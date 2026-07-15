ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันพุธจับตางบ Q2 และดัชนี PPI

ฤดูกาลประกาศงบ Q2 เร่งตัว จับตา PPI สหรัฐฯ และผลประชุมดอกเบี้ยแคนาดา (16.07.2026)
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการในสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้น โดยผลประกอบการของ IBM ที่ประกาศเมื่อวานนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งรุนแรงกว่าช่วงฟองสบู่ดอทคอมแตกเสียอีก
ขณะเดียวกัน ตลาดเพิ่งผ่านการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่งของเดือน นั่นคือ ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม วันนี้นักลงทุนยังต้องติดตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เวลา 13:30 น. ซึ่งจะช่วยเติมเต็มภาพรวมเงินเฟ้อหลังจากตัวเลข CPI เมื่อวานนี้
ไฮไลต์เศรษฐกิจ
วันอังคาร
🇺🇸 สหรัฐฯ
ราคาพลังงานที่ปรับตัวลงทำให้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะชะลอตัวในเดือนมิถุนายน แต่ขนาดของการชะลอลงกลับสร้างความประหลาดใจอย่างมาก
- ดัชนี CPI รายเดือนลดลง 0.4% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงโควิดในปี 2020
- ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน อยู่ที่ 2.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน
ด้านประธาน Fed Kevin Warsh กล่าวต่อสภาคองเกรสในการแถลงนโยบายกึ่งประจำปีว่า
"เงินเฟ้อในแง่หนึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้"
พร้อมย้ำว่า Fed จะทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพด้านราคาอย่างเต็มที่ และเมื่อถูกถามถึงแรงกดดันจากประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย เขาระบุว่า
"ผมจะทำหน้าที่ของตัวเอง" และ "ไม่มีที่ว่างสำหรับการเมืองในธนาคารกลาง"
วันพุธ
🇨🇳 จีน
เศรษฐกิจจีนขยายตัวในไตรมาส 2 เพียง 4.3% YoY ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022
แรงกดดันหลักยังมาจาก
- วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์
- อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
- การลงทุนที่ลดลง 5.7% YoY ในช่วงครึ่งปีแรก
อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ยอดค้าปลีกและการบริโภคออกมาดีกว่าที่ตลาดกังวลเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันพุธ
🇪🇺 ยูโรโซน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ค.)
- 🕙 เวลา: 10:00 น.
- ครั้งก่อน: 0.3%
- คาดการณ์: -0.4%
🇺🇸 สหรัฐฯ: ดัชนี PPI (มิ.ย.)
- 🕜 เวลา: 13:30 น.
- ครั้งก่อน: 6.5%
- คาดการณ์: 6.2%
🇨🇦 แคนาดา: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย
- 🕝 เวลา: 14:45 น.
- ครั้งก่อน: 2.25%
- คาดการณ์: 2.25%
🇰🇷 เกาหลีใต้: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย
- 🕦 เวลา: 23:30 น.
- ครั้งก่อน: 2.50%
- คาดการณ์: 2.75%
วันพฤหัสบดี
🇬🇧 สหราชอาณาจักร: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ค.)
- 🕖 เวลา: 07:00 น.
- ครั้งก่อน: -0.2%
- คาดการณ์: 1.3%
บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้
ก่อนตลาดเปิด (BMO)
- Johnson & Johnson (JNJ.US)
- Morgan Stanley (MS.US)
- BlackRock (BLK.US)
หลังตลาดปิด (AMC)
- United Airlines (UAL.US)
- BitMine Immersion (BTCM.US)
- Kinder Morgan (KMI.US)
3 ตลาดที่น่าจับตา
🛢️ น้ำมัน (Oil)
แม้ประธานาธิบดี Donald Trump จะยกเลิกข้อเสนอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่นักลงทุนตอบสนองค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการเดินเรือในพื้นที่ยังถูกจำกัดอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง
📈 US500
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจหลายรายการ โดยเฉพาะ IBM วันนี้ตลาดจะติดตามผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มเติม พร้อมประเมินผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อและถ้อยแถลงของประธาน Fed Kevin Warsh
🇳🇴 EURNOK
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา เงินโครนนอร์เวย์แข็งค่ากว่า 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยหนุนหลักยังมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาการประชุมของ Norges Bank ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
Figure of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของเดือนกรกฎาคม จะไปต่อหรือไม่?
Morning Wrap: จับตาทิศทางต่อไปของช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ
ข่าวเด่นวันนี้ 15 ก.ค.
Warsh ตอบคำถามต่อสภาคองเกรส: เสถียรภาพเงินเฟ้อคือกุญแจสำคัญของ Fed