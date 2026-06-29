- ตลาดน้ำมันกลับมาสงบ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง
- กระแสการลงทุนในหุ้น AI เริ่มกลับมาทรงตัว
- การปรับฐานของหุ้นเทคฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน
- ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเริ่มส่งผลกระทบ
- ความเสี่ยงต่อการไหลออกของเงินทุนจากดัชนี FTSE 100
- พรีวิวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP)
- เงินเฟ้อยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัวตามการปรับลงของราคาน้ำมัน
- สหราชอาณาจักร: นโยบายเศรษฐกิจของ Andy Burnham จะมีอะไรบ้าง?
- ตลาดน้ำมันกลับมาสงบ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง
- กระแสการลงทุนในหุ้น AI เริ่มกลับมาทรงตัว
- การปรับฐานของหุ้นเทคฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน
- ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเริ่มส่งผลกระทบ
- ความเสี่ยงต่อการไหลออกของเงินทุนจากดัชนี FTSE 100
- พรีวิวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP)
- เงินเฟ้อยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัวตามการปรับลงของราคาน้ำมัน
- สหราชอาณาจักร: นโยบายเศรษฐกิจของ Andy Burnham จะมีอะไรบ้าง?
สัปดาห์นี้: อะไรจะเกิดขึ้นต่อกับหุ้นเทคฯ, Payrolls และนโยบายเศรษฐกิจของ Andy Burnham
ไตรมาส 2 สิ้นสุดลงพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปี ตลาดกำลังจับตาประเด็นสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม รวมถึงแรงขายในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย
ตลาดน้ำมันเริ่มสงบ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุอีกครั้ง
- ช่วงเปิดสัปดาห์ ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์
- อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ได้ผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในวันจันทร์ หลังทั้งสองฝ่ายตกลงยุติการโจมตี ขณะที่ทั้ง Brent และ WTI ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงคราม และต่างร่วงลงมากกว่า 10% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- การปรับตัวลงของราคาน้ำมันทำให้ตลาดลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร หากนักลงทุนมองว่าความตึงเครียดครั้งนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว ราคาน้ำมัน Brent อาจกลับลงไปทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระแส AI เริ่มกลับมาตั้งหลัก
- ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดบวก
- หลังจากถูกเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อน หุ้นในเอเชียเริ่มฟื้นตัว แม้ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ยังปิดลบเล็กน้อย รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนลงทุนกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยพยุงภาพรวมของตลาด แม้ว่าหุ้นชิปรายใหญ่บางตัว เช่น SK Hynix จะยังอ่อนตัว
- แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 แต่โมเมนตัมเริ่มชะลอลง โดย Kospi เคยปรับขึ้นกว่า 60% ก่อนจะร่วงแรงกว่า 10% ในสัปดาห์เดียว ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ อย่าง Oracle, Qualcomm, Palantir และ Nvidia ต่างเผชิญแรงขายเช่นกัน
แรงขายหุ้นเทคฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน
- การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจที่อ่อนแอลง
- ตลาดยังคาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500 ไตรมาส 2 จะเติบโตประมาณ 22% โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากกลุ่มเทคโนโลยี
- หาก Microsoft, Amazon และ Alphabet ยังคงยืนยันแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ในช่วงประกาศผลประกอบการปลายเดือนกรกฎาคม แนวโน้มขาขึ้นของหุ้นกลุ่ม AI อาจกลับมาอีกครั้ง
ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเริ่มสร้างแรงกดดัน
อีกประเด็นที่ตลาดจับตาคือข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม AI
หุ้น Apple ร่วง 4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนรีบาวด์ในวันศุกร์ หลังประกาศขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกัน Alphabet เปิดเผยว่าได้จำกัดการใช้งานโมเดล Gemini ของ Meta เนื่องจากกำลังประมวลผลไม่เพียงพอ ส่งผลให้บางโครงการ AI ของ Meta ต้องล่าช้า และมีการจำกัดการใช้ AI ภายในองค์กร
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า ความต้องการด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่กำลังการผลิตยังไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้บริษัทเทคโนโลยียังคงต้องลงทุน (CapEx) ในระดับสูงต่อไป
ความเสี่ยงของ FTSE 100
แม้การหมุนเงินลงทุนออกจากหุ้นเทคฯ จะช่วยให้ดัชนีบางแห่งในยุโรป เช่น FTSE 100 ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดสหรัฐฯ และเอเชียในสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ตลาดอังกฤษกำลังเผชิญอีกหนึ่งความเสี่ยง หลังมีรายงานว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของอังกฤษกว่า 20 แห่ง อาจเลือกเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ควบคู่กับตลาดลอนดอน
ประเด็นดังกล่าวสะท้อนความท้าทายของตลาดทุนอังกฤษ และอาจกลายเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ไข
สิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้
1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ และตัวเลข NFP
สัปดาห์นี้ถือเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดของตลาด
นักลงทุนจะติดตามทั้งตัวเลข ISM, PMI, รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ที่ประกาศในวันพฤหัสบดี รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ ในการประชุม ECB ที่เมืองซินตรา
ตลาดคาดว่า
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NFP เพิ่มขึ้น 114,000 ตำแหน่ง
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อัตราว่างงาน 4.3%
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ค่าจ้างเฉลี่ยเติบโต 3.4% YoY
หากตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาด ตลาดอาจเริ่มลดความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงหุ้นเทคโนโลยี ฟื้นตัว
2. เงินเฟ้อยูโรโซน
ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเดือนมิถุนายนจะเป็นข้อมูลสำคัญของยุโรปในสัปดาห์นี้
ตลาดคาดว่า
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เงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอลงจาก 3.2% เหลือ 3.0%
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เงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ 2.6%
หากเงินเฟ้อชะลอลงมากกว่าคาด โอกาสที่ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นยุโรป
3. สหราชอาณาจักร: Andy Burnham จะเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจอย่างไร?
นาย Andy Burnham ว่าที่นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร มีกำหนดประกาศวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจในวันจันทร์
ตลาดจับตาว่าเขาจะเลือกใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใด รวมถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดพันธบัตรอังกฤษ (Gilts) และค่าเงินปอนด์
ปัจจุบัน GBP/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.32 ขณะที่นักลงทุนยังรอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่
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