ปฏิทินเศรษฐกิจ - ตัวเลข PMI เบื้องต้นและผลประกอบการของ FedEx ท่ามกลางแรงกดดันจากการปรับฐานของตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ – ดัชนี PMI เบื้องต้นและผลประกอบการ FedEx ท่ามกลางแรงกดดันในตลาด
ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันในวันนี้ แต่ไม่ใช่เพราะข้อมูลเศรษฐกิจ หากเกิดจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาระหนี้มหาศาลของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์โลกที่อ่อนแอลง
นักลงทุนได้ตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจจากเอเชียไปแล้วในช่วงเช้า แต่ตอนนี้ความสนใจของตลาดกำลังมุ่งไปที่ตัวเลข PMI เบื้องต้นของยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลนั้นรุนแรงเพียงใด
นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ รายงานสต็อกน้ำมันดิบของ API อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงาน ขณะที่หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ FedEx จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของภาวะการค้าโลก
ไฮไลต์ข้อมูลเศรษฐกิจจากเอเชีย
ญี่ปุ่น
ตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาดีกว่าคาดที่ 54.9 จุด เทียบกับคาดการณ์ที่ 54.5 จุด สะท้อนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ออสเตรเลีย
ข้อมูล PMI เบื้องต้นสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ผสมผสาน:
- ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นเป็น 51.2 จุด จาก 50.7 จุด
- ภาคบริการยังคงต่ำกว่าระดับ 50 จุด แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา BST)
08:15 น. ฝรั่งเศส
- Manufacturing PMI: คาด 50.0 | ก่อนหน้า 49.7
- Services PMI: คาด 45.5 | ก่อนหน้า 44.3
08:30 น. เยอรมนี
- Manufacturing PMI: คาด 50.5 | ก่อนหน้า 50.1
- Services PMI: คาด 49.0 | ก่อนหน้า 48.1
09:00 น. ยูโรโซน
- Composite PMI: คาด 49.1 | ก่อนหน้า 48.5
09:30 น. สหราชอาณาจักร
- Services PMI: คาด 50.1 | ก่อนหน้า 49.3
14:45 น. สหรัฐฯ
- Manufacturing PMI: คาด 54.6 | ก่อนหน้า 55.1
- Services PMI: คาด 51.1 | ก่อนหน้า 50.7
21:30 น. สหรัฐฯ
- รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API
- ครั้งก่อน: ลดลง 8.3 ล้านบาร์เรล
ผลประกอบการบริษัท
FedEx (หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด)
FedEx จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ ซึ่งนักลงทุนมักใช้เป็น "เครื่องวัดอุณหภูมิ" ของเศรษฐกิจโลกและกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ
รายงานครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นครั้งแรกหลังการแยกธุรกิจ FedEx Freight ออกมาเป็นบริษัทจดทะเบียนอิสระ นักลงทุนจะจับตา:
- ความคืบหน้าของมาตรการลดต้นทุน
- แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี
- มุมมองของผู้บริหารต่อการค้าโลกและพฤติกรรมผู้บริโภค
ตลาดที่น่าจับตา
EURUSD
คู่สกุลเงินหลักมีแนวโน้มผันผวนสูง หากตัวเลข PMI ของยูโรโซน โดยเฉพาะเยอรมนี ออกมาต่างจากสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ
WTI Oil
ราคาน้ำมันยังอยู่ในภาวะเปราะบาง โดยรายงานสต็อกน้ำมัน API ในคืนนี้อาจเป็นตัวเร่งความผันผวน หากปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด อาจกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม
US500 (S&P 500)
ดัชนี S&P 500 ถูกกดดันจากแรงขายตั้งแต่ช่วงเช้า ทิศทางปิดตลาดจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย รวมถึงผลประกอบการของ FedEx ที่จะประกาศหลังตลาดปิด
ประเด็นสำคัญของวันนี้: ตลาดกำลังพยายามหาคำตอบว่า การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีเป็นเพียงการพักฐานระยะสั้น หรือเป็นสัญญาณเตือนว่าภาระหนี้จากการลงทุนด้าน AI กำลังกลายเป็นความเสี่ยงใหม่ของตลาดการเงินโลก
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