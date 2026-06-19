หุ้น Orlen ดิ่ง หลังราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์

- หุ้น Orlen (PKN.PL) ปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 148 PLN มาอยู่ที่ 124 PLN หลังราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยหลุดระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากระดับสูงสุดเกือบ 120 ดอลลาร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
- การปรับตัวลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงการลดลงของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) หลังตลาดเริ่มคาดหวังเสถียรภาพที่ดีขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะจากข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่าอิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- สำหรับ Orlen การปรับตัวลงของราคาน้ำมันส่งผลให้ตลาดเริ่มทบทวนแนวโน้มกำไรของบริษัทใหม่ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรยังคงพึ่งพาทั้งราคาน้ำมันและส่วนต่างกำไรจากการกลั่น (refining margin) เป็นสำคัญ การปรับฐานของราคาน้ำมันดิบจึงกดดันบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงานยุโรปโดยรวม และทำให้นักลงทุนเริ่มลดน้ำหนักในหุ้นที่เคยได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันระดับสูงก่อนหน้านี้
- หุ้น Orlen (PKN.PL) ปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 148 PLN มาอยู่ที่ 124 PLN หลังราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยหลุดระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากระดับสูงสุดเกือบ 120 ดอลลาร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
- การปรับตัวลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงการลดลงของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) หลังตลาดเริ่มคาดหวังเสถียรภาพที่ดีขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะจากข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่าอิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- สำหรับ Orlen การปรับตัวลงของราคาน้ำมันส่งผลให้ตลาดเริ่มทบทวนแนวโน้มกำไรของบริษัทใหม่ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรยังคงพึ่งพาทั้งราคาน้ำมันและส่วนต่างกำไรจากการกลั่น (refining margin) เป็นสำคัญ การปรับฐานของราคาน้ำมันดิบจึงกดดันบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพลังงานยุโรปโดยรวม และทำให้นักลงทุนเริ่มลดน้ำหนักในหุ้นที่เคยได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันระดับสูงก่อนหน้านี้
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางอย่าง Orlen (PKN.PL) ของโปแลนด์ ปรับตัวลงเกือบ 15% จากจุดสูงสุดล่าสุด หลังราคาน้ำมันดิบทั่วโลกทรุดตัวลงอย่างรุนแรง ภายหลังข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และการกลับมาเปิดเสรีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคาดว่าจะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ในภาพรวม แทบไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักอื่นที่ชัดเจนต่อการปรับตัวลงครั้งนี้ นอกจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออัตรากำไรและความสามารถในการทำกำไรของ Orlen สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตลาดพลังงานโลกอย่างสูงของบริษัท
การปรับประมาณการราคาน้ำมันหลังข้อตกลงกับอิหร่านโดยสถาบันการเงินหลักส่วนใหญ่เอนเอียงไปในทิศทางขาลง โดยมีเพียงธนาคารโลก (World Bank) ที่ยังคงคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent สูงกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ปัจจุบันราคาน้ำมัน Brent ลดลงมาอยู่บริเวณประมาณ 78.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากระดับเกือบ 120 ดอลลาร์ในวันที่ 9 มีนาคม 2026
การปรับคาดการณ์ของสถาบันการเงินหลังข้อตกลงอิหร่าน
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Goldman Sachs คาดว่า Brent จะเฉลี่ยราว 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2026 ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 90 ดอลลาร์
- Morgan Stanley ปรับมุมมองลงเช่นกัน โดยคาดว่า Brent จะอยู่ที่ราว 90 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2026 และลดลงสู่ 80 ดอลลาร์ในไตรมาส 4
- Citi มีมุมมองเชิงลบมากกว่า โดยคาดว่า Brent จะเฉลี่ยราว 75 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2026 และลดลงต่อเนื่องถึงราว 70 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี
- สำหรับปี 2027 แนวโน้มยังอ่อนลงต่อเนื่อง โดย Goldman Sachs คาดเฉลี่ยราว 75 ดอลลาร์ ขณะที่ Citi คาดอาจลดลงสู่ระดับ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสถาบันที่มีมุมมองเชิงลบ ธนาคารโลกยังคงคาดการณ์ราคาน้ำมันเฉลี่ยราว 94 ดอลลาร์ในปี 2026 โดยอ้างอิงความเสี่ยงด้านอุปทานและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ EIA คาดว่าราคาน้ำมันจะค่อย ๆ ปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี และอาจอยู่บริเวณ 79 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
น้ำมันยังเป็นตัวแปรหลักของ Orlen
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จากภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น Orlen และราคาน้ำมันดิบจะเห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกันสูง แม้ว่า Orlen จะพัฒนาเป็นกลุ่มพลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งธุรกิจโรงกลั่น ปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้า ก๊าซ และค้าปลีก แต่ตลาดยังคงมองบริษัทในฐานะ “ตัวแทนของราคาพลังงานโลก”
- โดยทั่วไป ราคาน้ำมันที่ลดลงมักนำไปสู่การปรับลดคาดการณ์กำไร โดยเฉพาะเมื่อมาพร้อมกับส่วนต่างกำไรการกลั่นที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวย
- ในขณะเดียวกัน การปรับฐานครั้งนี้อาจสะท้อนว่าตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของช่วงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงเป็นเวลานาน หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Orlen (PKN.PL), กรอบเวลา D1
การปรับตัวลงล่าสุดของหุ้น Orlen สะท้อนทั้งแรงกดดันจากการปรับฐานอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าราคาน้ำมัน Brent อาจยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อต้นปีอย่างมีนัยสำคัญ
ตราบใดที่ตลาดพลังงานโลกยังไม่เกิดช็อกด้านอุปทานรอบใหม่ หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาปะทุอีกครั้ง ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำมีแนวโน้มจะยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในหุ้น Orlen ต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
Source: xStation5
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