เงินเฟ้อ PCE และรายได้ส่วนบุคคลออกมาสูงขึ้น ส่งผลให้ EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.2% 📈

25.06.2026: ตัวเลข PCE Inflation สหรัฐฯ (เดือนพฤษภาคม)
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PCE Inflation (MoM): 0.4% (คาดการณ์: 0.5% | ก่อนหน้า: 0.3%)
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PCE Inflation (YoY): 4.1% (คาดการณ์: 4.1% | ก่อนหน้า: 3.8%)
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Core PCE (MoM): 0.3% (คาดการณ์: 0.3% | ก่อนหน้า: 0.3%)
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Core PCE (YoY): 3.4% (คาดการณ์: 3.4% | ก่อนหน้า: 3.3%)
รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ (เดือนพฤษภาคม)
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รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) MoM: 0.7% (คาดการณ์: 0.4% | ก่อนหน้า: 0.6%)
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การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) MoM: 0.7% (คาดการณ์: 0.6% | ก่อนหน้า: 0.4%)
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การใช้จ่ายผู้บริโภค (Consumer Spending) ไตรมาส 1: 0.5% (คาดการณ์: 1.4% | ก่อนหน้า: 1.9%)
วิเคราะห์
ตัวเลข PCE Inflation ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนผลกระทบจากสงครามอิหร่านที่เริ่มส่งผ่านมายังเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม Core PCE ยังคงทรงตัวและไม่ได้เร่งตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในหมวดอาหารและพลังงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชั่วคราว ไม่ใช่เงินเฟ้อที่กระจายตัวในวงกว้าง
ประเด็นนี้มีความสำคัญ เนื่องจาก Fed ให้ความสำคัญกับดัชนี PCE มากกว่า CPI ในการประเมินทิศทางนโยบายการเงิน
ในด้านรายได้และการใช้จ่าย รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายต่างเพิ่มขึ้น 0.7% แต่รายได้เติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดมาก ขณะที่ตัวเลข Consumer Spending ในไตรมาส 1 ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน ซึ่งอาจสะท้อนว่าโมเมนตัมการบริโภคของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว
หลังการประกาศข้อมูลก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตลาดมองว่า Fed อาจมีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยกว่าที่คาด แม้ว่าตัวเลข GDP และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะยังแข็งแกร่งก็ตาม
ขณะเดียวกัน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าคาด กำลังทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่า การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ในระยะต่อไปหรือไม่
Source: xStation5
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📉 EURUSD ร่วงต่ำกว่าระดับ 1.135