PMI ภาคการผลิตยูโรโซน: EURUSD ขยับขึ้น หลังการผลิตฟื้นตัวและแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลาย

ภาคการผลิตของยูโรโซนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าพอใจในช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปี แม้ว่า ดัชนี S&P Global Eurozone Manufacturing PMI จะปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 51.4 ในเดือนมิถุนายน (จาก 51.6 ในเดือนพฤษภาคม) แต่ยังคงอยู่ในโซนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
ข้อมูลเชิงลึกสะท้อนภาพที่ซับซ้อนของภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตในโรงงานยังคงเร่งตัวขึ้น ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานแม้ยังตึงตัว แต่เริ่มมีสัญญาณของการทรงตัวและดีขึ้น อีกทั้งต้นทุนพลังงานที่ลดลงยังช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อภาคการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ
EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลขเงินเฟ้อของฝรั่งเศส เยอรมนี และยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาด อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ 1.1380–1.1430 ขณะที่ปัจจัยความผันผวนเพิ่มเติม—รวมถึงเงินเฟ้อ HICP ยูโรโซน, ตัวเลขจ้างงาน ADP และเวทีเสวนาที่ซินตรา ซึ่งมีผู้ว่าธนาคารกลางระดับโลกเข้าร่วม—จะทยอยเข้ามาในช่วงต่อไปของวัน
โมเมนตัมเชิงบวกอาจเพิ่มขึ้น หาก EUR/USD สามารถ ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก (EMAs) ได้สำเร็จ ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินยังคงปรับตัวลงราว 0.15%
ที่มา: xStation5
Dynamics ภาคอุตสาหกรรม: การผลิต vs อุปสงค์
แม้ดัชนี PMI ภาพรวมจะลดลงเล็กน้อย แต่การผลิตจริงในภาคโรงงานกลับ เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของภาคการผลิตยูโรโซนตั้งแต่ต้นปี 2022
- การผลิตเร่งตัวขึ้น (Output Accelerating): ดัชนี Output PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.7 (จาก 51.3 ในเดือนพฤษภาคม) ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
- ความแตกต่างรายประเทศ: การเติบโตของการผลิตกระจายตัวในหลายประเทศ โดยมีเพียง สเปนและฝรั่งเศส ที่ไม่สามารถขยายตัวได้ในเดือนมิถุนายน
- อุปสงค์ยังเปราะบาง: คำสั่งซื้อใหม่กลับมาโตเล็กน้อยหลังทรงตัวในเดือนก่อน แต่การเติบโตยังจำกัด ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
- ซัพพลายเชนยังตึงตัว: ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเริ่มดีขึ้นเล็กน้อย แต่ว่ากำลังการผลิตของซัพพลายเออร์ยังตึงตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เงินเฟ้อชะลอ + การจ้างงานลดลงช้าลง
หนึ่งในประเด็นสำคัญของรายงานเดือนมิถุนายนคือ แรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มผ่อนคลายลงชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันโลกที่ลดลง
- เงินเฟ้อต้นทุนต่ำสุดตั้งแต่มีนาคม: อัตราเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนชะลอลง หลังจากเร่งตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อน
- ราคาขายโรงงานชะลอ: ผู้ผลิตปรับขึ้นราคาช้าลง ส่งผลให้เงินเฟ้อฝั่งราคาขายแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
- การลดจ้างงานยังมีอยู่: การจ้างงานยังลดลง แต่เป็นการลดในอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
- ความเชื่อมั่นฟื้นตัว: ความคาดหวังต่อผลผลิตในอนาคตเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน แม้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวเล็กน้อย
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