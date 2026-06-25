📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ 🔼

การซื้อขายในวันพฤหัสบดีนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ พันธบัตร และดัชนีหุ้นทั่วโลก
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รายงาน PCE Inflation ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญมากที่สุด ทั้งตัวเลขทั่วไป (Headline PCE) และตัวเลขพื้นฐาน (Core PCE) นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะได้รับข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาส 1 ฉบับสุดท้าย รายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ชุดข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความต่อเนื่องของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในระยะสั้น แต่หากข้อมูลอ่อนแอกว่าคาด ก็อาจสนับสนุนมุมมองการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญหลายรายการประกาศพร้อมกันในเวลา 20:30 น. ตามเวลาไทย นักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินทุกประเภท
📌 เหตุการณ์สำคัญวันนี้
🇯🇵 ญี่ปุ่น
13:00 น. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Indicator) ฉบับสุดท้าย
🇫🇷 ฝรั่งเศส
14:45 น. ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
คาดการณ์: 83 | ครั้งก่อน: 82
🇪🇸 สเปน
15:00 น. CPI (HICP) YoY
คาดการณ์: 2.7% | ครั้งก่อน: 2.7%
15:00 น. GDP QoQ
คาดการณ์: 0.6% | ครั้งก่อน: 0.6%
🇮🇹 อิตาลี
16:00 น. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM
🇬🇧 สหราชอาณาจักร
17:00 น. การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี
🇪🇺 ยูโรโซน
18:00 น. ข้อมูลสินเชื่อของ ECB
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (20:30 น. เวลาไทย)
🔹 PCE Price Index YoY
คาดการณ์: 3.8% | ครั้งก่อน: 4.1%
🔹 PCE Price Index MoM
คาดการณ์: 0.4% | ครั้งก่อน: 0.5%
🔹 Core PCE YoY
คาดการณ์: 3.3% | ครั้งก่อน: 3.4%
🔹 Core PCE MoM
คาดการณ์: 0.2% | ครั้งก่อน: 0.31%
🔹 GDP ไตรมาส 1 (Final)
คาดการณ์: 1.8% | ครั้งก่อน: 1.6%
🔹 Durable Goods Orders
คาดการณ์: 8.0% | ครั้งก่อน: -5.0%
🔹 Initial Jobless Claims
คาดการณ์: 226,000 ราย | ครั้งก่อน: 225,000 ราย
🔹 Consumer Spending MoM
คาดการณ์: 0.5% | ครั้งก่อน: 0.6%
🔹 Personal Income MoM
คาดการณ์: 0.0% | ครั้งก่อน: 0.4%
🔹 Continuing Jobless Claims
คาดการณ์: 1.81 ล้านราย | ครั้งก่อน: 1.80 ล้านราย
🔹 EIA Natural Gas Storage
คาดการณ์: +73 พันล้านลูกบาศก์ฟุต | ครั้งก่อน: +69 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
23:00 น. ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต Kansas City Fed
Manufacturing Index คาดการณ์: 9 | ครั้งก่อน: 7
Composite Index คาดการณ์: 8 | ครั้งก่อน: 6
🎙️ การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
🇪🇺 17:00 น. Philip Lane (ECB)
🇪🇺 18:00 น. Isabel Schnabel (ECB)
🇪🇺 20:00 น. Piero Cipollone (ECB)
🇺🇸 02:40 น. (วันถัดไป) John Williams (Fed)
📍 โฟกัสหลักของตลาดวันนี้อยู่ที่ Core PCE และ PCE Inflation ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้นำความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed และส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์ ทองคำ พันธบัตร และดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
Source: xStation5
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