🟡 ทองคำกลับมาเปล่งประกายอีกครั้ง หลัง NFP อ่อนแอกว่าคาด

- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ทองคำได้แรงหนุน
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ทองคำได้แรงหนุน
สรุปตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (NFP)
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนออกมา ต่ำกว่าคาดอย่างมาก และสร้างความผิดหวังต่อตลาด โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ราว 110,000–113,000 ตำแหน่ง
สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากคือ การปรับทบทวนข้อมูลในอดีต (revisions) ที่ออกมาแย่ลง พร้อมกับการอ่อนตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะภาค Leisure & Hospitality แม้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ก็ตาม
ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว การจ้างงานในภาค Leisure ลดลงถึง -61,000 ตำแหน่ง และเมื่อรวมการปรับทบทวนย้อนหลัง 2 เดือน พบว่าลดลงอีก -67,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ภาพรวม 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่การหดตัวถึง -128,000 ตำแหน่ง
ตารางการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในแต่ละภาคส่วน
ที่มา: Bloomberg Finance LP
การลดลงของภาค Leisure & Hospitality ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก และเป็นการหดตัวที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาคส่วน
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบทันทีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ปรับตัวอ่อนลง
ในทางกลับกัน สถานการณ์นี้กลับเป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ (Gold) ซึ่งกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั้ง
ตลาดยังได้ปรับลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังของ Kevin Warsh ในระหว่างการอภิปรายที่เมืองซินตราเมื่อวานนี้
ปัจจุบัน ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมอีกต่อไป แต่เลื่อนไปให้น้ำหนักมากขึ้นกับความเป็นไปได้ในเดือนธันวาคมแทน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ (กราฟรายวัน: D1)
ที่มา: xStation5
บนกราฟ เราเห็นการฟื้นตัวของราคาที่ชัดเจน โดยแนวรับยังสามารถยืนได้บริเวณระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ขณะนี้ราคาทองคำกำลังทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน และกำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของคลื่นขาขึ้นใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2022
หากแนวต้านนี้สามารถถูกทะลุขึ้นไปได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่การทดสอบขอบบนของรูปแบบ descending wedge บริเวณประมาณ 4,230 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ำมันร่วงแรง ขาลงจบแล้ว หรือเพิ่งเริ่ม?
Fed Warsh ลดน้ำเสียงสายเหยี่ยว จุดความหวังให้ฝั่งกระทิงทองคำ 🟡
เงินเฟ้อคลี่คลายแล้วจริงหรือ? UN เตือนว่ายังไม่ใช่
Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?