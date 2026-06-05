พรีวิว NFP: ยังไม่พบสัญญาณว่า AI กำลังทำลายงานอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้

- โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่ XTB
- ภาพรวมตลาดแรงงานก่อนตัวเลข NFP ยังออกมาผสมผสาน
- ยังไม่เห็นสัญญาณการลดงานจาก AI อย่างชัดเจน
- NFP อาจเป็นตัวชี้ชะตาว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่
- หาก Warsh ยกเลิก forward guidance รายงานการจ้างงานอาจกระตุ้นความผันผวนในตลาดอย่างมาก
- โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่ XTB
- ภาพรวมตลาดแรงงานก่อนตัวเลข NFP ยังออกมาผสมผสาน
- ยังไม่เห็นสัญญาณการลดงานจาก AI อย่างชัดเจน
- NFP อาจเป็นตัวชี้ชะตาว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่
- หาก Warsh ยกเลิก forward guidance รายงานการจ้างงานอาจกระตุ้นความผันผวนในตลาดอย่างมาก
📊 รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมคาดว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะเพิ่มขึ้น 85,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3% และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน
ภาพรวมตลาดแรงงาน “ผสมผสาน” ก่อนตัวเลข NFP
- ตัวชี้วัดล่วงหน้าของตลาดแรงงานสหรัฐฯ สะท้อนภาพที่ไม่ชัดเจน ข้อมูล ADP เดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าคาดที่ 122,000 ตำแหน่ง การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกทรงตัวที่ระดับ 210,000–215,000 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูล JOLTS กลับแสดงจำนวนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
- โดยรวมแล้ว ตลาดยังไม่มีฉันทามติที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานก่อนรายงานวันนี้ โดยช่วงคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 45,000–125,000 ตำแหน่ง (อ้างอิง Bloomberg)
ความกังวล AI แต่ยังไม่เห็น “การทำลายงาน” อย่างชัดเจน
- เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างผิดปกติ การเติบโตยังคงแข็งแกร่ง แต่ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า AI กำลังทำลายงานอย่างเป็นวงกว้าง รายงาน Challenger, Gray & Christmas ระบุว่ามีการเลิกจ้างมากกว่า 97,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2020 และ AI ถูกอ้างถึงเป็นเหตุผลหลักของการเลิกจ้างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
- ภาคเทคโนโลยียังมีการเลิกจ้างสูงสุดในรอบหลายเดือน แต่ในทางกลับกัน หุ้นเทคโนโลยียังคงนำตลาดปรับตัวขึ้นกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนว่าตลาดให้ความสำคัญกับการลงทุนขนาดใหญ่ด้าน AI มากกว่าตัวเลขการเลิกจ้าง
ยังไม่เห็นสัญญาณ AI ทำลายการจ้างงานอย่างชัดเจน
- ที่น่าสนใจคือ จำนวนตำแหน่งงานในกลุ่มบริการวิชาชีพและธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อ AI สูง กลับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี
- สิ่งนี้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงาน อย่างน้อยในระยะสั้น แม้จะยังมีจุดอ่อนบางส่วน เช่น การจ้างงานบัณฑิตใหม่
ตลาดการเงินและหุ้นเทคยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 9 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ เช่น SanDisk, AMD และ Micron ซึ่งแตะระดับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
- อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นความแตกต่างในตลาด เช่น Broadcom ร่วง 12% ในวันพฤหัสบดี สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 285 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการหมุนของเงินทุนจากหุ้นเทคไปยังกลุ่มอื่น ๆ โดยดัชนี Dow Jones ทำสถิติสูงสุดใหม่
NFP อาจกำหนดทิศทางคาดการณ์ Fed ปีนี้
- ตลาดฟิวเจอร์ส Fed ตอนนี้แทบตัดความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในปีนี้ออกไป และยังประเมินโอกาสราว 40% ที่ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี
- ดังนั้น ตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลวันนี้อย่างรุนแรงเป็นพิเศษ โดยเป็นรายงานการจ้างงานชุดแรกภายใต้การนำของ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed
- Warsh มีแนวโน้มลดบทบาท “forward guidance” ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจอย่าง NFP จะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดมากขึ้น
ความผันผวน: ตัวเลขแข็งแกร่งอาจกดดันตลาด
- หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจทำให้ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น กดดันหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต และลดแรงหนุนของตลาดโดยรวม
- ในทางกลับกัน หาก NFP อ่อนแอกว่าคาด ค่าเงินดอลลาร์อาจอ่อนตัว หุ้น (โดยเฉพาะเทคโนโลยี) อาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อ และความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลง
📌 โดยรวมแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลงสำคัญใน Fed รายงานการจ้างงานวันนี้อาจเป็นตัวกำหนด “โทน” ของ Kevin Warsh ในการแถลงข่าว FOMC ครั้งแรกในวันที่ 17 มิถุนายนนี้
ที่มา: XTB
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