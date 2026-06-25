Palantir จะร่วงต่อหรือไม่? Michael Burry ออกมาแสดงความเห็น

Michael Burry นักลงทุนชื่อดังที่เคยคาดการณ์วิกฤตซับไพรม์ได้อย่างแม่นยำ มองว่าสถานการณ์ของ Palantir กำลังแย่ลงต่อเนื่อง
Burry เป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นของ Palantir มาอย่างยาวนาน และจนถึงขณะนี้ หุ้นของบริษัทก็ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับมุมมองของเขา โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น Palantir ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 30%
ปัจจัยทางเทคนิค
ในโพสต์ล่าสุด Burry ชี้ให้เห็นว่าภาพทางเทคนิคของ Palantir กำลังส่งสัญญาณอ่อนแอลงมากขึ้น คำเตือนดังกล่าวมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด?
Burry ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของราคา (near the highs) ขณะที่การปรับตัวลงของราคามาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ซึ่งในมุมมองของเขา เป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มว่าแรงกดดันฝั่งขาย (Bearish Momentum) อาจยังคงดำเนินต่อไปในระยะข้างหน้า
Source: xStation5
มุมมองดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏบนกราฟทั้งหมด หากพิจารณาจากพฤติกรรมราคา จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายสูงสุด (Peak Volume) เกิดขึ้นในช่วงราคาที่ค่อนข้างกว้างระหว่าง 65–118 ดอลลาร์ หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 40% ราคาก็เพียงแค่กลับเข้าสู่กรอบการเคลื่อนไหวหลักของรอบดังกล่าวเท่านั้น
นอกจากนี้ Burry ยังเชื่อมโยงปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเข้ากับ “ความสนใจที่ลดลง” ของนักลงทุน และมองว่าเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อ แม้มุมมองนี้จะฟังดูสมเหตุสมผล แต่ในทางเทคนิคแล้วไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมองว่า ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงมักทำให้แนวโน้มราคามีความน่าเชื่อถือและยั่งยืนน้อยลง ไม่ได้เป็นปัจจัยยืนยันขาลงเสมอไป
แล้วสิ่งนี้หมายความว่าหุ้นกำลังจะเกิดการรีบาวด์หรือไม่?
ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะสัญญาณที่สำคัญกว่าคือการเกิด “Death Cross” ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 และ 200 วัน โดยครั้งล่าสุดที่สัญญาณนี้ปรากฏบนกราฟของบริษัทคือช่วงปลายปี 2021 ซึ่งหลังจากนั้นราคาหุ้นปรับตัวลงประมาณ 60%
ปัจจัยพื้นฐาน
- Michael Burry ยังได้หยิบยกข้อกังวลด้านปัจจัยพื้นฐานหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่อง “Moat” หรือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เขามองว่าค่อนข้างตื้น เมื่อเทียบกับการเป็นบริษัทในกลุ่ม SaaS แม้ว่าผู้บริหารของบริษัทจะมีมุมมองต่างออกไปก็ตาม
- อีกประเด็นหนึ่งคือข้อกล่าวหาว่า Palantir ใช้วิธีรับรู้รายได้เชิงรุก (Aggressive Revenue Recognition) เพื่อทำให้ผลประกอบการดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางบัญชี
- สำหรับประเด็นแรก เรื่องความแข็งแกร่งของธุรกิจยังเป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจาก Burry ไม่ได้นำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัทพึ่งพาโซลูชันจากบุคคลที่สามมากเกินไป ขณะที่ Palantir เองมีบริการที่ค่อนข้างเฉพาะทาง และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานด้านข่าวกรองในหลายประเทศทั่วโลก หากสิ่งเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ก็อาจต้องตั้งคำถามว่า Burry นิยามคำว่า “Moat” ไว้อย่างไร
- ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการรับรู้รายได้เชิงรุกนั้น ข้อมูลทางการเงินไม่ได้สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว โดยปกติแล้วพฤติกรรมลักษณะนี้จะสะท้อนผ่านรายได้ที่เติบโตเร็วกว่าลูกหนี้การค้า แต่ในกรณีของ Palantir กลับเป็นในทิศทางตรงกันข้าม แม้ว่าสิ่งนี้อาจสะท้อนความท้าทายบางประการของบริษัท แต่ก็เป็นปัญหาคนละประเภทกับที่ Burry กล่าวอ้าง
อะไรอยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของหุ้น?
- การปรับตัวลงของราคาหุ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลักษณะของบริษัทเอง Palantir ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “Hyper-Growth” ซึ่งมีการเติบโตของกำไรในระดับที่พบได้ไม่บ่อยแม้แต่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีอัตรากำไรที่สูง ส่งผลให้บริษัทมี Operating Leverage สูงและได้รับการประเมินมูลค่าด้วยตัวคูณ (Valuation Multiples) ที่สูงตามไปด้วย
- นั่นหมายความว่า แม้เพียงความผิดหวังเล็กน้อยจากผลประกอบการ ก็สามารถนำไปสู่แรงขายที่รุนแรงได้
- อีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันมูลค่าหุ้นคือการที่บริษัทอยู่ในกลุ่ม SaaS ซึ่งถูกกดดันจากกระแส AI ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับลดมุมมองต่อหุ้น SaaS จำนวนมากล่วงหน้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และเทคโนโลยี Agent/LLM ต่อโมเดลธุรกิจดั้งเดิม โดยที่หลายครั้งยังไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียดว่าผลกระทบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร และ Palantir ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากมุมมองดังกล่าว
- เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน การกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดเดิมอีกครั้งอาจเป็นความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรอบราคา 70–120 ดอลลาร์ยังถือว่ากว้างพอสำหรับการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือการสะสมกำลัง ระหว่างรอให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาเอื้ออำนวยมากขึ้น
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