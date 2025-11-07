อ่านเพิ่มเติม
09:10 · 7 พฤศจิกายน 2025

ราคาน้ำมันร่วงต่อเนื่อง ท่ามกลางการผลิตเพิ่มขึ้นของ OPEC

OIL
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อเนื่อง หลังซาอุดีอาระเบียลดราคาและ OPEC เพิ่มกำลังผลิต

  • ความเสี่ยงการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐ: ขณะนี้ยังไม่มีแผนโจมตีทางบก แต่สหรัฐฯ ยังคงเตรียมความพร้อมทางทหารในทะเลแคริบเบียนและแปซิฟิกตะวันออก โดยมี USS Ford เข้าประจำการในพื้นที่ การดำเนินการเหล่านี้เป็นการป้องกันและสอดแนม ไม่ใช่การโจมตีทางบกโดยตรง

  • ซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมัน: Aramco ปรับลดราคาน้ำมัน Arab Light สำหรับลูกค้าเอเชียลง $1.20 ต่อบาร์เรล เหลือ $1 เหนือดัชนีอ้างอิงภูมิภาค ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ราคากลางอเมริกาเหนือลดลง $0.50 ต่อบาร์เรล ส่วนยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนคงเดิม

  • OPEC เพิ่มกำลังผลิตเล็กน้อย: การผลิตเดือนตุลาคมเพิ่ม 50,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 29.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเพิ่มกำลังผลิตจากซาอุดีอาระเบีย อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต ถูกชดเชยบางส่วนจากการลดลงของลิเบียและเวเนซุเอลา 120,000 บาร์เรลต่อวัน

  • ผลกระทบต่อราคา: Brent ร่วงประมาณ 1% อยู่ที่ราว $63 ต่อบาร์เรล ตลาดกังวลถึงอุปทานล้นในปี 2026 โดย OPEC+ จะชะลอการเพิ่มกำลังผลิตในไตรมาส 1 ปีหน้า

ราคาน้ำมันยังคงอ่อนไหวต่อการปรับราคาของซาอุดีอาระเบียและการผลิตของ OPEC การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนความไม่แน่นอนของอุปสงค์-อุปทานและความกังวลต่ออุปทานล้นในปีหน้า

U.S. crude production has begun to decline slightly, though this is offset by rising OPEC output and adequate global inventoriesSource: xStation5,

Source: HFI Research

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก