ราคาคโก้กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง แล้วช็อกโกแลตจะยิ่งมีราคาแพงขึ้นหรือไม่?

- ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ (ICE cocoa futures) ปรับตัวกลับขึ้นเหนือระดับ $5,000 ต่อตันอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางการกลับมาให้ความสำคัญของนักลงทุนต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตก
- ความเป็นไปได้ที่เอลนีโญ (El Niño) จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ประกอบกับสัญญาณเบื้องต้นของการเติบโตของผลผลิตที่อ่อนแอในไอวอรีโคสต์ ได้กลับมากระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอุปทานโกโก้สำหรับฤดูกาล 2026/27 แม้ว่าระดับสต็อกโลกยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตาม
- ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจเป็นช่วงชี้ขาดของตลาดโกโก้ เนื่องจากการสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคมจะเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวของราคาล่าสุดได้รับแรงหนุนจากสภาพผลผลิตที่ย่ำแย่ลงจริงหรือไม่ หรือแรงซื้อจะเริ่มกลับไปให้น้ำหนักกับสต็อกที่ยังล้นตลาดและอุปสงค์ที่ยังอ่อนตัวอีกครั้ง
- ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ (ICE cocoa futures) ปรับตัวกลับขึ้นเหนือระดับ $5,000 ต่อตันอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางการกลับมาให้ความสำคัญของนักลงทุนต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตก
- ความเป็นไปได้ที่เอลนีโญ (El Niño) จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ประกอบกับสัญญาณเบื้องต้นของการเติบโตของผลผลิตที่อ่อนแอในไอวอรีโคสต์ ได้กลับมากระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอุปทานโกโก้สำหรับฤดูกาล 2026/27 แม้ว่าระดับสต็อกโลกยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตาม
- ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจเป็นช่วงชี้ขาดของตลาดโกโก้ เนื่องจากการสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคมจะเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวของราคาล่าสุดได้รับแรงหนุนจากสภาพผลผลิตที่ย่ำแย่ลงจริงหรือไม่ หรือแรงซื้อจะเริ่มกลับไปให้น้ำหนักกับสต็อกที่ยังล้นตลาดและอุปสงค์ที่ยังอ่อนตัวอีกครั้ง
เพียงสี่เดือนก่อน ดูเหมือนว่าช่วงการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของตลาดโกโก้ได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากราคาปรับตัวลดลงอย่างหนักจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟิวเจอร์สโกโก้ (ICE cocoa futures) ค่อย ๆ อ่อนตัวลง โดยนักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับมุมมอง “อุปทานส่วนเกินของโลก” มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถามอีกครั้ง
ราคากลับมาปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $5,000 ต่อตันอีกครั้ง และเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดกำลังกลับมาให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ผลิตโกโก้ส่วนใหญ่ของโลก คำถามสำคัญในตอนนี้คือ การฟื้นตัวครั้งนี้เป็นเพียง “การรีบาวด์ทางเทคนิค” หลังจากการขายมากเกินไป หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
สภาพอากาศกลับมาเป็นปัจจัยหลัก
ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตกกลับมาเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาหลัก โดยนักลงทุนกังวลมากขึ้นต่อผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อผลผลิตในฤดูกาลถัดไป
ปัจจัยสำคัญล่าสุดคือการกลับมาของความกังวลเกี่ยวกับ El Niño ซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยืนยันการก่อตัวของรูปแบบสภาพอากาศดังกล่าว ขณะที่ NOAA ของสหรัฐฯ ประเมินว่ามีโอกาสราว 67% ที่จะเกิด “Super El Niño” ที่รุนแรง
สำหรับตลาดโกโก้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ El Niño มักทำให้แอฟริกาตะวันตกเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้ง ส่งผลให้ความชื้นในดินลดลงในช่วงสำคัญของการพัฒนาต้นโกโก้ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสภาพแห้งแล้งอย่างมาก และอาจกระทบต่อผลผลิตในที่สุด
ด้วยเหตุนี้ นักเทรดจึงมัก “price in” ความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนข้อมูลผลผลิตจริงจะออกมา และความกังวลต่อฤดูเก็บเกี่ยวหลักในเดือนกันยายนได้เริ่มกลายเป็นแรงหนุนสำคัญของราคาฟิวเจอร์สแล้ว
สัญญาณจากผลผลิตเริ่มกดดันอุปทาน
นอกจากสภาพอากาศแล้ว การประเมินเบื้องต้นของผลผลิตปี 2026/27 ในไอวอรีโคสต์ยังชี้ว่าการเกิดฝักโกโก้ (cherelles) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของผลผลิตในฤดูกาลหน้า
ประมาณการเบื้องต้นระบุว่า ไอวอรีโคสต์อาจผลิตได้ราว 1.8 ล้านตัน ในฤดูกาลถัดไป เทียบกับประมาณ 2.2 ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องว่างที่มีนัยสำคัญและช่วยอธิบายแรงรีบาวด์ของราคาฟิวเจอร์สจากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์
ตลาดกำลังรอผลสำรวจภาคสนามรอบใหม่ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดว่าราคาที่ฟื้นตัวมานี้มีพื้นฐานรองรับจริงหรือไม่
อุปทานยังเป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นขาขึ้น
แม้ราคาจะฟื้นตัว แต่ข้อมูลฝั่งอุปทานยังสะท้อนภาพตลาดที่ค่อนข้าง “ผ่อนคลาย”
ไอวอรีโคสต์รายงานว่าปริมาณโกโก้ที่เข้าสู่ท่าเรือเพิ่มขึ้นกว่า 2.04 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนราว 20% ขณะที่ไนจีเรียรายงานการส่งออกเพิ่มขึ้น 28% ในเดือนพฤษภาคม
ในขณะเดียวกัน สต็อกโกโก้ที่ผ่านการรับรองของ ICE เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี ที่มากกว่า 2.94 ล้านถุง ซึ่งโดยประวัติศาสตร์แล้ว สต็อกที่เพิ่มขึ้นมักจำกัดการปรับขึ้นของราคา
อุปสงค์ยังอ่อนตัว
ด้านอุปสงค์ยังคงเป็นจุดอ่อนของตลาด
ในอเมริกาเหนือ ปริมาณการแปรรูปโกโก้ลดลง 3.8% ขณะที่ยุโรปลดลงถึง 7.8% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี สะท้อนแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงต่อเนื่อง
ผู้ผลิตช็อกโกแลตจำนวนมากลดการซื้อ ล่าช้าออเดอร์ หรือปรับสูตรสินค้าเพื่อลดสัดส่วนโกโก้ ขณะที่เอเชียเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังเติบโต (+5%) แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการเติมสต็อกมากกว่าการฟื้นตัวของอุปสงค์จริง
กำไรเกษตรกรไม่สอดคล้องกับราคาฟิวเจอร์ส
แม้ราคาตลาดโลกจะฟื้นตัว แต่รายได้เกษตรกรในบางประเทศกลับลดลง
กานาลดราคาหน้าฟาร์มลงเกือบ 30% สำหรับฤดูกาล 2025/26 ขณะที่ไอวอรีโคสต์ก็ปรับลดเช่นกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการลงทุนระยะยาว เช่น ปุ๋ยและการฟื้นฟูสวนลดลง
แนวโน้มซัพพลายโลกเริ่ม “ตึงขึ้นเล็กน้อย”
นักวิเคราะห์ยังคงคาดว่าตลาดโกโก้จะอยู่ในภาวะ “ส่วนเกิน” แต่ตัวเลขส่วนเกินถูกปรับลดลงต่อเนื่อง
StoneX ปรับลดคาดการณ์ surplus โลกปี 2026/27 จาก 267,000 ตัน เหลือ 149,000 ตัน เนื่องจากความเสี่ยงจาก El Niño
แม้ตลาดยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะขาดแคลน แต่ “buffer ของอุปทาน” กำลังลดลง ทำให้ราคามีความไวต่อข่าวสภาพอากาศมากขึ้น
มุมมองต่อราคาถัดไป
ช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างมาก โดยผลสำรวจเดือนกรกฎาคมจะเป็นตัวตัดสินว่าการรีบาวด์ครั้งนี้มีแรงหนุนจริงหรือไม่
ปัจจัยฝั่งบวกคือความเสี่ยง El Niño และผลผลิตที่อาจอ่อนตัวลง ขณะที่ฝั่งลบคือสต็อกที่ยังสูง อุปทานที่ยังดี และอุปสงค์ที่ยังอ่อนแรง
มุมมองช็อกโกแลต: ราคาจะขึ้นอีกไหม?
แม้ราคากโกโก้จะฟื้นตัว แต่สัญญาณผสมจากฝั่งอุปสงค์และอุปทานทำให้ “การขึ้นราคาช็อกโกแลตรอบใหม่” ยังไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน
หาก El Niño ไม่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อผลผลิต 2026/27 ผู้ผลิตอาจได้ประโยชน์จากราคาที่เสถียรมากขึ้น แต่ถ้าสภาพอากาศเลวร้ายลง ตลาดโกโก้อาจกลับมาเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผันผวนที่สุดอีกครั้ง
มุมมองทางเทคนิค
ฟิวเจอร์สโกโก้ปรับตัวกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังพยายามกลับตัวจากแนวโน้มขาลงระยะสั้น และอาจเข้าสู่รอบการฟื้นตัวใหม่
Source: xStation 5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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