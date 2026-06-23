ปอนด์พุ่ง หลังนักลงทุนตอบรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำอังกฤษ 🇬🇧🚀

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น หลังตลาดตอบรับการลาออกของนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ 🇬🇧🚀
การประกาศลาออก
เกิดอะไรขึ้น?
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งทั้งหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรี หลังยอมรับว่าสมาชิกพรรคจำนวนมากไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปได้สำเร็จ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพื่อให้การส่งมอบอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่น สตาร์เมอร์จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพรรคแรงงานจะเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
กระบวนการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดย แอนดี เบิร์นแฮม ซึ่งเพิ่งคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมและได้รับการมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะรับตำแหน่งต่อจากสตาร์เมอร์ ถือเป็นผู้สืบทอดที่ถูกจับตามากที่สุด หากไม่มีคู่แข่งสำคัญ การเปลี่ยนผ่านอำนาจอาจเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ โดยช่วงรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9–16 กรกฎาคม และคาดว่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงปิดภาคฤดูร้อน
ปฏิกิริยาของตลาด
ค่าเงินปอนด์ (GBP)
ในช่วงแรก เงินปอนด์อ่อนค่าลงทันทีหลังข่าวการลาออกถูกประกาศ แต่หลังจากนั้นกลับพลิกฟื้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับเงินเยน และเพิ่มขึ้น 0.55% เมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะช่วยยุติภาวะชะงักงันทางการเมือง
พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilts)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 4 จุดเบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.80% หลังการประกาศลาออก โดยก่อนหน้านี้อัตราผลตอบแทนเคยพุ่งขึ้นหลังชัยชนะของเบิร์นแฮมในการเลือกตั้งซ่อม แต่กลับมาทรงตัวที่ระดับ 4.8452% ในช่วงเช้าวันจันทร์ ทั้งนี้ เบิร์นแฮมได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดตราสารหนี้ผ่านการยืนยันว่าจะยึดมั่นในวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด
ตลาดหุ้นและความเชื่อมั่นนักลงทุน
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมตอบรับข่าวดังกล่าวในเชิงบวกมากกว่าความตื่นตระหนก โดยดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นประมาณ 0.6% ก่อนปิดการซื้อขาย นักลงทุนมองว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และให้การตอบรับเชิงบวกต่อคำมั่นด้านวินัยทางการคลังของเบิร์นแฮม ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่อาจขาดความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงจากสุญญากาศทางการเมือง
แม้ว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีระหว่างเยอรมนีและสหราชอาณาจักรจะยังมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ แต่คู่เงิน EURGBP ได้ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว
ความกังวลด้านการคลังและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันของเยอรมนีและสหราชอาณาจักร อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของทั้งสองประเทศเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ส่งผลให้ส่วนต่างผลตอบแทน (Yield Spread) มีความผันผวนจำกัด ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นปัจจัยยึดเหนี่ยวก่อนที่ EURGBP จะเข้าสู่การปรับตัวลงในระยะยาวได้
ที่มา: XTB Research
บริบทของตลาด
การลาออกของ เคียร์ สตาร์เมอร์ ถือเป็นการปิดฉากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานไม่ถึง 2 ปี หลังจากได้รับชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2024
สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การลาออก ได้แก่ ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนพฤษภาคม การต่อต้านจากภายในพรรคต่อแนวนโยบายการคลัง และข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญหลายตำแหน่ง
แรงกดดันครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน หลังจาก แอนดี เบิร์นแฮม ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้งซ่อมที่เมืองเมกเกอร์ฟิลด์ (Makerfield) ส่งผลให้กระแสเรียกร้องการเปลี่ยนผู้นำพรรคทวีความชัดเจนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วิเคราะห์ทางเทคนิค: EURGBP (H4)
คู่เงิน EURGBP กำลังแสดงสัญญาณการปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยเห็นได้จากแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 30 และ 100 ช่วงเวลา
ราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 0.8678 และทะลุแนวรับสำคัญหลายระดับตาม Fibonacci Retracement ปัจจุบันกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณระดับ Fibonacci 78.6% ที่ 0.8632
โมเมนตัมยังคงเป็นลบอย่างชัดเจน โดยดัชนี RSI ลดลงสู่ระดับ 35.0 และกำลังเข้าใกล้เขต Oversold อย่างรวดเร็ว
หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับดังกล่าวอย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 100% บริเวณ 0.8620
Source: xStation5
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