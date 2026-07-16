  
15:56 · 16 กรกฎาคม 2026

โกโก้ปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของอุปสงค์เอเชียที่ฟื้นตัว ขณะที่ยุโรปยังคงชะลอตัว

ตลาดโกโก้เผชิญความแตกต่างระหว่างภูมิภาค: เอเชียฟื้นตัว ขณะที่ยุโรปยังซบเซา

ตลาดโกโก้กำลังเผชิญกับความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะชะลอตัวและความต้องการที่ลดลง ประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชียกลับเพิ่มการแปรรูปวัตถุดิบในระดับสูง โดยแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ปัจจุบันตลาดโกโก้ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ El Niño ที่อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศล่าสุดในแอฟริกาอาจเป็นสัญญาณบวกต่อการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลถัดไป

ข้อมูลล่าสุดสะท้อนภาพตลาดอย่างไร?

ยุโรปผิดหวัง: การแปรรูปโกโก้ไตรมาส 2 ลดลง

ข้อมูลการแปรรูปโกโก้ในยุโรป หรือ Cocoa Grindings ถือเป็นปัจจัยลบสำหรับนักลงทุนที่หวังว่าความต้องการในตลาดตะวันตกจะเริ่มฟื้นตัว

ข้อมูลจาก European Cocoa Association (ECA):

  • การแปรรูปโกโก้ในยุโรปไตรมาส 2 ลดลง 4.6% YoY
  • อยู่ที่ 316,366 ตัน
  • เทียบกับ:
    • 331,762 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
    • คาดการณ์ตลาดที่ 325,000 ตัน

ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ

การลดลงครั้งนี้มากกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย Bloomberg คาดไว้ โดยตลาดคาดว่าการแปรรูปจะลดลงเพียง 1.5%

แนวโน้มรายไตรมาสอ่อนแอลง

ตัวเลขไตรมาส 2 ยังต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 325,895 ตัน

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า:

  • ราคาวัตถุดิบโกโก้ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
  • แรงกดดันจากเงินเฟ้อ

ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของผู้ผลิตขนมหวานในยุโรปอย่างชัดเจน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องลดปริมาณการผลิตและชะลอการใช้วัตถุดิบลง

 

This is the worst second quarter in at least 10 years. It is also worse than Q1 2026. Source:

เอเชียฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

ตรงกันข้ามกับยุโรปอย่างชัดเจน ข้อมูลล่าสุดจากเอเชียสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้

เอเชียโดยรวม (CAA)

  • การแปรรูปโกโก้ในเอเชียไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 25.07% YoY
  • ปริมาณรวมอยู่ที่ 224,646 ตัน

มาเลเซีย (MCB)

ข้อมูลจากมาเลเซียยืนยันแนวโน้มดังกล่าว โดยอุตสาหกรรมโกโก้ในประเทศเติบโต:

  • เพิ่มขึ้น 29.4% YoY
  • อยู่ที่ 90,849 ตัน
  • ในช่วงครึ่งแรกของปี (1H) การแปรรูปโกโก้ของมาเลเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 18.1%

ข้อมูลล่าสุดจาก Barry Callebaut ยังสนับสนุนภาพรวมนี้ โดยชี้ให้เห็นว่า:

  • ความต้องการบริโภคในเอเชียกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
  • ขณะที่ตลาดฝั่งตะวันตกยังคงเผชิญกับภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมตลาดโกโก้จึงกำลังเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภูมิภาค โดยเอเชียกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุปสงค์ในปัจจุบัน ขณะที่ยุโรปยังถูกกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและกำลังซื้อที่อ่อนแอ

เอเชียอาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุปสงค์โกโก้ในอนาคต?

ข้อมูลจากเอเชียแสดงให้เห็นว่า ไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่อย่างน้อยปี 2011

ที่มา: CAA

เอเชียจะก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดหรือไม่?

หากเปรียบเทียบในแง่ปริมาณการแปรรูปโกโก้ ยุโรปยังคงเป็นผู้นำในปัจจุบัน:

  • ยุโรป (ไตรมาส 2): ประมาณ 316,000 ตัน
  • เอเชีย (ไตรมาส 2): ประมาณ 225,000 ตัน

ช่องว่างระหว่างสองภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ 91,000 ตัน โดยยุโรปยังคงมีปริมาณการแปรรูปสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลก เอเชียถือเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในขณะนี้

เหตุผลที่เอเชียอาจขึ้นมาเป็นผู้นำในระยะกลาง

มี 3 ปัจจัยหลักที่สนับสนุนแนวโน้มนี้:

1. การขยายตัวของชนชั้นกลาง

การบริโภคช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากโกโก้ในประเทศต่าง ๆ เช่น:

  • จีน
  • อินเดีย
  • ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดตะวันตกเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว

2. ต้นทุนการดำเนินงาน

กระบวนการแปรรูปกำลังเคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคที่:

  • มีต้นทุนพลังงานต่ำกว่า
  • มีต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้
  • ตลาดผู้บริโภคกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

3. การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในประเทศผู้ผลิต

แผนของประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ เช่น:

  • ไอวอรีโคสต์
  • กานา

ที่ต้องการลดการส่งออกเมล็ดโกโก้ดิบ และเพิ่มการแปรรูปภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานในยุโรป พร้อมเปิดโอกาสให้ตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าได้เปรียบ

ไอวอรีโคสต์: ผู้ผลิตรายใหญ่ยังเพิ่มการแปรรูป

การแปรรูปโกโก้ในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง ไอวอรีโคสต์ เพิ่มขึ้น:

  • เพิ่มขึ้น 28% YoY
  • อยู่ที่ 158,672 ตัน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 169,000 ตัน

วิเคราะห์สภาพอากาศและความเสี่ยงจาก El Niño

สถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักมีความแตกต่างกันอย่างมาก และเชื่อมโยงกับวัฏจักรภูมิอากาศโลก

สภาพอากาศปัจจุบัน (กลางเดือนกรกฎาคม)

แอฟริกาตะวันตก (ไอวอรีโคสต์, กานา)

  • ปริมาณฝนในปัจจุบันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นโกโก้
  • ช่วยปรับปรุงสภาพต้นไม้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวหลัก
  • อุณหภูมิยังอยู่ในระดับปกติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย)

  • ปริมาณฝนมีลักษณะกระจายตัวและเกิดเฉพาะบางพื้นที่
  • ถือเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลผลิตมากนัก

บราซิล (Bahia)

  • พบภาวะแห้งแล้งตามฤดูกาล ซึ่งเป็นรูปแบบปกติของช่วงเวลานี้

ผลกระทบและแนวโน้มจาก El Niño

ตามการคาดการณ์สภาพอากาศล่าสุดสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี ปรากฏการณ์ El Niño ที่มีความรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก

แบบจำลองจาก:

  • NOAA
  • WMO

ระบุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีความผิดปกติสูงขึ้นแล้ว โดยดัชนี Niño 3.4 อยู่เหนือระดับ +1.5°C

ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดหนึ่งในปรากฏการณ์ El Niño ที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีจุดสูงสุดในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า

สำหรับตลาดโกโก้ ความเสี่ยงจาก El Niño จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลผลิตในภูมิภาคผู้ปลูกรายใหญ่ และสร้างความผันผวนให้กับราคาในระยะต่อไป

NOAA ชี้ความเสี่ยง Super El Niño เพิ่มขึ้น กระทบตลาดโกโก้อย่างไร?

แบบจำลองของ NOAA ระบุว่า มีโอกาสมากกว่า 80% ที่จะเกิด Super El Niño ในช่วงเดือน ตุลาคม–พฤศจิกายน–ธันวาคม และมีโอกาส 100% ที่ปรากฏการณ์ El Niño โดยรวมจะเกิดขึ้น

ปัจจุบันอุณหภูมิในบริเวณ El Niño 3.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ย และบ่งชี้ว่ากำลังเข้าสู่ภาวะ El Niño ระดับปานกลาง

ที่มา: NOAA

ผลกระทบต่อตลาดโกโก้

1. ภัยแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยปกติแล้ว El Niño จะทำให้:

  • ปริมาณฝนลดลง
  • อุณหภูมิสูงขึ้น

โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตโกโก้อย่าง:

  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย

สภาพฝนที่ไม่สม่ำเสมอและกระจายตัวในภูมิภาคดังกล่าวในปัจจุบัน อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะแห้งแล้งที่กำลังเข้ามา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น:

  • ผลผลิตโกโก้ในเอเชียอาจลดลงอย่างมาก
  • โรงงานแปรรูปในภูมิภาคอาจต้องนำเข้าเมล็ดโกโก้จากแหล่งอื่นในราคาที่สูงขึ้น

2. ความเสี่ยงต่อแอฟริกาตะวันตก

แม้ว่าปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคมจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้กับประเทศผู้ผลิตหลักอย่าง:

  • ไอวอรีโคสต์
  • กานา

แต่หาก El Niño มีความรุนแรงในช่วงปลายปี ตามสถิติที่ผ่านมา มักนำไปสู่:

  • กระแสลมแห้งจากทะเลทราย Harmattan ที่รุนแรงขึ้น
  • การขาดแคลนฝนอย่างหนัก

ซึ่งหมายความว่า สภาพอากาศที่ดีขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงช่วงสงบก่อนเกิดความผันผวนครั้งใหญ่

หาก El Niño เกิดขึ้นตามระดับความรุนแรงที่คาดการณ์ไว้ ตลาดโกโก้อาจต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอุปทานรอบใหม่ในช่วงปลายปี

โดยรวม ตลาดโกโก้กำลังเผชิญกับปัจจัยสองด้าน:

  • อุปสงค์เอเชียที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
  • ความเสี่ยงด้านอุปทานจากสภาพอากาศที่เลวร้ายลง

หากผลผลิตจากประเทศผู้ผลิตหลักได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ราคากโกโก้อาจกลับมาเผชิญแรงกดดันขาขึ้นอีกครั้งในระยะกลาง

ราคาทองโกโก้เริ่มต้นการซื้อขายวันนี้ด้วยการเดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเห็นได้ว่าการซื้อขายใน 3 เซสชันก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ชัดเจนเหนือระดับ 5,500 ดอลลาร์ต่อตัน

ที่มา: xStation5


 
16 กรกฎาคม 2026, 15:43

Chart of the day: ฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วง 0.6% แม้ TSMC เผยผลประกอบการเหนือคาด! ตลาด AI เริ่มทบทวนความร้อนแรงหรือไม่?
16 กรกฎาคม 2026, 15:41

ทองคำยังยืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ 🚩 แนวโน้มถัดไปของโลหะมีค่าจะเป็นอย่างไร?
16 กรกฎาคม 2026, 14:27

Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน
16 กรกฎาคม 2026, 13:34

ด่วน: 🇬🇧 GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.1% หลัง GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด 📈
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก