจยูโรโซนอ่อนแอกว่าคาด
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปมากขึ้น ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ออกมาแย่กว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว -0.2% QoQ เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.1% ขณะที่ตัวเลขรายปีชะลอลงเหลือเพียง 0.3% ต่ำกว่าคาดที่ 0.8%
ความผิดพลาดขนาดนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคยังเปราะบางกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า สำหรับค่าเงินยูโร นี่เป็นสัญญาณเชิงลบ เนื่องจากการเติบโตที่อ่อนแออาจจำกัดความสามารถของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ผู้บริโภคส่งสัญญาณเตือน
แรงกดดันต่อค่าเงินยูโรยังเพิ่มขึ้นจากข้อมูลยอดค้าปลีกล่าสุด ซึ่งสะท้อนการใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมเศรษฐกิจของยูโรโซน
ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการบริโภคภาคครัวเรือนเป็นหนึ่งในเสาหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากผู้บริโภคลดการใช้จ่ายต่อเนื่อง ก็จะยิ่งยากที่จะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนในไตรมาสถัดไป ดังนั้นตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาวะชั่วคราว หรือเป็นสัญญาณของปัญหาเชิงโครงสร้าง
Fed vs ECB
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อไม่กี่เดือนก่อน นักลงทุนโฟกัสไปที่จังหวะการลดดอกเบี้ยครั้งแรก แต่ตอนนี้คำถามเปลี่ยนไปเป็น ธนาคารกลางฝั่งไหนจะถูกบังคับให้ผ่อนคลายนโยบายมากกว่ากัน
หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งกว่ายุโรป ความแตกต่างของนโยบายระหว่าง Fed และ ECB อาจกลับมาเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะกลางที่สำคัญของ EUR/USD
ภูมิรัฐศาสตร์และความเชื่อมั่นตลาด
อีกหนึ่งปัจจัยความไม่แน่นอนมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย และประเมินผลกระทบต่อราคาพลังงานและการค้าโลก
ในช่วงที่ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เงินทุนมักไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลักของโลก ดังนั้นแม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะยังไม่ชัดเจน ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังอาจหนุนดอลลาร์ต่อไป
แนวโน้มตลาด
EUR/USD กำลังถูกดึงไปในหลายทิศทาง ทั้งความคาดหวังต่อข้อมูลแรงงานสหรัฐที่อาจเปลี่ยนมุมมองนโยบาย Fed และข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่อ่อนแอลงต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังทำให้ตลาดระมัดระวังมากขึ้น ในระยะสั้น ทิศทางของ EUR/USD จะยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังนโยบายการเงินเป็นหลัก
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