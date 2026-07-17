ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: เงินเฟ้อยุโรปและภาคอสังหาฯ สหรัฐฯ เป็นไฮไลต์

วันศุกร์นี้ ตลาดการเงินเข้าสู่ช่วงที่ค่อนข้างสงบ หลังผ่านสัปดาห์ที่มีความผันผวนอย่างหนัก โดยนักลงทุนจับตาข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค (HICP) เดือนมิถุนายนของยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย)
ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี หลังผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลายแห่งปรับลดคาดการณ์การลงทุน ขณะที่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังคงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยวันนี้ Piero Cipollone กรรมการบริหาร ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์
ด้านตลาดเงิน คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย
📌 เหตุการณ์สำคัญในช่วงตลาดเอเชีย
ช่วงเช้าไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง นักลงทุนจึงยังคงเคลื่อนไหวตามบรรยากาศการลงทุนจากตลาดหลักทั่วโลก
เวลา 01:00 น. Philip Jefferson กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ แต่ไม่มีการส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะสั้น
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
08:00 น. โรมาเนีย
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ปรับฤดูกาล) เดือนพฤษภาคม (MoM)
- คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล
- ครั้งก่อน: 1.5%
09:00 น. สาธารณรัฐเช็ก
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: -0.4%
- ครั้งก่อน: -0.1%
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน (YoY)
- คาดการณ์: 1.5%
- ครั้งก่อน: 1.5%
09:00 น. สโลวาเกีย
- เงินเฟ้อ HICP เดือนมิถุนายน (YoY)
- คาดการณ์: 3.5%
- ครั้งก่อน: 4.0%
10:00 น. ยูโรโซน
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (ปรับฤดูกาล) เดือนพฤษภาคม
- คาดการณ์: 17.5 พันล้านยูโร
- ครั้งก่อน: 15.7 พันล้านยูโร
11:00 น. ยูโรโซน
- เงินเฟ้อ HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: -0.1%
- ครั้งก่อน: 0.1%
- เงินเฟ้อ HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (YoY)
- คาดการณ์: 2.8%
- ครั้งก่อน: 3.2%
- เงินเฟ้อพื้นฐาน HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: 0.2%
- ครั้งก่อน: 0.3%
- เงินเฟ้อพื้นฐาน HICP (ตัวเลขสุดท้าย) เดือนมิถุนายน (YoY)
- คาดการณ์: 2.4%
- ครั้งก่อน: 2.6%
13:00 น. ยูโรโซน
- สุนทรพจน์ของ Piero Cipollone กรรมการบริหาร ECB
14:30 น. สหรัฐฯ
- ราคาส่งออก เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: -0.4%
- ครั้งก่อน: 1.3%
- ราคานำเข้า เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: -0.7%
- ครั้งก่อน: 1.9%
- จำนวนบ้านที่เริ่มก่อสร้าง (Housing Starts)
- คาดการณ์: 1.31 ล้านยูนิต
- ครั้งก่อน: 1.177 ล้านยูนิต
- จำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits)
- คาดการณ์: 1.40 ล้านยูนิต
- ครั้งก่อน: 1.41 ล้านยูนิต
15:15 น. สหรัฐฯ
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน (MoM)
- คาดการณ์: 0.2%
- ครั้งก่อน: 0.1%
- อัตราการใช้กำลังการผลิต
- คาดการณ์: 76.2%
- ครั้งก่อน: 76.2%
16:00 น. สหรัฐฯ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เบื้องต้น) เดือนกรกฎาคม
- คาดการณ์: 51.0
- ครั้งก่อน: 49.5
19:00 น. สหรัฐฯ
- จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของ Baker Hughes (รายสัปดาห์)
- คาดการณ์: 446 แท่น
- ครั้งก่อน: 445 แท่น
ตลาดที่ต้องจับตา
EUR/USD
- ตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เงิน EUR/USD ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ และดัชนี S&P 500
- ตัวเลข Housing Starts และ Building Permits จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความแข็งแกร่งของภาคอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภคสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระยะสั้น
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