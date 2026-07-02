ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP วันนี้จะทำให้วอลล์สตรีทดิ่งลงหรือไม่❓

บรรยากาศตลาดช่วงเริ่มต้นเซสชัน (Market sentiment at the start of the session)
ตลาดเปิดทำการในวันพฤหัสบดีโดยได้รับอิทธิพลชัดเจนจากการหมุนเงินออกจากหุ้นกลุ่ม AI/เทคโนโลยีทั่วโลก โดยทองคำและเงินเป็นสินทรัพย์ที่นำการปรับตัวขึ้น (+0.79% และ +1.10% ตามลำดับ) สะท้อนบทบาทสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่น้ำมัน WTI และ Brent ปรับตัวลงมากกว่า 0.4–0.55% และยังคงอยู่ในไตรมาสที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020
บิตคอยน์ปรับตัวลง -0.41% ตามบรรยากาศ risk-off โดยรวม ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปเปิดแบบผสม ดัชนี DE40 ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.03% ส่วน UK100 และ US100 เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศตัวเลข NFP ในช่วงบ่ายวันนี้
ความผันผวนหลักในตลาด (Volatility highlights)
ความผันผวนที่สูงที่สุดยังคงอยู่ในตลาดนอก CFD หลัก โดยดัชนี KOSPI เปิดร่วงลงถึง 5–6% จนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราว (“sidecar”) ขณะที่ Samsung Electronics และ SK Hynix ปรับตัวลงมากกว่า 7–9% หลังแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จากวอลล์สตรีทส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตชิปในเกาหลี
ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลงในระดับที่เบากว่า (-1% ถึง -1.2%) ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี (USDJPY 162.37–162.38 บนแพลตฟอร์มของเรา) ทำให้ตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการแทรกแซงจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสหรัฐฯ ที่สภาพคล่องเบาบาง
สิ่งที่ต้องจับตา (What to Look For — Today's Top Stories)
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (NFP) เวลา 14:30 น. โดยตลาดคาดการณ์ที่ 110,000–115,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 172,000 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่อัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3%
ช่วงคาดการณ์ที่กว้างมาก (25,000–200,000) บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของความผันผวนรุนแรงต่อค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
นอกจากนี้ยังควรจับตาข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดในเดือนกันยายน
อีกจุดที่ควรติดตามคือดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (08:30 น.) และ durable goods orders ของสหรัฐฯ (16:00 น.)
Today's Macro Calendar. Source: xStation
NFP: ตัวเลขการจ้างงาน มิ.ย.จะได้แรงหนุนจากฟุตบอลโลกหรือไม่?
USDJPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง หรือกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยน? 💡
Morning Wrap: เทคโนโลยีถูกเทขายในเกาหลี เยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี ก่อนตัวเลข NFP 🚨
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