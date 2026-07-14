ผลกระทบจากโดนัลด์ ทรัมป์: น้ำมันพุ่ง หุ้นร่วง หลังสงครามกับอิหร่านทวีความรุนแรง

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าวอชิงตันจะกลับมาใช้มาตรการ ปิดกั้นทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบดังกล่าว โดยมาตรการนี้คาดว่าจะเริ่มมีผลทันที และทรัมป์ให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมใหม่นี้เป็นเรื่องของ “ความเป็นธรรม”
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานสหรัฐฯ เคยระบุว่าการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเส้นทางเดินเรือนานาชาติเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นมาตรการดังกล่าวอาจเผชิญอุปสรรคเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติจริง แต่ระดับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหมายความว่า นักลงทุนที่คาดหวังว่าตลาดจะสงบในเดือนกรกฎาคม อาจต้องพบกับความผันผวนที่มากกว่าคาด
น้ำมันพุ่ง หุ้นถูกกดดัน
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเกือบ 6% ในวันนี้ โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยมีหุ้นกลุ่มชิปเป็นผู้นำการปรับตัวลง
- SanDisk ลดลง 11%
- Marvell Technology ลดลง 7%
- Arm Holdings ลดลง 7%
ตลาดพันธบัตรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 10 bps และกำลังเข้าใกล้ระดับ 5%
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 5 bps
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 15 bps
ราคาน้ำมันเปลี่ยนมุมมองดอกเบี้ย Fed
- การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันทำให้ตลาดต้องประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใหม่
- ปัจจุบันตลาดมองว่าโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนนี้อยู่ที่ 40% เพิ่มขึ้นจากเพียง 20% ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ทำให้ทั้ง ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้องจับตาผลกระทบด้านเงินเฟ้อรอบสองจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
Fed ส่งสัญญาณ Hawkish เพิ่มแรงกดดันตลาด
- ข่าวล่าสุดจาก Fed อาจไม่ได้ช่วยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง
- Chris Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยควรเป็นหนึ่งในทางเลือก หากตัวเลข CPI วันพรุ่งนี้ออกมาสูงกว่าคาด
- สิ่งนี้สะท้อนว่า อย่างน้อยหนึ่งในสมาชิก Fed อาจพร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
- Waller ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งสัญญาณเข้มงวดเรื่องเงินเฟ้อโดยไม่มีมาตรการดำเนินการจริงนั้นไม่มีประโยชน์
- คำถามคือ เขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีมุมมองนี้หรือไม่? หรือประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh อาจมีมุมมองในทิศทางเดียวกัน?
- ตลาดอาจได้รับคำตอบในวันพรุ่งนี้ เมื่อ Warsh เข้าให้การต่อสภาคองเกรส
ทองคำถูกกดดัน แม้สงครามอิหร่านรุนแรงขึ้น
ทองคำยังคงปรับตัวลงอีกครั้ง แม้ความขัดแย้งในอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้น
ราคาทองคำลดลงประมาณ 2.5% ในวันนี้ และกำลังทดสอบระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ดูเหมือนว่าการยกระดับความขัดแย้งในครั้งนี้กลับส่งผลลบต่อทองคำ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น และตลาดเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
สภาวะดังกล่าวไม่เอื้อต่อทองคำ และหากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเพิ่มขึ้น ราคาทองคำอาจมีความเสี่ยงที่จะหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาดหุ้นและธีม AI ขึ้นอยู่กับน้ำมันและ Bond Yield
ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
Nasdaq แสดงความอ่อนแอมากกว่า S&P 500 และถูกเทขายหนักกว่า
แนวโน้มของ Nasdaq และธีม AI จะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยสำคัญ:
- ราคาน้ำมัน
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี
ปัจจุบัน Bond Yield อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.61%
หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง และสงครามในอิหร่านขยายตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอาจกลับขึ้นไปใกล้ระดับ 5%
หากเกิดขึ้นจริง นักลงทุนฝั่งขาขึ้นของตลาดหุ้นอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้น และราคาทองคำอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานรุนแรง
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ทิศทางตลาดยังอยู่ในมือของทรัมป์
- ขณะนี้ Sentiment ของตลาดยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ โดนัลด์ ทรัมป์
- หากเขายกเลิกหรือถอยจากแผนปิดกั้นช่องแคบและการเก็บค่าธรรมเนียม การฟื้นตัวของตลาดอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหุ้นและทองคำ
- แต่หากมาตรการปิดกั้นถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มา: XTB
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