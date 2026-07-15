  
17:14 · 15 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันพุธจับตางบ Q2 และดัชนี PPI

ฤดูกาลประกาศงบ Q2 เร่งตัว จับตา PPI สหรัฐฯ และผลประชุมดอกเบี้ยแคนาดา (16.07.2026)

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการในสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้น โดยผลประกอบการของ IBM ที่ประกาศเมื่อวานนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งรุนแรงกว่าช่วงฟองสบู่ดอทคอมแตกเสียอีก

ขณะเดียวกัน ตลาดเพิ่งผ่านการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่งของเดือน นั่นคือ ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม วันนี้นักลงทุนยังต้องติดตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เวลา 13:30 น. ซึ่งจะช่วยเติมเต็มภาพรวมเงินเฟ้อหลังจากตัวเลข CPI เมื่อวานนี้

ไฮไลต์เศรษฐกิจ

วันอังคาร

🇺🇸 สหรัฐฯ

ราคาพลังงานที่ปรับตัวลงทำให้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะชะลอตัวในเดือนมิถุนายน แต่ขนาดของการชะลอลงกลับสร้างความประหลาดใจอย่างมาก

  • ดัชนี CPI รายเดือนลดลง 0.4% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงโควิดในปี 2020
  • ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน อยู่ที่ 2.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน

ด้านประธาน Fed Kevin Warsh กล่าวต่อสภาคองเกรสในการแถลงนโยบายกึ่งประจำปีว่า

"เงินเฟ้อในแง่หนึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้"

พร้อมย้ำว่า Fed จะทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพด้านราคาอย่างเต็มที่ และเมื่อถูกถามถึงแรงกดดันจากประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย เขาระบุว่า

"ผมจะทำหน้าที่ของตัวเอง" และ "ไม่มีที่ว่างสำหรับการเมืองในธนาคารกลาง"

วันพุธ

🇨🇳 จีน

เศรษฐกิจจีนขยายตัวในไตรมาส 2 เพียง 4.3% YoY ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

แรงกดดันหลักยังมาจาก

  • วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์
  • อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
  • การลงทุนที่ลดลง 5.7% YoY ในช่วงครึ่งปีแรก

อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ยอดค้าปลีกและการบริโภคออกมาดีกว่าที่ตลาดกังวลเล็กน้อย

ปฏิทินเศรษฐกิจ

วันพุธ

🇪🇺 ยูโรโซน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ค.)

  • 🕙 เวลา: 10:00 น.
  • ครั้งก่อน: 0.3%
  • คาดการณ์: -0.4%

🇺🇸 สหรัฐฯ: ดัชนี PPI (มิ.ย.)

  • 🕜 เวลา: 13:30 น.
  • ครั้งก่อน: 6.5%
  • คาดการณ์: 6.2%

🇨🇦 แคนาดา: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

  • 🕝 เวลา: 14:45 น.
  • ครั้งก่อน: 2.25%
  • คาดการณ์: 2.25%

🇰🇷 เกาหลีใต้: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

  • 🕦 เวลา: 23:30 น.
  • ครั้งก่อน: 2.50%
  • คาดการณ์: 2.75%

วันพฤหัสบดี

🇬🇧 สหราชอาณาจักร: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ค.)

  • 🕖 เวลา: 07:00 น.
  • ครั้งก่อน: -0.2%
  • คาดการณ์: 1.3%

บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้

ก่อนตลาดเปิด (BMO)

  • Johnson & Johnson (JNJ.US)
  • Morgan Stanley (MS.US)
  • BlackRock (BLK.US)

หลังตลาดปิด (AMC)

  • United Airlines (UAL.US)
  • BitMine Immersion (BTCM.US)
  • Kinder Morgan (KMI.US)

3 ตลาดที่น่าจับตา

🛢️ น้ำมัน (Oil)

แม้ประธานาธิบดี Donald Trump จะยกเลิกข้อเสนอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่นักลงทุนตอบสนองค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการเดินเรือในพื้นที่ยังถูกจำกัดอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง

📈 US500

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจหลายรายการ โดยเฉพาะ IBM วันนี้ตลาดจะติดตามผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มเติม พร้อมประเมินผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อและถ้อยแถลงของประธาน Fed Kevin Warsh

🇳🇴 EURNOK

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา เงินโครนนอร์เวย์แข็งค่ากว่า 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยหนุนหลักยังมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาการประชุมของ Norges Bank ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

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