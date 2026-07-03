ด่วน! ตัวเลข NFP สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 🚩 US100 ตอบสนองทันที

สรุปตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ (NFP) – แปลไทยแบบข่าวการเงิน
- ตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 113,000 และลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 172,000
- อัตราว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ดีกว่าคาดที่ 4.3% (ครั้งก่อน 4.3%)
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) อยู่ที่ 215,000 ราย ดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ 218,000 ราย และทรงตัวจากครั้งก่อน
- ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง (YoY) เพิ่มขึ้น 3.5% สูงกว่าคาดที่ 3.4% (ครั้งก่อน 3.4%)
- การจ้างงานภาคเอกชน (Private Payrolls) เพิ่มขึ้นเพียง 49,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 107,000 และลดลงจากครั้งก่อนที่ 120,000
- ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง (Continuing Claims) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.814 ล้านราย ต่ำกว่าคาดและต่ำกว่าครั้งก่อน
- ชั่วโมงทำงานเฉลี่ย (Average Workweek) ทรงตัวที่ 34.3 ชั่วโมง ตามคาด
- ค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน (MoM) เพิ่มขึ้น 0.3% ตรงตามคาดและเท่ากับครั้งก่อน
- การจ้างงานภาคการผลิต (Manufacturing Payrolls) เพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง ตามคาด แต่ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 7,000
- อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) ลดลงมาอยู่ที่ 61.5% ต่ำกว่าคาดที่ 61.8% และต่ำกว่าครั้งก่อน
- การจ้างงานภาครัฐ (Government Payrolls) ลดลง 8,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้นแรงถึง 52,000 ตำแหน่งในเดือนก่อน
หลังการประกาศข้อมูล ตลาด US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานออกมาอ่อนกว่าคาด แต่ยังสะท้อนภาพ ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งจากอัตราว่างงานที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดยังตีความข้อมูลในเชิง “soft landing” มากกว่าภาวะถดถอย
Source: xStation5
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