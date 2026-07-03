  
08:17 · 3 กรกฎาคม 2026

🟡 ทองคำกลับมาเปล่งประกายอีกครั้ง หลัง NFP อ่อนแอกว่าคาด

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ทองคำได้แรงหนุน

สรุปตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (NFP)

รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนออกมา ต่ำกว่าคาดอย่างมาก และสร้างความผิดหวังต่อตลาด โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ราว 110,000–113,000 ตำแหน่ง

สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากคือ การปรับทบทวนข้อมูลในอดีต (revisions) ที่ออกมาแย่ลง พร้อมกับการอ่อนตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะภาค Leisure & Hospitality แม้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ก็ตาม

ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว การจ้างงานในภาค Leisure ลดลงถึง -61,000 ตำแหน่ง และเมื่อรวมการปรับทบทวนย้อนหลัง 2 เดือน พบว่าลดลงอีก -67,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ภาพรวม 3 เดือนล่าสุดอยู่ที่การหดตัวถึง -128,000 ตำแหน่ง

ตารางการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในแต่ละภาคส่วน

ที่มา: Bloomberg Finance LP

การลดลงของภาค Leisure & Hospitality ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก และเป็นการหดตัวที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาคส่วน

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบทันทีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ปรับตัวอ่อนลง

ในทางกลับกัน สถานการณ์นี้กลับเป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ (Gold) ซึ่งกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั้ง

ตลาดยังได้ปรับลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังของ Kevin Warsh ในระหว่างการอภิปรายที่เมืองซินตราเมื่อวานนี้

ปัจจุบัน ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมอีกต่อไป แต่เลื่อนไปให้น้ำหนักมากขึ้นกับความเป็นไปได้ในเดือนธันวาคมแทน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ (กราฟรายวัน: D1)

ที่มา: xStation5

บนกราฟ เราเห็นการฟื้นตัวของราคาที่ชัดเจน โดยแนวรับยังสามารถยืนได้บริเวณระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะนี้ราคาทองคำกำลังทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน และกำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของคลื่นขาขึ้นใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2022

หากแนวต้านนี้สามารถถูกทะลุขึ้นไปได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่การทดสอบขอบบนของรูปแบบ descending wedge บริเวณประมาณ 4,230 ดอลลาร์ต่อออนซ์

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