ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ

สัปดาห์ใหม่ของตลาดการเงินเริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลต่อตลาดค่อนข้างจำกัด
- ยอดค้าปลีกของ ฮังการี ออกมาดีกว่าคาดที่ 4.8% YoY (คาดการณ์ 4.7%)
- ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฮังการีต่ำกว่าคาดที่ -0.4% YoY (คาดการณ์ 1.4%)
- ด้านคำสั่งซื้อภาคโรงงานของ เยอรมนี เพิ่มขึ้น 1.9% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.5%
ช่วงบ่ายนี้ ความสนใจของนักลงทุนจะหันไปที่ สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลภาคบริการประจำเดือนมิถุนายน
- เวลา 15:45 น. (UTC) จะมีการประกาศ S&P Global Services PMI โดยตลาดคาดไว้ที่ 51.4
- จากนั้นเวลา 16:00 น. (UTC) จะมีการประกาศ ISM Non-Manufacturing PMI ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญของภาคบริการ โดยตลาดคาดไว้ที่ 54.2 ลดลงเล็กน้อยจาก 54.5 ในเดือนก่อน พร้อมด้วยดัชนีย่อย ได้แก่ Business Activity, Employment และ Prices Index
ในช่วงค่ำ นักลงทุนยังต้องติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ได้แก่ Christopher Waller จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เวลา 17:00 น. (UTC) และ Philip Lane จากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เวลา 20:30 น. (UTC) ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป
การเปิดตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยการเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย
- VSTOXX (ดัชนีความผันผวนของยุโรป) เพิ่มขึ้น 0.60% สะท้อนว่าความกังวลของนักลงทุนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
- UK100 +0.23%
- NED25 +0.13%
- FRA40 +0.10%
- SUI20 +0.09%
- SPA35 +0.05%
- ITA40 +0.04%
ในขณะเดียวกัน มีเพียง EU50 (-0.07%) และ DE40 (-0.15%) ที่เคลื่อนไหวในแดนลบ แต่การปรับตัวลงยังถือว่าอยู่ในระดับจำกัด โดยภาพรวมของตลาดยุโรปยังคงทรงตัวในช่วงเปิดการซื้อขาย
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