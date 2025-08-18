ตลาดเด่นวันนี้ : OIL

ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัวจากการร่วงลงแรงตั้งแต่ต้นช่วงการซื้อขายเอเชีย แต่เมื่อการซื้อขายในยุโรปเริ่มขึ้น พร้อมกับถ้อยแถลงแรกของทรัมป์หลังการมาถึงของเซเลนสกีที่วอชิงตัน แรงขายกลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อพยายามกดดันแนวโน้มขาลงของสินค้าพลังงานหลักนี้
การร่วงลงรอบใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ทรัมป์ให้การต้อนรับปูตินอย่างอบอุ่นในอลาสกา ก่อนการประชุม ตลาดเคยฟื้นตัวเล็กน้อยจากการคาดการณ์ว่า ทำเนียบขาวอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียหากการเจรจาล้มเหลว โดยมีการพูดถึงการคว่ำบาตรผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สองรายของรัสเซีย (Rosneft และ Lukoil) รวมถึงการเก็บภาษีศุลกากรใหม่ต่อประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม การยกระดับสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริง คำประกาศว่าการประชุม “มีประสิทธิผล” ช่วยลดแรงกดดันต่อแหล่งรายได้หลักของเครมลิน ทรัมป์ไม่เพียงแค่ไม่เพิ่มมาตรการภาษีต่อรัสเซีย แต่ยังล้มเลิกความคิดที่จะเก็บภาษีเพิ่มเติมจากจีนที่นำเข้าน้ำมันรัสเซียอีกด้วย สำหรับตลาดแล้ว การตัดสินใจนี้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการค้าโลก โดยเฉพาะหลังจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าอินเดียอย่างกะทันหันไปที่ 50% เนื่องจากหากเล็งเป้าหมายไปที่จีนจริง ย่อมหมายถึงการละเมิดการขยายเวลาหยุดยิงทางการค้าระยะเวลา 90 วันที่เพิ่งประกาศไป
ทิศทางต่อไปจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างทรัมป์และเซเลนสกีในวันนี้เป็นหลัก ประธานาธิบดีสหรัฐได้ย้ำแล้วว่า “ไครเมียและ NATO ไม่ได้อยู่ในการเจรจาสำหรับยูเครน” ซึ่งเป็นคำพูดที่ผู้แทนเจรจาของรัสเซีย Kirill Dmitriev ให้การต้อนรับ ในขณะเดียวกันก็กดเพดานความคาดหวังของเซเลนสกี
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดียูเครนย้ำหลายครั้งว่าเขาไม่สามารถยอมรับการสูญเสียดินแดนได้ ขณะที่ทรัมป์ดูเหมือนจะอ่อนท่าทีลง โดยกล่าวว่า “เซเลนสกี ถ้าเขาต้องการ ก็สามารถสู้ต่อไปได้” การไม่มีความคืบหน้าในวันนี้ ประกอบกับการที่ทรัมป์ถอยจากการคว่ำบาตรรัสเซีย จะยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมัน ซึ่งในท้ายที่สุดก็ยังส่งผลกระทบต่อการเงินของเครมลินอยู่ดี
น้ำมัน (OIL) ร่วงต่ออีก 0.75% แม้จะพยายามฟื้นตัวระหว่างการซื้อขายในเอเชีย แต่แรงซื้อยังไม่ชัดเจน โดยสัญญายังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA30 ระยะสั้น (สีม่วงอ่อน) ติดต่อกันเป็นวันที่ 11 ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ทิศทางขาลงต่อไปคือการทดสอบแนวรับบริเวณ 63.40
ที่มา: xStation5