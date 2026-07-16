โกโก้ปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของอุปสงค์เอเชียที่ฟื้นตัว ขณะที่ยุโรปยังคงชะลอตัว

ตลาดโกโก้เผชิญความแตกต่างระหว่างภูมิภาค: เอเชียฟื้นตัว ขณะที่ยุโรปยังซบเซา
ตลาดโกโก้กำลังเผชิญกับความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะชะลอตัวและความต้องการที่ลดลง ประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชียกลับเพิ่มการแปรรูปวัตถุดิบในระดับสูง โดยแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี
ปัจจุบันตลาดโกโก้ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ El Niño ที่อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในอนาคต
อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศล่าสุดในแอฟริกาอาจเป็นสัญญาณบวกต่อการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลถัดไป
ข้อมูลล่าสุดสะท้อนภาพตลาดอย่างไร?
ยุโรปผิดหวัง: การแปรรูปโกโก้ไตรมาส 2 ลดลง
ข้อมูลการแปรรูปโกโก้ในยุโรป หรือ Cocoa Grindings ถือเป็นปัจจัยลบสำหรับนักลงทุนที่หวังว่าความต้องการในตลาดตะวันตกจะเริ่มฟื้นตัว
ข้อมูลจาก European Cocoa Association (ECA):
- การแปรรูปโกโก้ในยุโรปไตรมาส 2 ลดลง 4.6% YoY
- อยู่ที่ 316,366 ตัน
- เทียบกับ:
- 331,762 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- คาดการณ์ตลาดที่ 325,000 ตัน
ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ
การลดลงครั้งนี้มากกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย Bloomberg คาดไว้ โดยตลาดคาดว่าการแปรรูปจะลดลงเพียง 1.5%
แนวโน้มรายไตรมาสอ่อนแอลง
ตัวเลขไตรมาส 2 ยังต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 325,895 ตัน
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า:
- ราคาวัตถุดิบโกโก้ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
- แรงกดดันจากเงินเฟ้อ
ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของผู้ผลิตขนมหวานในยุโรปอย่างชัดเจน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องลดปริมาณการผลิตและชะลอการใช้วัตถุดิบลง
This is the worst second quarter in at least 10 years. It is also worse than Q1 2026. Source:
เอเชียฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ตรงกันข้ามกับยุโรปอย่างชัดเจน ข้อมูลล่าสุดจากเอเชียสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้
เอเชียโดยรวม (CAA)
- การแปรรูปโกโก้ในเอเชียไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 25.07% YoY
- ปริมาณรวมอยู่ที่ 224,646 ตัน
มาเลเซีย (MCB)
ข้อมูลจากมาเลเซียยืนยันแนวโน้มดังกล่าว โดยอุตสาหกรรมโกโก้ในประเทศเติบโต:
- เพิ่มขึ้น 29.4% YoY
- อยู่ที่ 90,849 ตัน
- ในช่วงครึ่งแรกของปี (1H) การแปรรูปโกโก้ของมาเลเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 18.1%
ข้อมูลล่าสุดจาก Barry Callebaut ยังสนับสนุนภาพรวมนี้ โดยชี้ให้เห็นว่า:
- ความต้องการบริโภคในเอเชียกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
- ขณะที่ตลาดฝั่งตะวันตกยังคงเผชิญกับภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมตลาดโกโก้จึงกำลังเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภูมิภาค โดยเอเชียกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุปสงค์ในปัจจุบัน ขณะที่ยุโรปยังถูกกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและกำลังซื้อที่อ่อนแอ
เอเชียอาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุปสงค์โกโก้ในอนาคต?
ข้อมูลจากเอเชียแสดงให้เห็นว่า ไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่อย่างน้อยปี 2011
ที่มา: CAA
เอเชียจะก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดหรือไม่?
หากเปรียบเทียบในแง่ปริมาณการแปรรูปโกโก้ ยุโรปยังคงเป็นผู้นำในปัจจุบัน:
- ยุโรป (ไตรมาส 2): ประมาณ 316,000 ตัน
- เอเชีย (ไตรมาส 2): ประมาณ 225,000 ตัน
ช่องว่างระหว่างสองภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ 91,000 ตัน โดยยุโรปยังคงมีปริมาณการแปรรูปสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลก เอเชียถือเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในขณะนี้
เหตุผลที่เอเชียอาจขึ้นมาเป็นผู้นำในระยะกลาง
มี 3 ปัจจัยหลักที่สนับสนุนแนวโน้มนี้:
1. การขยายตัวของชนชั้นกลาง
การบริโภคช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากโกโก้ในประเทศต่าง ๆ เช่น:
- จีน
- อินเดีย
- ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดตะวันตกเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว
2. ต้นทุนการดำเนินงาน
กระบวนการแปรรูปกำลังเคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคที่:
- มีต้นทุนพลังงานต่ำกว่า
- มีต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้
- ตลาดผู้บริโภคกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
3. การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในประเทศผู้ผลิต
แผนของประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ เช่น:
- ไอวอรีโคสต์
- กานา
ที่ต้องการลดการส่งออกเมล็ดโกโก้ดิบ และเพิ่มการแปรรูปภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานในยุโรป พร้อมเปิดโอกาสให้ตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าได้เปรียบ
ไอวอรีโคสต์: ผู้ผลิตรายใหญ่ยังเพิ่มการแปรรูป
การแปรรูปโกโก้ในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง ไอวอรีโคสต์ เพิ่มขึ้น:
- เพิ่มขึ้น 28% YoY
- อยู่ที่ 158,672 ตัน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 169,000 ตัน
วิเคราะห์สภาพอากาศและความเสี่ยงจาก El Niño
สถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักมีความแตกต่างกันอย่างมาก และเชื่อมโยงกับวัฏจักรภูมิอากาศโลก
สภาพอากาศปัจจุบัน (กลางเดือนกรกฎาคม)
แอฟริกาตะวันตก (ไอวอรีโคสต์, กานา)
- ปริมาณฝนในปัจจุบันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นโกโก้
- ช่วยปรับปรุงสภาพต้นไม้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวหลัก
- อุณหภูมิยังอยู่ในระดับปกติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย)
- ปริมาณฝนมีลักษณะกระจายตัวและเกิดเฉพาะบางพื้นที่
- ถือเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลผลิตมากนัก
บราซิล (Bahia)
- พบภาวะแห้งแล้งตามฤดูกาล ซึ่งเป็นรูปแบบปกติของช่วงเวลานี้
ผลกระทบและแนวโน้มจาก El Niño
ตามการคาดการณ์สภาพอากาศล่าสุดสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี ปรากฏการณ์ El Niño ที่มีความรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก
แบบจำลองจาก:
- NOAA
- WMO
ระบุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีความผิดปกติสูงขึ้นแล้ว โดยดัชนี Niño 3.4 อยู่เหนือระดับ +1.5°C
ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดหนึ่งในปรากฏการณ์ El Niño ที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีจุดสูงสุดในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า
สำหรับตลาดโกโก้ ความเสี่ยงจาก El Niño จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลผลิตในภูมิภาคผู้ปลูกรายใหญ่ และสร้างความผันผวนให้กับราคาในระยะต่อไป
NOAA ชี้ความเสี่ยง Super El Niño เพิ่มขึ้น กระทบตลาดโกโก้อย่างไร?
แบบจำลองของ NOAA ระบุว่า มีโอกาสมากกว่า 80% ที่จะเกิด Super El Niño ในช่วงเดือน ตุลาคม–พฤศจิกายน–ธันวาคม และมีโอกาส 100% ที่ปรากฏการณ์ El Niño โดยรวมจะเกิดขึ้น
ปัจจุบันอุณหภูมิในบริเวณ El Niño 3.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ย และบ่งชี้ว่ากำลังเข้าสู่ภาวะ El Niño ระดับปานกลาง
ที่มา: NOAA
ผลกระทบต่อตลาดโกโก้
1. ภัยแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยปกติแล้ว El Niño จะทำให้:
- ปริมาณฝนลดลง
- อุณหภูมิสูงขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตโกโก้อย่าง:
- อินโดนีเซีย
- มาเลเซีย
สภาพฝนที่ไม่สม่ำเสมอและกระจายตัวในภูมิภาคดังกล่าวในปัจจุบัน อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะแห้งแล้งที่กำลังเข้ามา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น:
- ผลผลิตโกโก้ในเอเชียอาจลดลงอย่างมาก
- โรงงานแปรรูปในภูมิภาคอาจต้องนำเข้าเมล็ดโกโก้จากแหล่งอื่นในราคาที่สูงขึ้น
2. ความเสี่ยงต่อแอฟริกาตะวันตก
แม้ว่าปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคมจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้กับประเทศผู้ผลิตหลักอย่าง:
- ไอวอรีโคสต์
- กานา
แต่หาก El Niño มีความรุนแรงในช่วงปลายปี ตามสถิติที่ผ่านมา มักนำไปสู่:
- กระแสลมแห้งจากทะเลทราย Harmattan ที่รุนแรงขึ้น
- การขาดแคลนฝนอย่างหนัก
ซึ่งหมายความว่า สภาพอากาศที่ดีขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงช่วงสงบก่อนเกิดความผันผวนครั้งใหญ่
หาก El Niño เกิดขึ้นตามระดับความรุนแรงที่คาดการณ์ไว้ ตลาดโกโก้อาจต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอุปทานรอบใหม่ในช่วงปลายปี
โดยรวม ตลาดโกโก้กำลังเผชิญกับปัจจัยสองด้าน:
- อุปสงค์เอเชียที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
- ความเสี่ยงด้านอุปทานจากสภาพอากาศที่เลวร้ายลง
หากผลผลิตจากประเทศผู้ผลิตหลักได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ราคากโกโก้อาจกลับมาเผชิญแรงกดดันขาขึ้นอีกครั้งในระยะกลาง
ราคาทองโกโก้เริ่มต้นการซื้อขายวันนี้ด้วยการเดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเห็นได้ว่าการซื้อขายใน 3 เซสชันก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ชัดเจนเหนือระดับ 5,500 ดอลลาร์ต่อตัน
ที่มา: xStation5
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