NFP: ตัวเลขการจ้างงาน มิ.ย.จะได้แรงหนุนจากฟุตบอลโลกหรือไม่?

รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP) ประจำเดือนมิถุนายนจะประกาศในวันนี้ เวลา 13:30 น. ตามเวลา BST โดยเลื่อนมาเร็วกว่าปกติหนึ่งวัน เนื่องจากวันหยุด วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ (Independence Day) ในวันศุกร์
ตลาดคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 113,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 172,000 ตำแหน่ง ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3% และค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.5% YoY จาก 3.4% YoY
ตัวเลขที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคมทำให้รายงานเดือนมิถุนายนกลายเป็นบททดสอบสำคัญว่า โมเมนตัมเชิงบวกของตลาดแรงงานจะยังคงอยู่ หรือเป็นเพียงตัวเลขที่โดดเด่นเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะเมื่อการจ้างงานภาครัฐของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนก่อน ซึ่งคาดว่าเป็นปัจจัยชั่วคราว หากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด ก็จะสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังมีความแข็งแกร่ง ไม่ได้ชะลอตัวอย่างรุนแรง
ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
- ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การจ้างงานเฉลี่ยต่อเดือนอยู่เหนือ 80,000 ตำแหน่ง และเราไม่คาดว่าจะเห็นตัวเลขต่ำกว่าระดับดังกล่าว
- แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา (Atlanta Fed) คาดการณ์ว่า GDP ไตรมาส 2 จะเติบโตถึง 2.5% ซึ่งเพียงพอที่จะสนับสนุนการสร้างงานมากกว่า 100,000 ตำแหน่ง
- เราคาดว่าการจ้างงานส่วนใหญ่จะมาจากภาค การศึกษาและสาธารณสุข ขณะที่ภาค ก่อสร้าง และ การท่องเที่ยวและบริการ ก็น่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ฟุตบอลโลก อาจช่วยหนุนตัวเลขการจ้างงานหรือไม่ โดยยอดผู้เข้าชมการแข่งขันในสหรัฐฯ จนถึงขณะนี้ทำสถิติสูงกว่า 3.5 ล้านคน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยว
ตัวเลข NFP จะเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed หรือไม่?
รายงาน NFP ครั้งนี้มีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจาก Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ กล่าวในงานประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ประเทศโปรตุเกส
Warsh กล่าวประเด็นสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่
- ความคาดหวังเงินเฟ้อกำลังปรับตัวลดลง
- ผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานยังไม่ปรากฏชัด
- คณะทำงานชุดใหม่อาจเปลี่ยนแนวทางการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจของ Fed ในอนาคต
ประเด็นสุดท้ายถือว่าน่าจับตา แม้เรามองว่าตัวเลขการจ้างงานยังคงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน แต่แนวทางการประเมินข้อมูลของ Fed อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป
ปัจจุบัน ตลาดยังให้น้ำหนักประมาณ 28% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม หลังจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดมีท่าทีเข้มงวดกว่าคาด หากตัวเลข NFP วันนี้ออกมาสูงกว่า 180,000 ตำแหน่ง โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอาจเพิ่มขึ้นเกิน 50%
สัญญาณล่วงหน้ายังให้ภาพที่หลากหลาย
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังให้สัญญาณที่ไม่เป็นเอกภาพ
- ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิตของ ISM ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50
- รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP อยู่ที่ 113,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
- ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 224,000 ราย แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ
หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดจะเกิดอะไรขึ้น?
- หากตัวเลข NFP ต่ำเพียง 70,000 ตำแหน่งหรือน้อยกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจปรับตัวในลักษณะ Yield Curve Steepening โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีจะลดลง ขณะที่พันธบัตรระยะยาวอาจปรับตัวสูงขึ้น
- นอกจากนี้ ตลาดอาจปรับลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และหากตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอ รวมถึงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เรามองว่า Fed มีแนวโน้มจะ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
ทิศทางต่อไปของดอลลาร์สหรัฐ
- รายงาน NFP จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ จนกว่าจะมีการประกาศตัวเลข CPI เดือนมิถุนายน
- ปัจจุบัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน และเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 1 เดือนล่าสุด ดัชนีปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 2.5%
- การทะลุเหนือระดับ 100.50 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคที่สำคัญ และสนับสนุนการแข็งค่าต่อของดอลลาร์
- อย่างไรก็ตาม ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมักเคลื่อนไหวสวนทางในช่วงประกาศตัวเลข NFP จึงอาจเห็นแรงซื้อก่อนประกาศ และเกิดแรงขายทำกำไรหลังข้อมูลเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี
- จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น และเส้นทางที่มีโอกาสมากที่สุดคือการแข็งค่าต่อของดอลลาร์สหรัฐ แต่หากตัวเลข NFP ออกมาอ่อนแอและทำให้ดอลลาร์ถูกเทขาย ตราบใดที่ดัชนีดอลลาร์ยังไม่หลุดต่ำกว่า 100.50 แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังถือว่าไม่เปลี่ยนแปลง
กราฟที่ 1: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กราฟย้อนหลัง 3 เดือน
ที่มา: XTB
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP วันนี้จะทำให้วอลล์สตรีทดิ่งลงหรือไม่❓
Morning Wrap: เทคโนโลยีถูกเทขายในเกาหลี เยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี ก่อนตัวเลข NFP 🚨
ISM: ภาคการผลิตสหรัฐฯ หดตัวต่อเนื่อง 🏭📉
ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 🚩 US100 ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว