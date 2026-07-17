  
14:13 · 17 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: เงินเฟ้อยุโรปและภาคอสังหาฯ สหรัฐฯ เป็นไฮไลต์

วันศุกร์นี้ ตลาดการเงินเข้าสู่ช่วงที่ค่อนข้างสงบ หลังผ่านสัปดาห์ที่มีความผันผวนอย่างหนัก โดยนักลงทุนจับตาข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค (HICP) เดือนมิถุนายนของยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย)

ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี หลังผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลายแห่งปรับลดคาดการณ์การลงทุน ขณะที่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังคงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยวันนี้ Piero Cipollone กรรมการบริหาร ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

ด้านตลาดเงิน คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย

📌 เหตุการณ์สำคัญในช่วงตลาดเอเชีย

ช่วงเช้าไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง นักลงทุนจึงยังคงเคลื่อนไหวตามบรรยากาศการลงทุนจากตลาดหลักทั่วโลก

เวลา 01:00 น. Philip Jefferson กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ แต่ไม่มีการส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะสั้น

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ

08:00 น. โรมาเนีย

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ปรับฤดูกาล) เดือนพฤษภาคม (MoM)
  • คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล
  • ครั้งก่อน: 1.5%

09:00 น. สาธารณรัฐเช็ก

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: -0.4%
    • ครั้งก่อน: -0.1%
  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน (YoY)
    • คาดการณ์: 1.5%
    • ครั้งก่อน: 1.5%

09:00 น. สโลวาเกีย

  • เงินเฟ้อ HICP เดือนมิถุนายน (YoY)
  • คาดการณ์: 3.5%
  • ครั้งก่อน: 4.0%

10:00 น. ยูโรโซน

  • ดุลบัญชีเดินสะพัด (ปรับฤดูกาล) เดือนพฤษภาคม
  • คาดการณ์: 17.5 พันล้านยูโร
  • ครั้งก่อน: 15.7 พันล้านยูโร

11:00 น. ยูโรโซน

  • เงินเฟ้อ HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: -0.1%
    • ครั้งก่อน: 0.1%
  • เงินเฟ้อ HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (YoY)
    • คาดการณ์: 2.8%
    • ครั้งก่อน: 3.2%
  • เงินเฟ้อพื้นฐาน HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: 0.2%
    • ครั้งก่อน: 0.3%
  • เงินเฟ้อพื้นฐาน HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (YoY)
    • คาดการณ์: 2.4%
    • ครั้งก่อน: 2.6%

13:00 น. ยูโรโซน

  • สุนทรพจน์ของ Piero Cipollone กรรมการบริหาร ECB

14:30 น. สหรัฐฯ

  • ราคาส่งออก เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: -0.4%
    • ครั้งก่อน: 1.3%
  • ราคานำเข้า เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: -0.7%
    • ครั้งก่อน: 1.9%
  • จำนวนบ้านที่เริ่มก่อสร้าง (Housing Starts)
    • คาดการณ์: 1.31 ล้านยูนิต
    • ครั้งก่อน: 1.177 ล้านยูนิต
  • จำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits)
    • คาดการณ์: 1.40 ล้านยูนิต
    • ครั้งก่อน: 1.41 ล้านยูนิต

15:15 น. สหรัฐฯ

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน (MoM)
    • คาดการณ์: 0.2%
    • ครั้งก่อน: 0.1%
  • อัตราการใช้กำลังการผลิต
    • คาดการณ์: 76.2%
    • ครั้งก่อน: 76.2%

16:00 น. สหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เบื้องต้น) เดือนกรกฎาคม
  • คาดการณ์: 51.0
  • ครั้งก่อน: 49.5

19:00 น. สหรัฐฯ

  • จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของ Baker Hughes (รายสัปดาห์)
  • คาดการณ์: 446 แท่น
  • ครั้งก่อน: 445 แท่น

 ตลาดที่ต้องจับตา

EUR/USD

  • ตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เงิน EUR/USD ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ และดัชนี S&P 500

  • ตัวเลข Housing Starts และ Building Permits จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความแข็งแกร่งของภาคอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภคสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระยะสั้น

 

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