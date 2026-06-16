ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ 🔎

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุกรอบข้อตกลงสันติภาพครั้งสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ ความคืบหน้าดังกล่าวช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ร่วงต่ำกว่า 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI หลุดต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แรงหนุนจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางหลายแห่งยังคงส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากปัญหาซัพพลายสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ฝังตัวอยู่ในเศรษฐกิจโลกแล้ว
สำหรับวันนี้ ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซน รวมถึงข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานขั้นสุดท้ายของโปแลนด์
📌 ประเด็นสำคัญจากช่วงการซื้อขายเอเชีย
🇯🇵 ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณ Hawkish
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 1.0% ซึ่งถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 โดยมติดังกล่าวผ่านด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 1 ขณะที่ผู้ว่าการ Ueda ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
🇦🇺 ออสเตรเลียคงดอกเบี้ย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวของ GDP และตลาดแรงงานในประเทศที่เริ่มทรงตัว
🇨🇳 ข้อมูลเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณผสม
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนสะท้อนภาพการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงดำเนินต่อไป
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
🕙 10:00 น. BST – เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW
คาดการณ์: -6.0 | ครั้งก่อน: -10.2
🕙 10:00 น. BST – ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW
ครั้งก่อน: -9.1
🕜 13:30 น. BST – สหรัฐฯ: ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits)
คาดการณ์: 1.420M | ครั้งก่อน: 1.423M
🕜 13:30 น. BST – สหรัฐฯ: ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน (Housing Starts)
คาดการณ์: 1.420M | ครั้งก่อน: 1.465M
🕤 21:40 น. BST – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ API
ครั้งก่อน: -9.119M
AUDUSD ร่วงหลังการประชุม RBA แม้ยังคงจุดยืนสาย Hawkish ⚔️
สรุปข่าวเช้าวันนี้ (16.06.2026)
BREAKING: ตัวเลข Industrial Production ของสหรัฐออกมา “ผสมผสาน”
กราฟประจำวัน: EU50 – ดัชนีหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ (15.06.2026)